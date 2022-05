Guida alle semifinali di ritorno di Champions League: mercoledì

Mercoledì, il Real Madrid ospita il Manchester City dopo aver perso una semifinale che rimarrà negli annali. Ne vedremo un'altra al Santiago Bernabéu?

In collaborazione con Expedia, UEFA.com presenta in anteprima le partite che condurranno alla finale del 28 maggio allo Stade de France contro il Liverpool.

Il City spera di non avere rimpianti

Highlights: Man. City - Real Madrid 4-3

"Riyad, Riyad", ha gridato Guardiola quando Riyad Mahrez ha sprecato una ghiotta occasione per portare il City sul 3-0 all'andata, tirando contro l'esterno della rete anziché servire lo smarcato Phil Foden. È stata la prima di tante occasioni mancate dai campioni d'Inghilterra (solo Mahrez avrebbe potuto segnare tre gol), che hanno totalizzato ben 77 attacchi contro i 28 del Real Madrid. "Abbiamo iniziato bene e potevamo chiuderla prima - ha commentato Foden -. In queste partite dobbiamo essere più concreti". Cominciare al Bernabéu non sarebbe male.

Benzema insegue Ronaldo

Tutti i gol di Karim Benzema nel 2021/22

Karim Benzema non aveva mai segnato più di sette gol in una stagione di Champions League prima di questa, ma con quelli dell'andata ha già raddoppiato il suo totale nel 2021/22. "Non ci sono parole per descrivere quello che sta facendo", ha commentato il compagno Vinícius Júnior. Il francese è a una sola lunghezza dal record di gol di Ronaldo nella fase a eliminazione diretta (10) e a tre dal primato del portoghese in una sola edizione (17). Il City, però, ha qualche speranza perché ritroverà João Cancelo e Kyle Walker in difesa.

Se te lo stavi chiedendo, il record di gol in una doppia semifinale di Champions League è 13, stabilito quando il Liverpool ha battuto la Roma con un 7-6 complessivo nel 2017/18.

👀 Karim Benzema is just one goal away from equalling Cristiano Ronaldo's record...#UCL pic.twitter.com/9jMqPtQeaZ — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 27, 2022