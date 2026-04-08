Qualificazioni alla Coppa del Mondo di Futsal 2028: sorteggio gironi turno principale

Il sorteggio della fase a gironi del turno principale delle qualificazioni europee alla Coppa del Mondo FIFA di Futsal del 2028 verrà effettuato alle 12:00 CET di venerdì 19 giugno.

Le 12 squadre qualificate dal turno preliminare raggiungono le 24 squadre ammesse direttamente al turno principale. Le 36 squadre del turno principale vengono sorteggiate in 12 gironi da tre, con partite di andata e ritorno.

Le 12 vincitrici dei gironi e le quattro migliori seconde classificate si qualificano al turno elite. Le restanti otto seconde classificate si qualificano per gli spareggi del turno principale.

La procedura del sorteggio verrà comunicata prima della cerimonia. Al termine delle qualificazioni, nell'aprile 2028, saranno confermate sette squadre europee per la fase finale del Mondiale; tuttavia, se una nazione appartenente UEFA sarà selezionata come Paese ospitante e otterrà la qualificazione diretta alla fase finale, solo sei posti saranno decisi dalle qualificazioni.

Quali squadre partono dal turno principale? Portogallo, Spagna, Kazakistan, Ucraina, Francia, Croazia, Italia, Slovenia, Cechia, Polonia, Paesi Bassi, Armenia, Georgia, Bielorussia, Slovacchia, Finlandia, Belgio, Serbia, Ungheria, Romania, Bosnia-Erzegovina, Moldavia, Germania, Azerbaigian

Regole delle qualificazioni

Calendario delle qualificazioni UEFA per la Coppa del Mondo FIFA di futsal 2028

Sorteggio del turno preliminare: 12 dicembre 2025

Turno preliminare: 6-15 aprile 2026

Sorteggio fase a gironi turno principale: 19 giugno 2026

Fase a gironi turno principale: 12–21 ottobre 2026, 2–11 novembre 2026, 6-9 dicembre 2026, 22 febbraio-3 marzo 2027

Sorteggio spareggi turno principale: 5 marzo 2027

Spareggi turno principale: 12-21 aprile 2027

Sorteggio fase a gironi turno elite: 20 maggio 2027

Fase a gironi turno elite: 6-15 settembre 2027, 11-20 ottobre 2027, 13-22 dicembre 2027

Spareggi turno elite: 20 gennaio 2028

Spareggi turno elite: 10–19 aprile 2028

Format delle qualificazioni UEFA per la Coppa del Mondo FIFA di futsal 2028

Turno preliminare

Le squadre del turno preliminare sono state sorteggiate in sei gironi da quattro e si sfideranno in mini-tornei disputati in un'unica sede.

Tutte le prime classificate e le seconde classificate dei gironi si qualificano al turno principale.

Turno principale

Fase a gironi turno principale

Le 12 squadre qualificate dal turno preliminare si uniscono alle 24 squadre ammesse direttamente al turno principale. Le 36 squadre del turno principale vengono suddivise in 12 gironi da tre, con partite di andata e ritorno.

Le 12 vincitrici dei gironi e le quattro migliori seconde classificate si qualificano al turno elite. Le restanti otto seconde classificate si qualificano agli spareggi del turno principale

Spareggi turno principale

Le otto squadre vengono suddivise in quattro gironi tramite sorteggio libero. Le vincitrici dei quattro spareggi, disputati con partite di andata e ritorno, si qualificano al turno elite.

Turno elite

Fase a gironi turno elite

Le 20 squadre vengono suddivise tramite sorteggio in cinque gironi da quattro squadre ciascuno, con partite di andata e ritorno.

Le cinque vincitrici dei gironi si qualificano per la fase finale. Le quattro migliori seconde classificate si qualificano per gli spareggi del turno elite. Se una federazione europea viene scelta per ospitare la fase finale, solo le due migliori seconde classificate si qualificano per gli spareggi del turno elite.

Spareggi turno elite

Le quattro squadre vengono suddivise in due spareggi tramite sorteggio libero. Le vincitrici dei due spareggi, disputati con partite di andata e ritorno, si qualificano per la fase finale.

Albo d'Oro Coppa del Mondo di Futsal

2024: Brasile - Argentina 2-1 (Uzbekistan)

2021: Portogallo - Argentina 2-1 (Lituania)

2016: Argentina - Russia 5-4 (Colombia)

2012: Brasile - Spagna 3-2dts (Thailandia)

2008: Brasile - Spagna 2-2, 4-3dcr (Brasile)

2004: Spagna - Italia 2-1 (Taipei Cinese)

2000: Spagna - Brasile 4-3 (Guatemala)

1996: Brasile - Spagna 6-4 (Spagna)

1992: Brasile - Stati Uniti 4-1 (Hong Kong)

1989: Brasile - Paesi Bassi 2-1 (Paesi Bassi)