Calendario e risultati Coppa del Mondo di futsal: Kazakistan e Ucraina ai quarti

La decima Coppa del Mondo FIFA di futsal è in corso in Uzbekistan e terminerà il 6 ottobre.

Il regno del Portogallo come campione del mondo è giunto al termine, dopo la sconfitta per 2-1 negli ottavi di finale contro il Kazakistan. Anche l'Ucraina è ai quarti di finale (dove affronterà il Venezuela, reduce dall'eliminazione della Spagna) dopo una vittoria per 3-1 contro i Paesi Bassi, che erano alla loro prima partita a eliminazione diretta in un torneo importante da UEFA Futsal EURO 1999.

Per la terza volta nelle quattro edizioni dall'estensione a 24 squadre, tutte e sette le contendenti europee sono passate dalla fase a gironi, che si è conclusa domenica. Venerdì, la Francia affronta la Thailandia, mentre la Croazia sfida l'Argentina.

Stadi

Andijan Universal Sports Complex, Andijan

Bukhara Universal Sports Complex, Bukhara

Humo Arena, Tashkent

Orari CET (l'Uzbekistan è tre ore avanti)

Fase a eliminazione diretta

Ottavi di finale

24 settembre: Brasile - Costa Rica 5-0 (Bukhara)

24 settembre: Paesi Bassi - Ucraina 1-3 (Tashkent)

25 settembre: Spagna - Venezuela 1-2 (Andijan)

25 settembre: Paraguay - Afghanistan 3-1 dts (Tashkent)

26 settembre: Iran - Marocco 3-4 (Bukhara)

26 settembre: Portogallo - Kazakistan 1-2 (Andijan)

27 settembre: Thailandia - Francia (14.30, Bukhara)

27 settembre: Argentina - Croazia (17:00, Tashkent)

Il difensore dell'Ucraina, Danyil Abakshyn FIFA via Getty Images

Quarti di finale

29 settembre: Brasile - Marocco (14:30, Bukhara)

29 settembre: Ucraina - Venezuela (17:00, Tashkent)

30 settembre: Thailandia / Francia - Paraguay (14:30, Bukhara)

30 settembre: Kazakistan - Argentina / Croazia (17:00, Tashkent)

Semifinali

2 ottobre: (SF1) Ucraina / Venezuela - Brasile / Marocco (17:00, Tashkent)

3 ottobre: Kazakistan / Argentina / Croazia - Thailandia / Francia / Paraguay (17:00, Tashkent)

Finale terzo posto

6 ottobre: Perdente SF1 - Perdente SF2 (14:30, Tashkent)

Finale

6 ottobre: Vincente SF1 - Vincente SF2 (17:00, Tashkent)

Fase a gironi

Squadre in grassetto qualificate alla fase a eliminazione diretta.

Gruppo A: Paraguay, Paesi Bassi, Uzbekistan (nazione ospitante), Costa Rica

14 settembre: Paraguay - Costa Rica 5-2, Uzbekistan - Paesi Bassi 3-3

17 settembre: Costa Rica - Paesi Bassi 2-2 (Tashkent), Uzbekistan - Paraguay 1-4 (Tashkent)

20 settembre: Costa Rica - Uzbekistan 5-3 (Tashkent), Paesi Bassi - Paraguay 5-2 (Bukhara)

L'Olanda festeggia il passaggio alla fase a eliminazione diretta dopo 25 anni FIFA via Getty Images

Gruppo B: Brasile, Thailandia, Croazia, Cuba

14 settembre: Croazia - Thailandia 1-2 (Bukhara), Brasile - Cuba 10-0

17 settembre: Thailandia - Cuba 10-5 (Bukhara), Brasile - Croazia 8-1(Bukhara)

20 settembre: Thailandia - Brasile 1-9 (Bukhara), Cuba - Croazia 0-7 (Tashkent)

La Croazia ha battuto Cuba classificandosi come una delle quattro migliori terze FIFA via Getty Images

Gruppo C: Argentina, Ucraina, Afghanistan, Angola

15 settembre: Afghanistan - Angola 6-4 (Tashkent), Argentina - Ucraina 7-1 (Tashkent)

