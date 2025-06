Cosa significa vincere la Coppa delle Regioni UEFA?

Alejandro, com'è stato partecipare alla Coppa delle Regioni UEFA e rappresentare la Galizia?

È una vetrina che non capita spesso. Non è calcio professionistico, ma la competizione è gestita con professionalità. È il momento in cui molti di noi si avvicinano di più a quel livello, ecco perché è così speciale.

Non tutti hanno la possibilità di entrare nel calcio professionistico, per infortuni, circostanze o semplicemente tempismo. Questo torneo ti fa sentire un professionista e ti ricorda perché ti sei innamorato del calcio.

Abbiamo iniziato con il vantaggio di giocare in casa e si è visto, ma l'intera esperienza è andata ben oltre.

La Galizia alza la Coppa delle Regioni UEFA nel 2023 UEFA via Getty Images

Qual è il ricordo più bello del torneo?

Il gruppo, le amicizie che abbiamo stretto con la squadra e lo staff tecnico. È una cosa che rimane con te per sempre.

Abbiamo condiviso tutto con le nostre famiglie e i nostri amici, che hanno fatto parte di questa impresa. Eravamo sui giornali e in TV. È una competizione dilettantistica, ma ha significato tutto per noi e per la nostra regione. Tanti giocatori in tutta la Galizia avrebbero potuto vivere tutto questo, ma solo pochi di noi sono stati scelti: bisogna dargli importanza.

Da giocatore dilettante, cosa significa per te il calcio?

Il calcio è tutta la mia vita, è un modo di vivere. Ovviamente ci sono altre cose importanti, ma fino a quando il corpo non mi dirà 'basta', continuerò ad andare avanti.

Alejandro Rey ha segnato rigori importanti nell'ultima gare del girone e in finale UEFA via Getty Images

Infine, quale consiglio daresti ai partecipanti del 2025?

Se siete abbastanza fortunati da essere selezionati, non date niente per scontato, consideratela come se fosse l'ultima edizione. Godetevi ogni momento, perché occasioni come questa non capitano spesso.

Siate pronti quando arriva il momento e godetevi i risultati, non importa se grandi o piccoli. Non si tratta di essere professionisti o meno, si tratta di essere preparati e dare tutto.