Man. City - Chelsea 0-1: decide Havertz ed è Chelsea-bis

Con un gol di Kai Havertz, il Chelsea batte il Manchester City all'Estádio do Dragão di Oporto e vince la sua seconda UEFA Champions League.



La partita in pillole

Kai Havertz supera Ederson e segna

Dopo una buona occasione per Raheem Sterling nelle battute iniziali, il Chelsea si rende più pericoloso e sfiora due volte il gol nei primi 15 minuti con Timo Werner. Il City recupera terreno, e solo un ottimo intervento di Antonio Rüdiger sbarra la via a Phil Foden, ma il Chelsea continua ad attaccare di più e apre meritatamente le marcature a 3' dall'intervallo.

Un passaggio illuminante di Mason Mount taglia in due la difesa del City e finisce sui piedi di Kai Havertz, che supera Ederson in uscita e insacca a porta vuota. Qualche minuto prima, il Chelsea aveva perso Thiago Silva per infortunio; la stessa sorte tocca a Kevin De Bruyne al quarto d'ora della ripresa, quando deve uscire dal campo dopo un duro scontro con Rüdiger.

Thomas Tuchel al triplice fischio

Il Chelsea continua a difendere con lucidità e, mentre il City si lancia in avanti, colpisce occasionalmente in contropiede; il subentrato Christian Pulišić conclude a lato su servizio di Havertz. Il City assedia gli avversari negli ultimi 20 minuti ma non riesce a creare occasioni nette. L'ultima capita a Riyad Mahrez, che sfiora l'incrocio negli ultimissimi secondi, poi i Blues possono festeggiare.

Player of the Match: N'Golo Kanté (Chelsea)

"Un giocatore sempre importante a metà campo, con e senza palla. Grandissima la sua intesa con Jorginho".

Patrick Vieira, osservatore tecnico UEFA

Riyad Mahrez contro la difesa del Chelsea

Formazioni

Man. City: Ederson; Walker, Stones, Dias, Zinchenko; Bernardo Silva (Fernandinho 64'), Gündoğan, Foden; Mahrez, De Bruyne (Jesus 60'), Sterling (Agüero 77'), Foden.

Chelsea: Mendy; James, Azpilicueta, Thiago Silva (Christensen 39'), Rüdiger, Chilwell; Kanté, Jorginho; Mount (Kovačić 80'), Havertz; Werner (Pulišić 66').

César Azpilicueta e Kai Havertz

Prossimi impegni

Il Chelsea affronterà il Villarreal in Supercoppa UEFA mercoledì 11 agosto. City e Chelsea torneranno alla fase a gironi di UEFA Champions League 2021/22, che verrà sorteggiata il 26 agosto. La prima giornata della prossima edizione è in programma martedì 14 settembre. Venerdì 11 giugno inizia UEFA EURO 2020.