18 settembre: Angola - Ucraina 2-7 (Tashkent), Argentina - Afghanistan 2-1 (Tashkent)

21 settembre: Ucraina - Afghanistan 4-1 (Andijan), Angola - Argentina 5-9 (Tashkent)

L’Ucraina ha battuto l’Afghanistan e si è qualificata FIFA via Getty Images

Gruppo D: Spagna, Kazakistan, Libia, Nuova Zelanda

15 settembre: Nuova Zelanda - Libia 1-3 (Andijan), Spagna - Kazakistan 1-1 (Andijan)

18 settembre: Libia - Kazakistan 1-4 (Andijan), Spagna - Nuova Zelanda 7-1 (Andijan)

21 settembre: Kazakistan - Nuova Zelanda 10-0 (Tashkent), Libia - Spagna 0-8 (Andijan)

Birzhan Orazov ha segnato per il Kazakistan nei primi secondi, ma la Spagna è riuscita a pareggiare 1-1 e a vincere il girone per differenza reti FIFA via Getty Images

Gruppo E: Portogallo (campione in carica), Marocco, Panama, Tagikistan

16 settembre: Portogallo - Panama 10-1 (Tashkent), Tagikistan - Marocco 2-4 (Tashkent)

19 settembre: Marocco - Panama 6-3 (Tashkent), Portogallo - Tagikistan 3-2 (Tashkent)

22 settembre: Marocco - Portogallo 1-4 (Tashkent), Panama - Tagikistan 8-3 (Bukhara)

Il Portogallo ha vinto tutte le partite del girone FIFA via Getty Images

Gruppo F: Iran, Francia, Venezuela, Guatemala

16 settembre: Iran - Venezuela 7-1 (Bukhara), Guatemala - Francia 3-6 (Bukhara)

19 settembre: Iran - Guatemala 9-4 (Bukhara), Francia - Venezuela 7-3 (Bukhara)

22 settembre: Francia - Iran 1-4 (Bukhara), Venezuela - Guatemala 7-3 (Tashkent)

La Francia si è qualificata al debutto in Coppa del Mondo e ha raggiunto la sua prima fase a eliminazione diretta di un torneo importante FIFA via Getty Images

Le prime due classificate di ogni girone e le quattro migliori terze accedono alla fase a eliminazione diretta.

Le squadre europee qualificate

Turno principale: vincitrice Gruppo 7 (V5-1c contro Ungheria, W7-0t contro Israele, V6-1c contro Israele, P1-1t contro Ungheria)

Turno elite: seconda Gruppo C (V5-1t contro Germania, V4-0c contro Slovacchia, S2-5t contro Francia, S1-2c contro Francia, V4-0c contro Germania, V4-2t contro Slovacchia)

Spareggi turno elite: V5-4tot. contro Polonia (V3-2t, D2-2c)

Precedenti ai Mondiali: 2000 (seconda fase a gironi)

EURO 2022: fase a gironi

Miglior piazzamento a EURO: quarto posto (2012)

Turno principale: vincitrice Gruppo 9 (V9-1c contro Norvegia, P0-0t contro Serbia, V3-1t contro Norvegia, V2-0c contro Serbia)

Turno elite: vincitrice Gruppo C (P4-4t contro Slovacchia, V6-2c contro Germania, V5-2c contro Croazia, V2-1t contro Croazia, V7-1c contro Slovacchia, V3-1t contro Germania)

Precedenti ai Mondiali: all'esordio nella fase finale

EURO 2022: non qualificata

Miglior piazzamento a EURO: fase a gironi (2018)

Turno principale: vincitore Gruppo 5 (V2-0c contro Slovenia, V5-1t contro Montenegro, V7-0c contro Montenegro, P3-3t contro Slovenia)

Turno elite: vincitore Gruppo A (V2-0t contro Paesi Bassi, V4-3c contro Romania, V4-2t contro Azerbaigian, V3-2c contro Azerbaigian, V2-0c contro Paesi Bassi, V2-0t contro Romania)

Precedenti ai Mondiali: 2000* (prima fase a gironi), 2016 (ottavi di finale), 2021 (quarto posto)

EURO 2022: quarti di finale

Futsal Miglior piazzamento a EURO: terzo posto (2016)

