Kylian Mbappé: i gol, le statistiche e i record della stella di Paris e Francia

Gol e presenze di Mbappé

Nazionale: 77 presenze, 46 gol

Competizioni UEFA per club: 74 presenze, 48 gol

Competizioni a livello nazionale: 304 presenze, 238 gol

Statistiche al 7 maggio 2024

L'ascesa di Mbappé

Monaco

• Mbappé aveva 16 anni meno dieci giorni quando ha giocato la sua prima partita di una competizione UEFA, entrando negli ultimi 30 minuti della sconfitta per 3-1 contro lo Zenit in UEFA Youth League.

• Un anno e un giorno dopo ha esordito in una competizione UEFA maggiore, disputando gli ultimi 34 minuti della gara persa 4-1 nella fase a gironi di UEFA Europa League in casa del Tottenham. La sua squadra era già sotto per 3-0 quando è entrato dalla panchina, ma Mbappé ha servito l'assist per il gol della bandiera della formazione del Principato.

• UEFA.com ha scritto di lui per la prima volta a febbraio 2016, quando è stato scelto per la rubrica il 'talento della settimana'. Citando le parole di suo padre: "È più di un semplice appassionato di calcio – è totalmente pazzo per questo sport. Io lavoro nel calcio e a volte mi sembra di non fare abbastanza quando lo vedo così dedito, 24 ore su 24, sette giorni su sette. Non si perde una partita e a volte ne guarda quattro o cinque di fila".

• Non ha segnato nelle prime tre partite di Champions League (non stupisce dato che in queste tre ha giocato appena 25 minuti complessivi), ma ha realizzato la sua prima rete alla quarta gara dopo 40 minuti della sconfitta per 5-3 in casa del Manchester City negli ottavi di finale di UEFA Champions League.

• Ha chiuso la Champions League 2016/17 arrivando in semifinale e segnando sei gol complessivi, mentre in Ligue 1 ha realizzato 15 gol in 29 presenze.

Paris

• Ha segnato il suo decimo gol in Champions League nella sconfitta per 3-1 in casa del Bayern nel dicembre 2017, diventando il più giovane giocatore a raggiungere tale traguardo all'età di 18 anni e 350 giorni.

• La stagione 2018/19 ha visto Mbappé raggiungere nuovi traguardi con un record di carriera di 33 gol in campionato in sole 29 partite, mentre il Paris conquistava il titolo. È stato eletto Giocatore dell'Anno della Ligue 1 dopo aver raggiunto la vetta della classifica dei marcatori, chiudendo a 11 gol di vantaggio sul secondo posto.

• In UEFA Champions League ha segnato due triplette, entrambe fuori casa: nel 5-0 sul Club Brugge nell'ottobre 2019 e nel successo per 4-1 in casa del Barcellona agli ottavi di finale del 2020/21. Ha poi segnato su rigore nel ritorno di quella sfida, superando Lionel Messi come il più giovane calciatore a raggiungere i 25 gol in UEFA Champions League, a 22 anni e 80 giorni - sebbene poi Erling Haaland abbia superato quel record.

• A maggio 2022 ha firmato un nuovo contratto con il Paris, dopo essere salito al secondo posto dietro Edinson Cavani nella classifica dei marcatori di tutti i tempi del club. È diventato il terzo giocatore a finire come capocannoniere della Ligue 1 per quattro stagioni di fila, ma il primo a finire sia come capocannoniere che come assistman (17) nella storia della massima serie.

• Mbappé ha vinto cinque Ligue 1 (una col Monaco, quattro col Paris) e tre Coppe di Francia (tutte col Paris), oltre ad aver raggiunto la finale di UEFA Champions League nel 2020 col Paris poi persa per 1-0 contro il Bayern a Lisbona.

• Ha superato il record di Edinson Cavani come miglior marcatore del club in competizioni europee con 31 gol in 48 partite di Champions League in occasione dell'1-1 interno col Benfica nell'ottobre 2022.

• È diventato il primo giocatore del Paris a segnare cinque gol in una partita nel 7-0 contro il Pays de Cassel nei sedicesimi della Coupe de France il 23 gennaio 2023.

• I suoi due gol nel 3-0 contro il Marsiglia a 'Le Classique' il 26 febbraio 2023 lo hanno portato al pari di Cavani come capocannoniere di tutti i tempi della squadra con 200 gol. Sei giorni dopo, è diventato il capocannoniere assoluto segnando nella vittoria per 4-2 contro il Nantes.

