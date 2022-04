Anteprima semifinale, Liverpool - Villarreal: dove guardarla, probabili formazioni e ultime notizie

Liverpool e Villarreal si affrontano nella semifinale di andata di UEFA Champions League mercoledì 27 aprile.

Liverpool - Villarreal in breve Quando: mercoledì 27 aprile (21:00 CET)

Dove: Anfield, Liverpool

Cosa: semifinale di andata di UEFA Champions League (ritorno 3 maggio)

Come seguirla: clicca qui per la marcia di avvicinamento e la copertura in diretta

Dove guardare Liverpool - Villarreal in TV

Clicca qui per informazioni sui canali che trasmettono la UEFA Champions League nel tuo paese.

Cosa devi sapere?

Guarda la vittoria del Liverpool sul Villarreal nel 2016

Con il Manchester City impegnato contro il Real Madrid nell'altro incontro, le semifinali di UEFA Champions League 2021/22 sono una sfida incrociata tra Inghilterra e Spagna. Jürgen Klopp ha la storia dalla sua parte contro il Villarreal. In semifinale di UEFA Europa League 2015/16, ha infatti vinto 3-0 ad Anfield al ritorno, portando i Reds in finale dopo una sconfitta per 1-0 a Villarreal.



Formazioni titolari al ritorno dei quarti

Liverpool: Alisson; Gomez, Konaté, Matip, Tsimikas; Keïta, Milner, Henderson; Diogo Jota, Firmino, Luis Díaz

Villarreal: Rulli; Foyth, Albiol, Pau Torres, Estupiñán; Parejo, Capoue, Coquelin; Gerard Moreno, Danjuma, Lo Celso

Abolita la regola dei gol in trasferta Cambia la regola dal 2021/22: se le squadre segnano lo stesso numero di gol nelle due partite, non si tiene più conto del numero dei gol segnati in trasferta. Si procede dunque ai tempi supplementari e, se necessario, ai calci di rigore.

Statistiche

Highlights: Liverpool - Benfica 3-3

Liverpool

Dagli ottavi di finale (tutte le competizioni, dalla più recente): PPVVVVV 

Situazione attuale: 2° in Premier League, semifinale di FA Cup, vincitore Coppa di Lega

Villarreal

Dagli ottavi di finale (tutte le competizioni, dalla più recente): PPVSS

Situazione attuale: 7° in Liga

Il parere degli esperti

A seguire

Le parole degli allenatori

Highlights: Bayern - Villarreal 1-1

Jürgen Klopp, allenatore Liverpool: "Non ho mai dato per scontata una cosa del genere. Sono molto contento. Sarà davvero difficile contro il Villarreal, ma è la semifinale di Champions League: se non fosse difficile, ci sarebbe qualcosa che non va".

Unai Emery, allenatore Villarreal: "Per vincere qualcosa devi fare cose importanti e battere i favoriti. La partita contro la Juventus ci ha dato molta fiducia. In semifinale cercheremo di creare le circostanze giuste per avere qualche possibilità. Il Liverpool è una grande squadra, come il Benfica. Sarà una semifinale tutta da gustare".