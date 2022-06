EURO Under 21 2023: conosciamo le squadre degli spareggi

Mentre 12 squadre su 16 sono già certe di partecipare la prossima estate ai Campionati Europei UEFA Under 21 in Georgia e Romania, gli ultimi quattro posti verranno decisi dagli spareggi, i cui accoppiamenti saranno stabiliti dal sorteggio del 21 giugno alle 13:00 CET. Le partite si giocheranno il 19 e 27 settembre.

Ecco una breve guida alle squadre in corsa, qualificatesi agli spareggi in quanto seconde dei rispettivi gironi di qualificazione.

Le qualificate agli spareggi Croazia, Repubblica Ceca, Danimarca, Islanda, Israele, Repubblica d'Irlanda, Slovacchia, Ucraina

Guarda il gol di Domagoj Bradarić che ha qualificato la Croazia nel 2021

Seconda Gruppo A di qualificazione: G10 V7 P1 S2 GF25 GS10

Miglior marcatore qualificazioni: Roko Šimić (7)

Miglior piazzamento EURO U21: quarti di finale (2021)

Ultimo EURO U21: 2021 (quarti di finale)

Spareggi disputati

2015 S2-4tot. contro Inghilterra (1-2t, 1-2c)

2011 S1-5tot. contro Spagna (1-2t, 0-3c)

2006 S2-5tot. contro Serbia and Montenegro (1-3t, 1-2c)

2004 V2-1tot. contro Scozia (2-0c, 0-1t)

2002 S1-1tot. per i gol in trasferta contro Repubblica Ceca (1-1c, 0-0t)

2000 V3-2tot. contro Portogallo (0-2t, 3-0c)

Lo sapevi?

Ha superato per la prima volta la fase a gironi nel 2021 grazie a una spettacolare rete allo scadere di Domagoj Bradarić nella sconfitta per 2-1 contro l'Inghilterra; nonostante il risultato, i croati sono arrivati davanti gli inglesi e la Svizzera in un testa a testa a tre squadre deciso dai gol fatti negli scontri diretti.

Seconda Gruppo G di qualificazione: G10 V7 P1 S2 GF23 GS6

Migliori marcatori qualificazioni: Adam Karabec, Daniel Fila (4)

Miglior piazzamento EURO U21: campione (2002)

Ultimo EURO U21: 2021 (fase a gironi)

Spareggi disputati:

2013 S2-4tot. contro Russia (0-2c, 2-2t),

2011 V5-0tot. contro Grecia (3-0c, 2-0t),

2007 V3-2tot. contro Bosnia-Erzegovina (2-1c, 1-1t)

2006 S0-3tot. contro Germania (0-2c, 0-1t)

2004 S3-3tot., 3-4dcr contro Svizzera (2-1t, 1-2c),

2002 V1-1tot. per i gol in trasferta contro Croazia (1-1t, 0-0c)

2000 V3-1tot. contro Grecia (3-0c, 0-1t)

Guarda come Čech è stato decisivo nella vittoria della Repubblica Ceca nell'EURO U21 del 2002

Lo sapevi?

Petr Čech è stato l'eroe dei rigori contro la Francia nell'unico trionfo U21 della Repubblica Ceca.

Seconda Gruppo I di qualificazione: P8 V5 P2 S1 GF12 GS6

Miglior marcatore qualificazioni: Gustav Isaksen (4)

Miglior piazzamento EURO U21: semifinale (1992, 2015)

Ultimo EURO U21: 2021 (quarti di finale)

Spareggi disputati

2015 V1-1tot. per i gol in trasferta contro Iceland (0-0c, 1-1t)

2013 S1-8tot. contro Spagna (0-5t, 1-3c)

2009 S0-2tot. contro Serbia (0-1c, 0-1t)

2006 V4-1tot. contro Russia (1-0t, 3-1c)

2004 S1-1tot. per i gol in trasferta contro Italia (1-1c, 0-0t)

Lo sapevi?