• Ha aiutato il Paris a conquistare l'undicesimo titolo in Ligue 1 nella stagione 2022/23, in cui è stato capocannoniere del campionato per il quinto anno consecutivo e Giocatore dell'anno della Ligue 1 per la quarta stagione consecutiva.

• Il 17 marzo 2024 ha raggiunto i 250 gol con il Paris grazie a una tripletta nel 6-2 in casa del Montpellier e ha vinto il sesto campionato in sette stagioni al Parc des Princes.

Francia

Dieci giovani marcatori francesi, compresi Dembélé e Mbappé

• Mbappé ha segnato cinque gol e contribuito al successo della Francia ai Campionati Europei UEFA Under 19 del 2016 in Germania. In quell'occasione, il compagno Jean-Kévin Augustin l'ha superato con sei ed entrambi erano stati segnalati come giocatori da tenere d'occhio dagli inviati di UEFA.com .

• Secondo più giovane calciatore francese a esordire con la nazionale maggiore quando ha debuttato contro il Lussemburgo a marzo 2017, ha segnato il suo primo gol con i Bleus nel 4-0 sui Paesi Bassi cinque mesi dopo

• Un altro record è caduto quando è diventato il più giovane marcatore francese nella storia della Coppa del Mondo all'età di 19 anni. Insieme a Pelé, è stato l'unico sotto i 20 anni a segnare in una finale di Coppa del Mondo quando la Francia ha battuto la Croazia per 4-2 vincendo l'edizione 2018, venendo poi eletto miglior giovane del torneo.

• Ha poi aggiunto nel palmares la vittoria della UEFA Nations League 2020/21 e il secondo posto nella Coppa del Mondo 2022 dove la sua Francia ha perso ai rigori contro l'Argentina dopo il 3-3 dei supplementari. In quella finale, Mbappé ha vinto la classifica marcatori del Mondiale con otto gol ed è diventato solo il secondo giocatore nella storia a segnare una tripletta in una finale (dopo l'inglese Geoff Hurst nel 1966). Il suo quarto gol in finali di Coppa del Mondo (in due finali) è un nuovo record.

• In vista delle qualificazioni a UEFA EURO 2024, è stato nominato nuovo capitano della Francia da Didier Deschamps dopo il ritiro dalla nazionale di Hugo Lloris.

• Nelle qualificazioni a EURO 2024, Mbappé è diventato il giocatore più giovane a raggiungere le 70 presenze con i Bleus, superando Michel Platini e Antoine Griezmann e diventando il terzo miglior marcatore francese di tutti i tempi.

Lui dice

Mbappé ha parlato in diverse occasioni con UEFA.com. Una volta, ci ha permesso addirittura di assistere a una conversazione con l'astronauta francese Thomas Pesquet prima di UEFA EURO 2020. Ecco cosa aveva detto nella primavera 2021 quando ci ha raccontato la sua carriera:

Sulla motivazione: "Ogni volta che entro in campo mi dico che sono il migliore, eppure ho giocato sullo stesso campo di [Lionel] Messi e Cristiano [Ronaldo] e loro sono più forti di me! Hanno fatto un miliardo di cose in più, ma nella mia testa mi dico sempre che sono il migliore perché così non ti poni limiti e cerchi di far vedere la tua versione migliore".

Sulla vittoria del Mondiale nel 2018: "Normalmente, vincere una Coppa del Mondo è l'apice di una carriera. È un traguardo per cui lavori anche con il tuo club: trascorri lì qualche anno, poi arrivi a 27-28 anni e la Coppa del Mondo si presenta quando sei al massimo. Io sono stato abbastanza fortunato a entrare subito in nazionale e vincere a 19 anni. Penso che questa esperienza mi aiuterà quando ci saranno altri test".

Sul suo posto felice: "Per me la Champions League occupa un posto molto importante. Siamo usciti in diverse fasi in passato e ne abbiamo sofferto. Vincerla sarebbe molto emozionante. Anche se la Coppa del Mondo è il Sacro Graal, a livello di club la Champions League è il trofeo più importante. La Champions League è, come dice la canzone, per 'les meilleures équipes' (le migliori squadre)".

Sulla sua ambizione: "Non ho mai detto che sarei stato il più grande giocatore della storia, ma non mi sono mai posto limiti. Se arrivo ad un certo livello, non ho intenzione di fermarmi mettendo un limite, tipo: 'Se arrivo lì, allora è finita, è il mio massimo'. No, cerco di superare i miei limiti e vedere sin dove posso arrivare. Per il momento funziona bene e continuerò a fare così fino alla fine della carriera".

