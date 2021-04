Liverpool - Real Madrid 0-0: nessun gol ad Anfield, passa il Real

INTRO

La partita in pillole

Come ampiamente previsto, il Liverpool parte subito forte ad Anfield costringendo agli straordinari Thibaut Courtois che dopo due minuti nega la rete a Mohamed Salah prima di esibirsi in una parata stilisticamente perfetta su un tiro a giro di James Milner.

Una conclusione deviata di Karim Benzema sfiora il palo in una delle rare occasioni del Real, poi i padroni di casa hanno un'altra chiara occasione da gol con Georginio Wijnaldum poco prima della fine del primo tempo.

All'inizio della ripresa, Courtois è di nuovo decisivo, questa volta su Roberto Firmino, ma subito dopo la difesa del Madrid reagisce concedendo pochissimo al Liverpool che chiude la gara senza riuscire a segnare.

.

Sadio Mané non è riuscito a sfondare l'impenetrabile difesa del Real UEFA via Getty Images

Man of the Match: Casemiro (Real Madrid)

"Presenza dominante del centrocampo delle Merengues, ha protetto la difesa instancabilmente ed è stato decisivo nella fase di transizione della manovra dalla difesa all'attacco",

John Peacock, Osservatore Tecnico UEFA

Formazioni

La delusione di Mohamed Salah per un gol mancato Getty Images

Liverpool: Alisson Becker; Alexander-Arnold, Ozan Kabak (Diogo Jota 60'), Phillips, Robertson; Milner (Thiago Alcántara 60'), Fabinho, Wijnaldum; Salah, Firmino (Shaqiri 82'), Mané (Oxlade-Chamberlain 82')

Real Madrid: Courtois; Valverde, Nacho, Éder Militão, Mendy; Kroos (Odriozola 72'), Casemiro, Modrić; Asensio (Isco 82'), Benzema, Vinícius Júnior (Rodrygo 72')

E adesso?

Il Real Madrid giocherà due volte in trasferta in sette giorni contro Getafe e Cádiz prima di tornare a giocare in casa il 24 aprile contro il Real Betis, con la speranza di rubare nel frattempo qualche punto prezioso alla capolista Atlético. Le semifinali sono previste il 27/28 aprile e 4/5 maggio. Il Liverpool adesso deve dedicarsi alla corsa verso il quarto posto per non mancare la qualificazione alla prossima UEFA Champions League.