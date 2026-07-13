Lionel Messi: quali record detiene?

Lionel Messi, uno dei tre soli giocatori ad aver segnato più di 100 gol nelle competizioni UEFA per club,﻿ ha chiuso la sua avventura nel calcio europeo con Paris Saint-Germain nell'estate 2023, quando è passato all'Inter Miami.

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Quante Champions League ha vinto Messi?

Messi ha vinto la UEFA Champions League tre volte: nel 2009, 2011 e 2015, sempre con il Barcellona. Era in rosa anche nel 2006, quando il club spagnolo ha vinto il trofeo, ma non è stato convocato per la finale.

I record di Messi a livello di club

Messi ha raggiunto i 700 gol a livello di club nel 3-0 del Paris contro il Marsiglia del 26 febbraio 2023. Ha esordito in prima squadra poco dopo aver compiuto 17 anni e da allora ha riscritto l'almanacco dei record di Champions League e Liga. È secondo solo a Cristiano Ronaldo nella classifica assoluta dei migliori marcatori nelle competizioni UEFA per club (ne ha 132, Ronaldo 145) e dei migliori marcatori in UEFA Champions League/Coppa dei Campioni (129 contro i 140 di Ronaldo). Il portoghese ha due anni più di Messi.

I record di Messi in Champions League

I record di Messi in Liga

Record di gol in Liga: 474

Record di gol in una sola stagione di Liga: 50 (2011/12)

Record di triplette in Liga: 36

Record di titoli vinti in Liga da un giocatore straniero: 10

Record Pichichi (capocannoniere): 8

Più partite vinte: 383

Striscia di gol più lunga: 21 partite consecutive (2012/13)

I titoli individuali di Messi

Record di Palloni d'Oro: 8

Record di Scarpa d'Oro ESM: 6

Altri record di Messi a livello di club

Record di gol in un anno solare: 79 nel 2012 (91 con quelli con l'Argentina)

Record di gol nelle competizioni UEFA per club con un solo club: 123 (Barcellona)

Gol e assist di Lionel Messi nella Champions League 2022/23

Record di Messi con la nazionale

Oltre che a livello di club, Messi ha battuto record su record in nazionale, trascinando la sua nazione alla gloria nella Coppa del Mondo FIFA a Qatar 2022. Ha segnato due gol contro la Francia in finale e ha anche trasformato il suo tiro dal dischetto, quando l'Albiceleste ha trionfato ai rigori.

Da quando ha esordito nel 2005 a 18 anni dopo un ruolo da protagonista nella vittoria della Coppa del Mondo FIFA Under 20, Messi ha collezionato presenze per 22 anni consecutivi e segnato negli ultimi 21 (fino al 2026 compreso). Da capitano dell'Argentina, ha vinto la Copa América 2021 e la Finalissima 2022 ed è uno dei soli tre giocatori ad aver segnato 100 gol in nazionale.

Record di presenze con l'Argentina: 205

Record di gol con l'Argentina: 125

Record di presenze in una nazionale sudamericana: 205

Record di gol in una nazionale sudamericana: 125

Nazionale argentino più giovane a segnare in Coppa del Mondo: 18 anni e 357 giorni

Nazionale argentino più anziano a segnare in una Coppa del Mondo: 39 anni e 13 giorni

Primo giocatore a segnare in cinque edizioni della Coppa del Mondo con l'Argentina

Record di presenze con l'Argentina in Coppa del Mondo: 32

Più vittorie nella Coppa del Mondo: 22

Più gol nella Coppa del Mondo: 21

Striscia più lunga di partite con gol nella fase finale della Coppa del Mondo: 9 partite

Più Palloni d'Oro del Mondiale: 2

Unico giocatore a segnare nella fase a gironi, agli ottavi di finale, ai quarti di finale, nelle semifinali e nella finale di Coppa del Mondo

Finalissima: Italia - Argentina 0-3

*Statistiche aggiornate al 13/07/2026