Benvenuti alla Coppa delle Regioni UEFA!

Aleksander Čeferin, presidente UEFA

Benvenuti a San Marino per le Finali della Regions’ Cup 2025! Questo è un torneo più unico che raro nel panorama degli sport moderni - celebrando la passione e l’orgoglio del calcio dilettantistico, nonché contribuendo a garantire ad aspiranti calciatori professionisti e a regioni e territori meno noti l’opportunità di brillare in campo. Promuove i principi dell’amicizia ed accoglie un ricco intreccio di culture, unendo i calciatori attraverso lo spirito del calcio ed il rispetto reciproco.

San Marino offre la cornice ideale e per questo intendo ringraziare la Federazione Sammarinese Giuoco Calcio ed il suo presidente, Marco Tura, per l’ospitalità e l’impegno profuso nel dare alla luce questo evento.

Auguro buona fortuna a tutte le otto squadre finaliste - che vinca la migliore!

Marco Tura, presidente FSGC

È un onore darvi il benvenuto nella Repubblica di San Marino, auspicando possiate conservarne un ricordo speciale. Per la prima volta la Federcalcio di San Marino è stata scelta per organizzare la fase finale di una competizione UEFA, dimostrando la fiducia attribuitale da Nyon. La FSGC farà di tutto per meritarsi tanta considerazione, offrendovi professionalità e supporto adeguati agli standard di prim’ordine che la UEFA da sempre garantisce.

A San Marino conosciamo meglio di chiunque altro come la dedizione di calciatori e club dilettantistici sia equiparabile – se non addirittura superiore – a quella di realtà professionistiche. Tocchiamo con mano quotidianamente l’abnegazione dei nostri tesserati nell’abbinare lavoro e attività calcistica, sognando palcoscenici internazionali come quello della UEFA Regions’ Cup. Trepidiamo con voi nell’attesa del fischio d’inizio di un evento che scriverà indelebili pagine nella storia del calcio dei rispettivi Paesi.

Vi auguro di vivere appieno un’esperienza più unica che rara davanti ad una platea di prestigio e con un bellissimo trofeo in palio. Nella certezza che quest’edizione della Regions’ Cup sarà ricordata anche per il fair play mostrato in campo.