Conosciamo le squadre della fase finale di Futsal EURO Under 19: Cechia, Italia, Moldavia, Portogallo, Slovenia, Spagna, Turchia, Ucraina

Otto squadre parteciperanno ai Campionati Europei di Futsal UEFA Under 19 del 2025 in programma dal 28 settembre al 5 ottobre alla Chișinău Arena. Al sorteggio della fase finale, in programma alle 20:00 CET (21:00 ora locale) del 15 maggio, oltre ai padroni di casa della Moldavia, parteciperanno le sette vincitrici del turno principale di marzo.

Ecco un breve profilo delle contendenti, tra le quali i campioni in carica del Portogallo, una Spagna a caccia del terzo titolo dopo essere arrivata in finale quattro volte in quattro edizioni, e le due esordienti Cechia e Turchia. Il sorteggio dividerà le squadre in due gruppi da quattro, con le prime due classificate che passeranno alle semifinali.

Le contendenti della fase finale Cechia, Italia, Moldavia (padroni di casa), Portogallo (detentori), Slovenia, Spagna, Turchia, Ucraina.

Come si è qualificata

Vincitrice Gruppo 6 del turno principale 6 (Plzeň, Cechia)

V3-0 contro Grecia, V2-0 contro Estonia, V4-1 contro Polonia

Miglior marcatore qualificazioni : Tomáš Pečenka 3

Fase finale 2023: non qualificata

Fase finale 2022: non qualificata



Fase finale 2019: non qualificata

Come si è qualificata

Vincitrice Gruppo 1 del turno principale 1 (Poprad, Slovacchia)

V5-2 contro Germanua, V4-2 contro Romania, V7-4 contro Slovacchia

Migliori marcatore qualificazioni : Enzo Moratelli 4

Fase finale 2023: fase a gironi

fase a gironi: V2-1 contro Ucraina, V5-0 contro Finlandia, S2-4 contro Slovenia

Fase finale 2022: fase a gironi

fase a gironi: V3-0 contro Francia, S1-4 contro Polonia, S1-6 contro Portogallo

Fase finale 2019: non qualificata

Nel 2023 l'Italia è stata eliminata per differenza reti nel testa a testa a tre squadre, finendo dietro a Ucraina e Slovenia. Tommaso Ceccarelli ha fatto parte della squadra a 15 anni e ha partecipato alle qualificazioni, realizzando una tripletta nella finale contro la Slovacchia. La squadra attuale comprende anche i gemelli Giulio e Mario Musumeci, che provengono da una famiglia di giocatori di futsal, ma non sono parenti del compagno di club del Catania e capitano dell'Italia maggiore Carmelo Musumeci.

Come si è qualificata

nazione ospitante

Fase finale 2023: non qualificata

Fase finale 2022: non qualificata



Fase finale 2019: non qualificata

Finale 2023: Portogallo - Spagna 6-2

Come si è qualificata

Vincitrice Gruppo 3 del turno principale 3 (Gondomar, Portogallo)

V9-2 contro Bielorussia, V3-1 contro Kazakistan, P4-4 contro Francia

Miglior marcatore qualificazioni : Afonso Mourinha 3

Fase finale 2023: campione

Fase finale 2022: vice campione

Fase finale 2019: semifinale

Come si è qualificata

Vincitrice Gruppo 4 del turno principale (Jelgava, Lettonia)

V5-0 contro Andorra, V5-2 contro Belgio, V6-3 contro Lettonia

Miglior marcatore qualificazioni : Urban Sevenšek 5

Fase finale 2023: semifinale

Fase finale 2022: non qualificata



Fase finale 2019: non qualificata

Come si è qualificata

Vincitrice Gruppo 2 del turno principale (Esztergom, Ungheria)

V9-0 contro Inghilterra, V3-1 contro Finlandia, V5-0 contro Ungheria

Miglior marcatore qualificazioni : Pol López 4

Fase finale 2023: vice campione

Fase finale 2022: campione (nazione ospitante)

Fase finale 2019: campione

Finale 2022: Spagna - Portogallo 6-2 (dts)

Come si è qualificata

Vincitrice Gruppo 7 del turno principale (Omiš, Croazia)

Miglior marcatore qualificazioni : Ege Bilim 4

Fase finale 2023: non qualificata



Fase finale 2022: non qualificata



Fase finale 2019: non qualificata

Come si è qualificata

Vincitrice Gruppo 5 del turno principale (Vrnjačka Banja, Serbia)

V9-2 contro Montenegro, V6-2 contro Paesi Bassi, V1-0 contro Serbia

Miglior marcatore qualificazioni : Oleksandr Zhukov 5

Fase finale 2023: semifinale

Fase finale 2022: semifinale

Fase finale 2019: fase a gironi

