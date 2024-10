Più gol nella fase a gironi/fase campionato di Champions League per giornata, serata e girone

Il record di gol in una sola giornata della fase a gironi/fase campionato di Champions League risale al 2000/01, con il vecchio format di due fasi a gironi. Da allora, però, il primato è stato sfiorato diverse volte.

Tutte le statistiche si riferiscono alle partite della fase a gironi (sei giornate) tra il 1992/93-2023/24 (esclusa la seconda fase a gironi delle stagioni 1999/2000-2002/03) e alle partite della fase campionato (otto giornate) dal 2024/25 in poi.

Le partite di Champions League con più gol



Qual è la giornata di Champions League con più gol

Prima giornata 2000/01 (63 gol, 16 partite)

Terza giornata 2020/21 (62, 16 partite)

Quinta giornata 2022/23 (59, 16 partite)

Terza giornata 2021/22 (59, 16 partite)

Terza giornata 2014/15 (59, 16 partite)

Quarta giornata 2012/13 (58, 16 partite)

Seconda giornata 2024/25 (58 gol, 18 partite)

Il racconto della settimana da record del 2000/01

La competizione si è conclusa con un record di 449 gol, anche se col vecchio format che prevedeva due fasi a gironi, le partite sono state ben 157. I 386 gol segnati nell'edizione 2020/21 sono arrivati in soli 119 incontri, stabilendo una media da record in Champions League di 3,24 gol a partita.

Filippo Inzaghi trasforma un rigore per la Juventus in un 4-4 PA Images via Getty Images

Martedì 12/09/2000

Spartak Moskva - Leverkusen 2-0, Sporting CP - Real Madrid 2-2

Sparta Praha - Arsenal 0-1, Shakhtar - Lazio 0-3

Valencia - Olympiacos 2-1, Lyon - Heerenveen 3-1

Galatasaray - Monaco 3-2, Rangers - Sturm Graz 5-0

Mercoledì 13/09/2000

Hamburg - Juventus 4-4, Panathinaikos - Deportivo La Coruña 1-1

Rosenborg - Paris 3-1, Helsingborg - Bayern 1-3

Man. United - Anderlecht 5-1, PSV - Dynamo Kyiv 2-1

AC Milan - Beşiktaş 4-1, Barcelona - Leeds 4-0

Qual è il record di gol in una singola serata della fase a gironi/fase campionato di Champions League?

21 ottobre 2014: Roma - Bayern 1-7

44 gol in 12 partite, 01/10/1997

Monaco - Leverkusen 4-0, Lierse - Sporting CP 1-1

Beşiktaş - Paris 3-1, IFK Göteborg - Bayern 1-3

Rosenborg - Olympiacos 5-1, Porto - Real Madrid 0-2

Dynamo Kyiv - Newcastle 2-2, Barcelona - PSV 2-2

Man Utd - Juventus 3-2, Feyenoord - Košice 2-0

Parma - Galatasaray 2-0, Dortmund - Sparta Praha 4-1

I record della fase a gironi/fase campionato di Champions League

Qual è stato il record di gol in un girone di Champions League in una sola serata?

16 gol

25/10/2022, Gruppo H: Benfica - Juventus 4-3, Paris - Maccabi Haifa 4-2

Qual è il record di gol per giornata di Champions League?

Prima giornata: 63 gol in 16 partite (2000/01)

Seconda giornata: 58 gol in 18 partite (2024/25)

Terza giornata: 62 gol in 16 partite (2020/21)

Quarta giornata: 58 gol in 16 partite (2012/13)

Quinta giornata: 59 gol in 16 partite (2022/23)

Sesta giornata: 56 gol in 16 partite (2022/23)