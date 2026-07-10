Iniziano le competizioni UEFA per club maschili 2026/27

Pochi sanno che circa il 45% (quasi la metà!) della UEFA Champions League, Europa League e Conference League si gioca a luglio e agosto, con oltre 400 partite disputate al primo, secondo e terzo turno di qualificazione e agli spareggi.

Ecco alcune delle storie più interessanti della prima settimana di qualificazioni, con squadre esordienti ma anche nomi più blasonati.

UEFA Champions League: veterani decisivi e vittorie storiche

A quasi 11 mesi e 286 partite dalla finale allo stadio Metropolitano di Madrid, il primo gol della UEFA Champions League 2026/27 è stato segnato a Gibilterra, dove il 41enne Nano ha aperto le marcature per i Lincoln Red Imps su rigore e ha spianato la strada al 3-1 contro l'Inter Escaldes di Andorra.

Nelle Isole Faroe, un altro veterano, Páll Klettskarð, ha segnato il suo primo gol in UEFA Champions League con la maglia del Klaksvík all'età di 36 anni, nel 2-1 contro i lussemburghesi dell'Atert Bissen.

Páll Klettskarð del Klaskvik esulta dopo il gol contro l'Atert Bissen BELGA MAG/AFP via Getty Images

Decisamente più a est, il Sabah, che ha vinto per la prima volta il campionato azero, ha scritto un'altra pagina di storia conquistando la sua prima vittoria assoluta in UEFA Champions League, un 2-0 casalingo contro i gallesi del New Saints.

Anche il Larne (Irlanda del Nord) ha centrato la prima vittoria nella competizione battendo il Tre Fiori di San Marino per 1-0 in trasferta, mentre i maltesi del Floriana hanno registrato il loro primo successo dal turno preliminare del 1993/94 superando lo Shamrock Rovers per 2-0.

I finlandesi del KuPS Kuopio hanno invece conquistato la loro prima storica vittoria esterna in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League, sconfiggendo il Vardar per 2-0 in Macedonia del Nord.

UEFA Europa League: esordienti e reduci dal Mondiale

In UEFA Europa League, il Qarabağ ha esordito con una vittoria per 3-0 contro il Vestri, al suo debutto europeo. La formazione islandese milita in seconda divisione ma si è qualificata per le competizioni europee vincendo la coppa nazionale: per arrivare da Ísafjarðarbær a Baku ha percorso ben 7000 km!

Lenny Joseph, reduce dall'esperienza mondiale con Haiti, è entrato dalla panchina per il Ferencváros e ha contribuito alla vittoria per 2-1 sul campo del Vojvodina, in Serbia.

I giocatori del CSKA Sofia esultano dopo un gol in Europa League 2026/27 contro il Derry City. Getty Images

UEFA Conference League: vittorie eclatanti e prima tripletta

In UEFA Conference League, i grandi protagonisti della serata inaugurale sono stati gli estoni del Levadia Tallinn e i macedoni dello Shkëndija, che hanno vinto rispettivamente 5-0 in trasferta contro Caernarfon (Galles) ed Europa (Gibilterra).

L'attaccante dello Stjarnan, Emil Atlason, ha invece realizzato la prima tripletta della nuova stagione nel 3-1 contro il Vikingur, mentre gli esordienti dell'Elimai (Kazakistan) hanno pareggiato 1-1 in trasferta contro gli armeni dell'Alashkert.