Qualificazioni Coppa del Mondo di futsal 2028: gironi del turno principale

Sono stati definiti i gironi del turno principale delle qualificazioni europee alla Coppa del Mondo di futsal FIFA 2028.

Il calendario, ancora da confermare, prevede partite in casa e in trasferta tra ottobre e marzo. Alle 24 squadre che accedono a questa fase, tra cui la Spagna campione d'Europa e gli ex campioni del mondo del Portogallo, si aggiungono le 12 che hanno superato il turno preliminare ad aprile.

Le 12 vincitrici dei gironi e le quattro migliori seconde si qualificano al turno elite. Le altre otto seconde vanno agli spareggi del turno principale, che assegneranno gli ultimi posti disponibili alla fase elite.

Al termine delle qualificazioni (aprile 2028), sette squadre europee saranno qualificate per la fase finale; tuttavia, se una nazione europea viene scelta per ospitare il torneo ed è qualificata di diritto, vengono assegnati solo sei posti.

Turno principale Coppa del Mondo di futsal: sorteggio della fase a gironi Gruppo 1: Armenia, Ungheria, Svezia Gruppo 2: Francia, Moldavia, Montenegro Gruppo 3: Croazia, Germania, Lituania Gruppo 4: Spagna, Finlandia, Macedonia del Nord Gruppo 5: Polonia, Bosnia ed Erzegovina, Irlanda del Nord Gruppo 6: Kazakistan, Bielorussia, Albania Gruppo 7: Portogallo, Romania, Danimarca Gruppo 8: Paesi Bassi, Serbia, Andorra Gruppo 9: Ucraina, Slovacchia, Estonia Gruppo 10: Italia, Georgia, Kosovo Gruppo 11: Slovenia, Belgio, Norvegia Gruppo 12: Cechia, Azerbaigian, Lettonia

Guida alle squadre

La Spagna ha vinto la Coppa del Mondo nel 2000 e nel 2004, mentre nel 2026 ha conquistato l'ottavo titolo europeo battendo i campioni in carica del Portogallo in finale (la Croazia ha sconfitto la Francia nella finale per il terzo posto).

Ai Mondiali del 2024, l'Ucraina ha battuto la Francia nella finale per il terzo posto, mentre il Kazakistan ha raggiunto i quarti di finale e altre quattro squadre europee (Croazia, Paesi Bassi, Portogallo e Spagna) sono approdate agli ottavi.

Anche Azerbaigian, Belgio, Cechia, Danimarca, Ungheria, Italia, Lituania (da nazione ospitante), Polonia e Serbia hanno già partecipato alla Coppa del Mondo.

Albania, Andorra, Danimarca, Estonia, Kosovo, Lettonia, Lituania, Montenegro, Macedonia del Nord, Irlanda del Nord, Norvegia e Svezia provengono dal turno preliminare.

Highlights Futsal EURO 2026: Belgio - Slovenia 4-5

Calendario delle qualificazioni UEFA per la Coppa del Mondo FIFA Futsal 2028

Fase a gironi del turno principale: 12–21 ottobre 2026, 2–11 novembre 2026, 6–9 dicembre 2026, 22 febbraio–3 marzo 2027

Sorteggio spareggi turno principale: 5 marzo 2027

Spareggi turno principale: 12–21 aprile 2027

Sorteggio fase a gironi turno elite: 20 maggio 2027

Fase a gironi del turno elite: 6–15 settembre 2027, 11–20 ottobre 2027, 13–22 dicembre 2027

Sorteggio spareggi turno elite: 20 gennaio 2028

Spareggi turno elite: 10–19 aprile 2028

Format delle qualificazioni UEFA per la Coppa del Mondo FIFA di futsal 2028

Turno preliminare

Le squadre del turno preliminare sono state sorteggiate in sei gironi da quattro e hanno partecipato a mini-tornei in sede unica.

Tutte le vincitrici dei gironi e le seconde classificate si sono qualificate al turno principale.

Turno principale

Fase a gironi del turno principale

Le 12 squadre provenienti dal turno preliminare si uniscono alle 24 squadre che accedono direttamente al turno principale. Le 36 squadre del turno principale vengono sorteggiate in 12 gironi da tre, con partite in casa e in trasferta.

Le 12 vincitrici dei gironi e le quattro migliori seconde si qualificano al turno elite. Le altre otto seconde si qualificano per gli spareggi del turno principale.

Spareggi turno principale

Le otto squadre formano quattro incontri tramite un sorteggio aperto. Le vincitrici delle quattro sfide con gare di andata e ritorno si qualificano al turno elite.

Turno elite

Fase a gironi del turno elite

Le 20 squadre sono suddivise in cinque gironi da quattro, con partite di andata e ritorno.

Le cinque vincitrici dei gironi si qualificano alla fase finale. Le quattro migliori seconde si qualificano per gli spareggi del turno elite. Se una federazione europea viene scelta per ospitare la fase finale, solo le due migliori seconde si qualificano per gli spareggi del turno elite.

﻿Spareggi turno elite

Le quattro squadre si sfideranno in due incontri tramite un sorteggio aperto. Le vincitrici delle due sfide con gare di andata e ritorno si qualificano per la fase finale.

Albo d'oro Coppa del Mondo di futsal

2024: Brasile - Argentina 2-1 (Uzbekistan)

2021: Portogallo - Argentina 2-1 (Lituania)

2016: Argentina - Russia 5-4 (Colombia)

2012: Brasile - Spagna 3-2 dts (Thailandia)

2008: Brasile - Spagna 2-2, 4-3 dts (Brasile)

2004: Spagna - Italia 2-1 (Taipei cinese)

2000: Spagna - Brasile 4-3 (Guatemala)

1996: Brasile - Spagna 6-4 (Spagna)

1992: Brasile - Stati Uniti 4-1 (Hong Kong)

1989: Brasile - Paesi Bassi 2-1 (Paesi Bassi)

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