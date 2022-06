Le ultime sulle qualificazioni EURO Under 21 del 2023: Francia, Paesi Bassi, Inghilterra, Germania, Portogallo, Spagna e Belgio alla fase finale

Le qualificazioni ai Campionati Europei UEFA Under 21 del 2023 in Georgia e Romania si avviano alla conclusione. Al momento, Germania, Paesi Bassi, Inghilterra, Francia, Portogallo, Belgio e Spagna sono qualificate e si uniscono ai paesi ospitanti.

In totale, 53 squadre si affrontano per contendersi 14 posti a fianco di Georgia e Romania. Oltre alle squadre già qualificate come vincitrici dei gironi, altre nazioni sono certe di partecipare almeno agli spareggi di settembre arrivando nelle prime due posizioni.

Riepilogo qualificazioni Qualificate: Belgio, Inghilterra, Francia, Georgia (nazione ospitante), Germania (campione in carica), Paesi Bassi, Portogallo, Romania (nazione ospitante), Spagna Matematicamente tra le prime due: Croazia, Italia, Repubblica d'Irlanda Matematicamente seconda: Svizzera Matematicamente agli spareggi: Repubblica Ceca, Israele, Slovacchia, Ucraina Altre squadre in corsa: Danimarca**, Finlandia*, Grecia*, Islanda*, Norvegia, Turchia* *Non può qualificarsi direttamente

** Non può vincere il girone ma può qualificarsi come migliore seconda

Qualificazioni: calendario e risultati

Classifiche

I gironi si giocano fino a martedì.

Le nove vincenti dei gironi e la migliore seconda (senza contare i risultati contro le seste) si qualificheranno direttamente alla fase finale, raggiungendo Georgia e Romania.

Le altre otto seconde accederanno agli spareggi di settembre 2022 per gli ultimi quattro posti in palio.

Sorteggio spareggi: 21 giugno, 13:00 CET, Nyon

Sorteggio fase finale: 18 ottobre, 18:00 CET, Bucarest

I cinque gol più belli di EURO Under 21 2021

La Germania punterà a difendere il titolo in Georgia e Romania dopo il successo del 2021 in Ungheria e Slovenia.

L'Inghilterra si è qualificata per la nona volta consecutiva alla fase finale.

L'Italia vuole allungare il record di 13 qualificazioni da quando è stata introdotta la fase finale (1994); gli Azzurrini sono in testa per numero di successi con la Spagna: cinque.

La Repubblica d'Irlanda è l'unica rimasta che tenterà di raggiungere la Georgia come esordiente alla fase finale. L'Irlanda ha raggiunto i play-off per la prima volta.

Gruppo A

Croazia, Finlandia, Norvegia, Austria, Azerbaigian, Estonia

La Croazia si stava dirigendo verso la fase finale venerdì quando ha segnato il gol del 2-1 in Norvegia al 90'. Tuttavia, la Norvegia ha segnato una doppietta nei minuti di recupero e ha vinto 3-2. Anche la Finlandia ha vinto in rimonta per 3-2 in Austria, mentre martedì ha battuto 3-0 l'Azerbaigian. La Croazia ha conquistato un piazzamento fra le prime due mercoledì con un 4-0 in Estonia. La Finlandia è a tre lunghezze, con una partita in più a disposizione, mentre la Norvegia segue a un'ulteriore lunghezza con due partite da giocare. La Finlandia affronta la Norvegia venerdì.

Gruppo B (completato)

Youssoufa Moukoko della Germania Getty Images

Germania (campione in carica, qualificata), Israele (spareggi), Ungheria, Lettonia, San Marino

I campioni in carica della Germania si sono qualificati battendo 4-0 l'Ungheria venerdì. Israele si è piazzata seconda e ha conquistato un posto gli spareggi battendo San Marino per 2-0 martedì e scavalcando la Polonia, battuta 2-1 in casa della Germania.

