Paris - Manchester City 1-2: Mahrez completa la rimonta per gli ospiti

Il Manchester City vince in rimonta l'andata della semifinale di UEFA Champions League in casa del Paris per 2-1 grazie alle reti di Kevin De Bruyne e Riyad Mahrez dopo il vantaggio iniziale di Marquinhos.

Riepilogo della gara

La squadra di Mauricio Pochettino parte subito forte con Neymar che testa i riflessi di Ederson. Dopo 15 minuti i padroni di casa passano in vantaggio con un colpo di testa imperioso di Marquinhos su un corner battuto da Ángel Di María. Phil Foden va al tiro ma la sua conclusione in porta viene parata da Keylor Navas nel momento migliore del City. La prima frazione di gioco si conclude senza altre grandi occasioni e col Paris in controllo della gara.

Il secondo tempo è tutt'altra partita. Il City domina nel possesso e pareggia con una conclusione velenosa di Kevin De Bruyne che beffa Navas sul palo opposto. Dopo pochi minuti gli ospiti completano la rimonta con una punizione di Riyad Mahrez che buca la barriera. I padroni di casa accennano una reazione ma l'espulsione di Gueye per una brutta entrata su De Bruyne raffredda le speranze di rimonta del Paris.

Marquinhos guarda la sua conclusione entrare in porta Icon Sport via Getty Images

Kevin De Bruyne (Manchester City)

"De Bruyne, come sempre, ha dettato i tempi a centrocampo con i suoi passaggi semplici e precisi. Dai suoi piedi sono passate tutte le azioni più importanti del City".

Patrick Vieira, Osservatore Tecnico UEFA

Guarda tutti i Man of The Match ufficiali della UEFA Champions League.

Le formazioni

Paris: Navas; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Bakker; Gueye, Paredes (Herrera 83'); Di María (Danilo 80'), Verratti, Neymar; Mbappé

Man. City: Ederson; Walker, Stones, Rúben Dias, João Cancelo (Zinchenko 61'); Rodri, Gündoğan; Mahrez, De Bruyne, Foden; Bernardo Silva

Prossime partite

Il Paris nel weekend giocherà in casa contro il Lens in Ligue 1 mentre il City sarà in trasferta col Crystal Palace. La gara di ritorno tra le due squdre si giocherà a Manchester, martedì 4 maggio. La vincente affronterà una tra Chelsea e Real Madrid nella finale di Istanbul del 29 maggio.