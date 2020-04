Effetti del COVID-19 sul calendario delle competizioni UEFA: ultimi aggiornamenti

La pandemia COVID-19 ha costretto la UEFA a rinviare la maggior parte degli incontri. Di seguito è pubblicato un aggiornamento su tutte le competizioni per club e per nazionali.

Competizioni UEFA per nazionali maschili

UEFA EURO 2020

Spareggi

Stato attuale: rinviati

Ultime informazioni: valutazione di nuove date in corso

Fase finale

Stato attuale: riprogrammata

Ultime informazioni: riprogrammata per 11 giugno – 11 luglio 2021

Campionato Europeo Under 21 UEFA 2020/21

Fase di qualificazione

Stato attuale: rinviata

Ultime informazioni: valutazione di nuove date in corso

Fase finale - Ungheria e Slovenia

Stato attuale: valutazione in corso

Ultime informazioni: opzioni da presentare al Comitato Esecutivo UEFA in vista della decisione del 27 maggio

Campionato Europeo Under 19 UEFA 2019/20

Turno Elite

Stato attuale: rinviato

Ultime informazioni: valutazione di nuove date in corso

Fase finale - Irlanda del Nord

Stato attuale: rinviata

Ultime informazioni: valutazione di nuove date in corso

Campionato Europeo Under 17 UEFA 2019/20

Turno Elite

Stato attuale: annullato

Fase finale - Estonia

Stato attuale: annullata

Amichevoli

Marzo-giugno 2020

Stato attuale: rinviate

UEFA Nations League 2020/21

Fase a leghe

Stato attuale: valutazione in corso

Ultime informazioni: valutazione di un nuovo calendario per la necessità di riprogrammare gli spareggi EURO



Fase finale

Stato attuale: valutazione in corso

Ultime informazioni: valutazione di un nuovo calendario per la necessità di riprogrammare gli spareggi EURO

Coppa delle Regioni UEFA 2020/21

Turno preliminare

Stato attuale: rinviato

Ultime informazioni: rinvio di un mini torneo; valutazione di nuove date in corso.

Competizioni UEFA per nazionali femminili

UEFA Women's EURO 2021

Qualificazioni & Play-off

Stato attuale: Le rimanenti partite della fase a gironi da disputare nelle finestre dedicate alle nazionali femminili FIFA a settembre, ottore e novembre 2020; i play-off sono riprogrammati per la finestra di aprile 2021.

Fase finale - Inghilterra

Stato attuale: riprogrammata

Ultime informazioni: riprogrammata per 6-31 luglio 2022

Campionato Europeo Under 19 femminile UEFA 2019/20

Turno Elite

Stato attuale: annullato

Fase finale - Georgia

Stato attuale: annullata

Campionato Europeo Under 17 femminile UEFA 2019/20



Turno Elite

Stato attuale: rinviato

Ultime informazioni: valutazione di nuove date in corso

Fase finale - Svezia

Stato attuale: rinviata

Ultime informazioni: valutazione di nuove date in corso

Competizioni UEFA per club

UEFA Champions League 2019/20



Ottavi di finale

Stato attuale: rinviati

Ultime informazioni: gruppo di lavoro UEFA, European Club Association e European Leagues per riprogrammare le date

Finale - Istanbul

Stato attuale: rinviata

UEFA Europa League 2019/20



Ottavi di finale

Stato attuale: rinviati

Ultime informazioni: gruppo di lavoro UEFA, European Club Association e European Leagues per riprogrammare le date

Finale - Danzica

Stato attuale: rinviata

UEFA Women's Champions League 2019/20

Quarti di finale

Stato attuale: rinviati

Ultime informazioni: gruppo di lavoro competizioni femminili per riprogrammare le competizioni femminili

Finale - Vienna

Stato attuale: rinviata

Supercoppa UEFA 2020 - Oporto

Stato attuale: valutazione in corso

Ultime informazioni: data in corso di revisione per il rinvio delle finali di UEFA Champions League e UEFA Europa League

UEFA Youth League 2019/20

Ottavi/quarti di finale

Stato attuale: rinviati

Ultime informazioni: valutazione di nuove date in corso

Fase finale - Nyon

Stato attuale: rinviata

Ultime informazioni: valutazione di nuove date in corso

Competizioni UEFA di futsal

UEFA Futsal EURO 2022

Qualificazione

Stato attuale: rinviati

Ultime informazioni: valutazione di nuove date in corso

Fase finale - Olanda

Stato attuale: programmata

Ultime informazioni: fase finale in programma dal 19 gennaio al 6 febbraio 2022 in Olanda

Coppa del Mondo FIFA di futsal 2020



Spareggi di qualificazione

Stato attuale: rinviati

Ultime informazioni: valutazione di nuove date in corso

UEFA Futsal Champions League 2019/20



Finali - Minsk

Stato attuale: rinviata

Ultime informazioni: valutazione di nuove date in corso



UEFA Women's Futsal EURO 2021

Turno preliminare

Stato attuale: rinviato

Ultime informazioni: valutazione di nuove date in corso

UEFA Futsal EURO Under 19 2021

Stato attuale: da conf.