La vincitrice della Finalissima 2022: Argentina

Mercoledì, l'Argentina ha offerto una prestazione straordinaria a Wembley e ha battuto l'Italia per 3-0 nella prima Finalissima.

UEFA.com racconta la storia e il cammino dei campioni del Sudamerica e ne esamina le statistiche più importanti.

Cos'è la Finalissima? La Finalissima è una partita che mette di fronte i campioni d'Europa contro i vincitori dell'analogo torneo del Sud America, in una finale concordata da UEFA e CONMEBOL dopo la firma del rinnovo e prolungamento del Protocollo d'Intesa del 15 dicembre 2021.

ARGENTINA

Ranking FIFA: 4°

Miglior piazzamento Coppa del Mondo: campione (1978, 1986)

Miglior piazzamento Coppa: campione (15 volte)

Come ha vinto la Coppa America

L'Argentina festeggia la vittoria della Coppa America 2021

Gruppo A: primo posto

14/06: Argentina - Cile 1-1 (Messi 33'; Vargas 57')

18/06: Argentina - Uruguay 1-0 (Rodríguez 13')

21/06: Argentina - Paraguay 1-0 (Gómez 10')

28/06: Bolivia - Argentina 1-4 (Saavedra 60'; Gómez 6', Messi 33'rig e 42', La. Martínez 65')

Quarti di finale

03/07: Argentina - Ecuador 3-0 (De Paul 40', La. Martínez 84', Messi 90'+3')

Semifinale

06/07: Argentina - Colombia 1-1 (dts, vittoria Argentina 3-2 dcr) (La. Martínez 7'; Díaz 61')

Finale

10/07: Argentina - Brasile 1-0 (Di María 22')

Ct: Lionel Scaloni

Scaloni, che ha vestito solo sette volte la maglia della nazionale ma che ha giocato la trionfale fase finale del Mondiale del 1986, da calciatore è stato un pilastro del Deportivo La Coruña prima di giocare qualche anno in Italia con Lazio e Atalanta. Scelto come vice di Jorge Sampaoli al Siviglia nel 2016, un anno dopo lo ha seguito con lo stesso ruolo nella nazionale argentina. Scaloni ha poi preso le redini dell'Argentina nel 2018 e nel 2021 ha interrotto la lunga attesa durata 28 anni per la vittoria della Coppa America.

Lionel Messi col suo primo trofeo vinto con la nazionale AFP via Getty Images

La stella: Lionel Messi

L'attaccante del Paris ed ex uomo simbolo del Barcellona non ha bisogno di presentazioni. Messi detiene il record di gol e presenze con l'Argentina e la scorsa estate ha vinto il suo primo importante trofeo con la nazionale. Votato Player of the Match della Finalissima, il 34enne ha vinto quattro UEFA Champions League e per sei volte si è aggiudicato la classifica marcatori della competizione.

Il giovane talento: Julián Álvarez

Giovane promessa e speranza del calcio argentino, ha esordito in nazionale a giugno 2021 dopo aver vinto la classifica marcatori della Primera Divisiòn Argentina col River Plate. L'attaccante 22enne è stato inoltre votato Calciatore dell'Anno del Sud America nel 2021. A gennaio ha firmato col Manchester City che lo ha subito rigirato in prestito al River Plate. Entrato negli ultimi minuti nella Finalissima, ha cercato subito di scavalcare Gianluigi Donnarumma con un pallonetto dalla corta distanza.

Statistiche

L'Argentina ha vinto la sua 15esima Coppa America nel 2021; con questo successo ha eguagliato il record dell'Uruguay. L'Argentina ha vinto più partite (127) e segnato più gol (474) di tutti nella fase finale del torneo.

La presenza di Messi nella finale di Coppa America della scorsa estate è stata la sua numero 34 nella fase finale; con quella partita ha eguagliato il record del cileno Sergio Livingstone.

Messi ha vinto la classifica marcatori della Coppa America 2021 (in condivisione), ed è stato il primo argentino a riuscirci da Gabriel Batistuta nel 1995.

Messi è stato votato Giocatore del Torneo della Copa América per la seconda volta dopo il 2015. Per trovare un altro argentino vincere questo premio si deve andare indietro fino al 1993 quando il riconoscimento è andato a Sergio Goycochea.

Emiliano Martínez ha vinto il premio di miglior portiere della Coppa America 2021 dopo quattro clean sheet e tre rigori parati nel successo ai rigori contro la Colombia in semifinale. Martìnez è l'unico portiere argentino a essersi aggiudicato questo premio.

L'Argentina ha vinto gli ultimi cinque incroci con l'Italia. Le ultime tre sfide sono state amichevoli, mentre la quarta è stata nella vittoria ai rigori per 4-3 nella semifinale della Coppa del Mondo del 1990. L'Albiceleste non perde con gli Azzurri dal 1987.