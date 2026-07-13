Lionel Messi: quali record detiene?
lunedì 13 luglio 2026
Intro articolo
Lionel Messi ha collezionato più 1000 presenze tra club e nazionale; ecco un breve riepilogo di tutti i primati dell'argentino.
Contenuti top media
Corpo articolo
Lionel Messi, uno dei tre soli giocatori ad aver segnato più di 100 gol nelle competizioni UEFA per club, ha chiuso la sua avventura nel calcio europeo con Paris Saint-Germain nell'estate 2023, quando è passato all'Inter Miami.
Guarda la sua collezione di record e primati.
Quante Champions League ha vinto Messi?
Messi ha vinto la UEFA Champions League tre volte: nel 2009, 2011 e 2015, sempre con il Barcellona. Era in rosa anche nel 2006, quando il club spagnolo ha vinto il trofeo, ma non è stato convocato per la finale.
I record di Messi a livello di club
Messi ha raggiunto i 700 gol a livello di club nel 3-0 del Paris contro il Marsiglia del 26 febbraio 2023. Ha esordito in prima squadra poco dopo aver compiuto 17 anni e da allora ha riscritto l'almanacco dei record di Champions League e Liga. È secondo solo a Cristiano Ronaldo nella classifica assoluta dei migliori marcatori nelle competizioni UEFA per club (ne ha 132, Ronaldo 145) e dei migliori marcatori in UEFA Champions League/Coppa dei Campioni (129 contro i 140 di Ronaldo). Il portoghese ha due anni più di Messi.
I record di Messi in Champions League
- Record di gol nella fase a gironi di Champions League: 80 (71 con il Barcellona)
- Record di gol agli ottavi di Champions League: 29
- Record presenze agli ottavi di finale di Champions League: 36 – record condiviso con Cristiano Ronaldo
- Più gol segnati in una partita della fase a eliminazione diretta di Champions League: 5 (Barcelona - Leverkusen, 07/03/12) – record condiviso con Erling Haaland
- Più gol segnati in un ottavo di finale (andata e ritorno) di Champions League: 6 (Barcelona - Leverkusen, 2011/12)
- Più gol segnati in una partita dei quarti di finale di Champions League: 4 (Barcelona - Arsenal, 06/04/2010)
- Più gol segnati con un singolo club in Champions League: 120 (Barcelona)
- Più gol segnati nelle prime 80/90 presenze in Champions League: 62/71
- Più gol segnati in Champions League prima di aver compiuto 25/26/27/28/29/30 anni: 51/59/67/77/83/94
- Maggior numero di stagioni consecutive di Champions League in gol: 18 - record condiviso con Karim Benzema
I record di Messi in Liga
- Record di gol in Liga: 474
- Record di gol in una sola stagione di Liga: 50 (2011/12)
- Record di triplette in Liga: 36
- Record di titoli vinti in Liga da un giocatore straniero: 10
- Record Pichichi (capocannoniere): 8
- Più partite vinte: 383
- Striscia di gol più lunga: 21 partite consecutive (2012/13)
I titoli individuali di Messi
- Record di Palloni d'Oro: 8
- Record di Scarpa d'Oro ESM: 6
Altri record di Messi a livello di club
- Record di gol in un anno solare: 79 nel 2012 (91 con quelli con l'Argentina)
- Record di gol nelle competizioni UEFA per club con un solo club: 123 (Barcellona)
Record di Messi con la nazionale
Oltre che a livello di club, Messi ha battuto record su record in nazionale, trascinando la sua nazione alla gloria nella Coppa del Mondo FIFA a Qatar 2022. Ha segnato due gol contro la Francia in finale e ha anche trasformato il suo tiro dal dischetto, quando l'Albiceleste ha trionfato ai rigori.
Da quando ha esordito nel 2005 a 18 anni dopo un ruolo da protagonista nella vittoria della Coppa del Mondo FIFA Under 20, Messi ha collezionato presenze per 22 anni consecutivi e segnato negli ultimi 21 (fino al 2026 compreso). Da capitano dell'Argentina, ha vinto la Copa América 2021 e la Finalissima 2022 ed è uno dei soli tre giocatori ad aver segnato 100 gol in nazionale.
- Record di presenze con l'Argentina: 205
- Record di gol con l'Argentina: 125
- Record di presenze in una nazionale sudamericana: 205
- Record di gol in una nazionale sudamericana: 125
- Nazionale argentino più giovane a segnare in Coppa del Mondo: 18 anni e 357 giorni
- Nazionale argentino più anziano a segnare in una Coppa del Mondo: 39 anni e 13 giorni
- Primo giocatore a segnare in cinque edizioni della Coppa del Mondo con l'Argentina
- Record di presenze con l'Argentina in Coppa del Mondo: 32
- Più vittorie nella Coppa del Mondo: 22
- Più gol nella Coppa del Mondo: 21
- Striscia più lunga di partite con gol nella fase finale della Coppa del Mondo: 9 partite
- Più Palloni d'Oro del Mondiale: 2
- Unico giocatore a segnare nella fase a gironi, agli ottavi di finale, ai quarti di finale, nelle semifinali e nella finale di Coppa del Mondo
*Statistiche aggiornate al 13/07/2026