*in rappresentanza dell'AFC

Turno principale: secondi Gruppo 11 (V2-1c contro Kosovo, S2-4t contro Ucraina, P3-3t contro Kosovo, P1-1c contro Ucraina)

Spareggio turno principale: V11-3tot. contro Moldavia (V5-2c, V6-1t)

Turno elite: secondi Gruppo A (S0-2c contro Kazakistan, S1-6t contro Azerbaijan, V5-0t a tavolino contro Romania, V5-0c a tavolino contro Romania, S0-2t contro Kazakistan, V3-0c contro Azerbaijan)

Spareggi turno elite: V5-5tot., 5-4dcr contro Finlandia (P1-1c, P4-4t dts)

Precedenti ai Mondiali: 1989 (seconda), 1992 (seconda fase a gironi), 1996 (seconda fase a gironi), 2000 (seconda fase a gironi)

EURO 2022: fase a gironi (nazione ospitante)

Miglior piazzamento a EURO: quarto posto (1999)

Futsal EURO 2022: tutti i gol del Portogallo

Turno principale: vincitore Gruppo 4 (V5-3c contro Bielorussia, V6-0t contro Lituania, V2-0c contro Lituania V4-2t contro Bielorussia)

Turno elite: vincitore Gruppo E (V5-1t contro Finlandia, V5-0c a tavolino contro Georgia, W5-0t a tavolino contro Armenia, V7-1c contro Armenia, V5-0c contro Finlandia, V5-0t a tavolino contro Georgia)

Precedenti ai Mondiali: 2000 (terzo posto), 2004 (seconda fase a gironi), 2008 (prima fase a gironi), 2012 (quarti di finale), 2016 (quarto posto), 2021 (campione)

EURO 2022: campione

Miglior piazzamento a EURO: campione (2018, 2022)

Futsal Finalissima: campione (2022)

Turno principale: vincitore Gruppo 1 (V7-2c contro Moldavia, V11-0t contro Cipro, V13-0c contro Cipro, V4-0c contro Moldavia)

Turno elite: vincitore Gruppo D (V3-0t contro Cechia, V1-0c contro Italia, P1-1a contro Slovenia, V4-0c contro la Slovenia, V7-1c contro Cechia, V4-0t contro l'Italia)

Precedenti ai Mondiali: 1989 (prima fase a gironi), 1992 (terzo posto), 1996 (seconda), 2000 (campione), 2004 (campione), 2008 (seconda), 2012 (vicecampione, 2016 (quarti di finale), 2021 (quarti di finale) – una delle tre squadre ad essersi qualificata per tutte e dieci le edizioni, insieme ad Argentina e Brasile.

EURO 2022: terzo posto

Miglior piazzamento a EURO: campione (1996, 2001, 2005, 2007, 2010, 2012, 2016)

Futsal Finalissima: seconda (2022)

Turno principale: vincitrice Gruppo 11 (V3-1c contro Kosovo, V4-2c contro Paesi Bassi, V5-2t contro Kosovo, P1-1t contro Paesi Bassi)

Turno elite: vincitrice Gruppo B (V10-2t contro Belgio, S2-3c contro Polonia, V6-1t contro Serbia, P1-1c contro Serbia, V8-2c contro Belgio, V5-3t contro Polonia)

Precedenti ai Mondiali: 1996 (quarto posto), 2004 (seconda fase a gironi), 2008 (seconda fase a gironi), 2012 (quarti di finale), 2016 (ottavi di finale)

EURO 2022: quarto posto

Miglior piazzamento a EURO: seconda (2001, 2003)

Albo d'Oro Mondiali di futsal



2021: Portogallo - Argentina 2-1 (nazione ospitante: Lituania)

2016: Argentina - Russia 5-4 (Colombia)

2012: Brasile - Spagna 3-2 dts (Thailandia)

2008: Brasile - Spagna 2-2, 4-3 dcr (Brasile)

2004: Spagna - Italia 2-1 (Taipei Cinese)

2000: Spagna - Brasile 4-3 (Guatemala)

1996: Brasile - Spagna 6-4 (Spagna)

1992: Brasile - Stati Uniti 4-1 (Hong Kong)

1989: Brasile - Paesi Bassi 2-1 (Paesi Bassi)