Gruppo C (completato)

Spagna (qualificata), Slovacchia (spareggi), Irlanda del Nord, Lituania, Malta

*Russia esclusa

La Spagna era già qualificata prima delle sfide di giugno e ha battuto Irlanda del Nord e Malta, chiudendo con otto vittorie su otto. La Slovacchia ha conquistato il secondo posto con un 3-1 su Malta e andrà agli spareggi.

Gruppo D

Portogallo (qualificato), Grecia, Islanda, Bielorussia, Cipro, Liechtenstein

Il Portogallo si è qualificato lunedì, quando l'unica squadra che poteva recuperarlo, la Grecia, ha perso 3-0 a Cipro. Con la sconfitta della Grecia, l'Islanda è riuscita ad arrivare a due lunghezze dal secondo posto battendo la Bielorussia per 3-1 mercoledì. La Grecia andrà comunque agli spareggi se evita la sconfitta in Portogallo sabato, altrimenti l'Islanda può soffiarle il posto battendo Cipro.

Gruppo E

I Paesi Bassi non hanno mai perso nel Gruppo E ANP/AFP via Getty Images

Paesi Bassi (qualificata), Svizzera (seconda), Moldavia, Bulgaria, Galles, Gibilterra

I Paesi Bassi hanno conquistato il primo posto matematico mercoledì perché la Svizzera è stata fermata sull'1-1 dalla Moldavia nell'ultima partita. Le due squadre sono a pari punti, ma i Paesi Bassi (che devono ancora giocare in Galles sabato) sono in vantaggio negli scontri diretti. La Svizzera può finire seconda, o può essere superata dalla Danimarca.

Gruppo F

Italia, Repubblica d'Irlanda, Svezia, Bosnia-Erzegovina, Montenegro, Lussemburgo

L'Italia ha perso l'occasione per qualificarsi pareggiando in Svezia, ma ha la sicurezza del posto tra le prime due assieme alla Repubblica d'Irlanda. Le due squadre si sfidano per il primo posto martedì ad Ascoli: all'Italia basta un pareggio perché ha due lunghezze di vantaggio.

Gruppo G

L'Inghilterra è imbattuta nel Gruppo G e matematicamente prima The FA via Getty Images

Inghilterra (qualificata), Repubblica Ceca (spareggi), Slovenia, Kosovo, Albania, Andorra

L'Inghilterra ha vinto 2-1 in Repubblica Ceca venerdì e, come i padroni di casa, si è assicurata un piazzamento tra le prime due. Martedì, gli inglesi hanno poi battuto l'Albania 3-0 e si sono assicurati la nona qualificazione consecutiva. La Repubblica Ceca non può piazzarsi come migliore seconda e andrà agli spareggi indipendentemente dal risultato di lunedì contro Andorra.

Gruppo H

Francia (qualificata), Ucraina (spareggi), Serbia, Isole Faroe, Macedonia del Nord, Armenia 

L'Ucraina ha pareggiato tre volte nella sfida decisiva di giovedì contro la Francia a Istanbul, ma il risultato non è stato sufficiente perché la Francia aveva vinto la gara a campi invertiti per 5-0: i transalpini sono dunque primi nel girone. L'Ucraina andrà agli spareggi perché è preceduta dalla Svizzera per differenza reti nel conteggio delle migliori seconde. Pertanto, la sua ultima partita di domenica in Armenia sarà ininfluente.

Gruppo I

Belgio (qualificato), Danimarca, Turchia, Scozia, Kazakistan

Il Belgio ha mancato l'en plein con l'1-1 contro la Danimarca a marzo, ma è matematicamente primo e ha prenotato un posto per la fase finale. Per scavalcare la Svizzera come migliore seconda ed evitare gli spareggi, la Danimarca deve battere la Turchia di quattro o più gol martedì (oppure di tre gol di margine che non sia 3-0 o 4-1).

25-29 marzo 2021

4-8 giugno 2021

2-7 settembre 2021

7-12 ottobre 2021

11-16 novembre 2021

24-29 marzo 2022

1-14 giugno 2022