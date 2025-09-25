Benvenuti a UEFA Futsal EURO Under 19!

Aleksander Čeferin, presidente UEFA

Chișinău si prepara ad ospitare UEFA Futsal EURO Under 19; questo evento segna un momento storico, perché la Moldavia ospita per la prima volta la fase finale di un torneo UEFA. La mia gratitudine va alla Federcalcio Moldava e al suo presidente, Leonid Oleinicenco, per la loro calorosa accoglienza e per la dedizione nei preparativi a questo evento.

In questi otto giorni di torneo, si andrà oltre la serie di partite, in quanto costituirà un prezioso trampolino di lancio per i giovani talenti più forti d'Europa. Qui a Chișinău, le giovani stelle europee del futsal metteranno alla prova le loro capacità fisiche e tecniche, il loro spirito di squadra e la loro forza mentale.

Si tratterà anche di un'opportunità per celebrare la crescente diffusione del futsal in ambito giovanile in tutta Europa. Spero che questo torneo ispiri più persone a giocare e seguire questo sport, lasciando un'eredità per la Moldavia e ricordi indelebili per tutti i partecipanti.

Buona fortuna a tutti e che vinca la squadra migliore.

UEFA Futsal EURO Under 19: informazioni chiave La quarta edizione di Futsal EURO Under 19 si svolgerà nell'arco di otto giorni presso la Chișinǎu Arena nella capitale moldava. Nella prima fase, ogni squadra sfiderà le tre avversarie per determinare la propria classifica nei Gruppi A e B. Successivamente, le prime e le seconde classificate di ogni girone si sfideranno in semifinale per decidere chi accederà alla finale di domenica 5 ottobre. Il torneo rappresenta un’enorme opportunità per tutti i partecipanti, e ogni squadra sogna di rivivere la gloria conquistata dal Portogallo al termine dell’edizione 2023.

Leonid Oleinicenco, presidente FMF

La fase finale di UEFA Futsal EURO Under 19 2025 è un evento importante per l'Europa. Siamo lieti di ospitarlo a Chișinău e speriamo che tutti i giocatori e i tifosi possano vivere emozioni speciali.

Per noi, ospitare la fase finale di una competizione UEFA è un'esperienza completamente nuova e, allo stesso tempo, una sfida entusiasmante. La Moldavia è un paese che ama il calcio e gli appassionati di sport crescono di anno in anno. Anche il futsal sta crescendo molto, perché intrattiene e stupisce con le sue dinamiche uniche.

Ringraziamo i nostri colleghi UEFA per aver sostenuto la proposta di organizzare la fase finale del torneo a Chișinău. Ringraziamo inoltre le autorità della Moldavia per il loro contributo all'organizzazione di questo evento eccezionale.

Auguro alle squadre i migliori successi e ai tifosi di assistere a partite spettacolari ricche di emozioni.