Perché il Villarreal è il Sottomarino Giallo?

Il Villarreal ha navigato fino alle semifinali di UEFA Champions League resistendo alle tempeste e abbattendo tutti gli ostacoli incontrati nella stagione 2021/22: ma perché la squadra è soprannominata "il Sottomarino Giallo"?



Per cominciare, Villarreal non si trova sulla costa. La piccola città industriale a un'ora di auto a nord-est di Valencia si trova a pochi chilometri nell'entroterra, sul fiume Mijares. In secondo luogo, i sottomarini non sono una specialità locale; Villarreal è famosa per la produzione di ceramiche: non a caso, gioca all'Estadio de la Cerámica.

Dunque, niente mare e niente sottomarini, ma la squadra gioca in giallo (ne parleremo più avanti) e, secondo il sito del club, è un motivo sufficiente per "adottare" la canzone dei Beatles come motto. Il soprannome risale al 1967/68, quando il Villarreal era in lizza per la promozione nella terza divisione spagnola (non sarebbe approdato alla massima serie fino al 1998/99).

Durante una partita, un gruppo di tifosi iniziò a suonare la canzone dei Beatles su un giradischi e, guardando la maglia della loro squadra, cominciò a cantare a ritmo: "Amarillo es el Villarreal/amarillo es/amarillo es" (il Villarreal è giallo, è giallo, è giallo).

Che il soprannome sia nato per caso sembra appropriato per un club il cui colore distintivo della maglia ha una storia simile. Nel 1947, con la nuova stagione alle porte, il figlio del presidente del Villarreal fu mandato a Valencia per acquistare le maglie bianche di ricambio del club.

Il negozio non le aveva e l'unico colore disponibile era il giallo. La scelta fece scalpore, ma i giocatori non si abbatterono, e ben presto, tutti si abituarono.