Le uniche semifinali disputate sono state alle Olimpiadi del 1992 e 2016.

Seconda Gruppo D di qualificazione: G10 V5 P3 S2 GF25 A 7

Miglior marcatore qualificazioni: Kristian Hlynsson (6)

Miglior piazzamento EURO U21: fase a gironi (2011, 2021)

Ultimo EURO U21: 2021 (fase a gironi)

Spareggi disputati

2015 S1-1 per i gol in trasferta contro Danimarca (0-0t, 1-1c)

2011 V4-2tot. contro Scozia (2-1c, 2-1t)

Lo sapevi?

Unica delle 33 squadre che hanno preso parte agli spareggi U21 a essere ancora imbattuta in tutte le partite (ma non complessivamente tra andata e ritorno).

Seconda Gruppo B di qualificazione: G10 V6 P1 S3 GF19 GS10

Miglior marcatore qualificazioni: Omri Gandelman (3)

Miglior piazzamento EURO U21: fase a gironi (2007, 2013)

Ultimo EURO U21: 2013 (fase a gironi)

Israele punta a ripetere il successo degli spareggi del 2007 che gli è valsa la qualificazione alla fase finale Getty Images

Spareggi disputati

2009 S1-3tot. contro Italia (0-0t, 1-3c)

2007 V2-1tot. contro Francia (1-1t, 1-0c)

Lo sapevi?

Solo nel 2007 Israele ha superato le qualificazioni. Nel 2013 invece ha partecipato in quanto nazione ospitante.

Seconda Gruppo F di qualificazione: G10 V6 P1 S3 GF16 GS10

Migliori marcatori qualificazioni: Conor Coventry, Will Smallbone, Tyreik Wright 3

Miglior piazzamento EURO U21: prima volta agli spareggi, mai qualificata

Ultimo EURO U21: N/A

Spareggi disputati

Nessuno

Lo sapevi?

Potrebbe diventare l'unica squadra a qualificarsi per la prima volta (sebbene la Georgia sia all'esordio ma in quanto co-organizzatrice). La Repubblica d'Irlanda è la 33esima squadra diversa a raggiungere gli spareggi.

Seconda Gruppo C di qualificazione: P8 V5 P0 S3 GF18 GS10

Miglior marcatore qualificazioni: Matej Trusa (6)

Miglior piazzamento EURO U21: quarto posto (2000)

Ultimo EURO U21: 2017 (fase a gironi)

Spareggi disputati

2015 S2-4 tot. contro Italia (1-1c, 1-3t)

2013 S0-4tot. contro Paesi Bassi (0-2c, 0-2t)

2000 V4-1tot. contro Russia (1-0t, 3-1c)

Lo sapevi?

Ha ospitato nel 2000 i primi Europei U21 con la fase a gironi. In quell'edizione è arrivata seconda dietro l'Italia per un solo gol nel girone, dove solo la prima si qualificava alla finale. In quello stesso anno la nazionale si è qualificata alle Olimpiadi.

Seconda Gruppo H di qualificazione: G10 V7 P2 S1 GF20 GS11

Migliori marcatori qualificazioni: Dmytro Kryskiv, Georgiy Sudakov, Vladyslav Vanat (3)

Miglior piazzamento EURO U21: di qualificazione (2006)

Ultimo EURO U21: 2011 (fase a gironi)

Spareggi disputati

2015 S0-5 contro Germania (0-3c, 0-2t)

2011 V3-3tot. per i gol in trasferta contro Paesi Bassi (3-1t, 0-2c)

2006 V5-4tot. contro Belgio (2-3c, 3-1t)

2002 S2-4tot. contro Svizzera (1-2c, 1-2t)

Lo sapevi?

Nel 2019 ha vinto la Coppa del Mondo FIFA U20, e alcuni di quella squadra hanno preso parte a queste qualificazioni U21, compreso Vladyslav Supryaha, autore di una doppietta nella vittoria per 3-1 in finale sulla Corea del Sud in Polonia.