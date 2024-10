Calendario e risultati Coppa del Mondo di futsal: il Brasile supera l'Ucraina, la Francia sfida l'Argentina in semifinale

La decima Coppa del Mondo FIFA di futsal è in corso in Uzbekistan e terminerà domenica.

L'Ucraina ha raggiunto la semifinale per la prima volta dal 1996, battendo 9-4 il Venezuela nei quarti di finale. Tuttavia, hanno perso per 3-2 contro i cinque volte campioni del Brasile la gara che li avrebbe portati in finale.

Giovedì, la Francia sfida l'Argentina per conquistare la finale e sfidare il Brasile per il titolo. Les Bleus, non avevano mai giocato una partita a eliminazione diretta prima di questo torneo ma, dopo aver battuto la Thailandia 5-2 agli ottavi di finale, ha battuto il Paraguay 2-1 ai quarti. Giovedì affronterà l'Argentina.

Per la terza volta nelle quattro edizioni dall'estensione a 24 squadre, tutte e sette le contendenti europee hanno superato la fase a gironi. Le nazioni UEFA hanno mantenuto il record di almeno tre squadre tra le ultime otto.

Stadi

Andijan Universal Sports Complex, Andijan

Bukhara Universal Sports Complex, Bukhara

Humo Arena, Tashkent

Orari CET (l'Uzbekistan è tre ore avanti)

Fase a eliminazione diretta

Finale

6 ottobre: Brasile - Argentina / Francia (17:00, Tashkent)

Finale terzo posto

6 ottobre: Ucraina - Argentina / Francia (14:30, Tashkent)

Semifinali

3 ottobre: Argentina - Francia (17:00, Tashkent)

2 ottobre: Ucraina - Brasile 2-3 (Tashkent)



Quarti di finale

30 settembre: Francia - Paraguay 2-1 (Bukhara)

30 settembre: Kazakistan - Argentina 1-6 (Tashkent)

29 settembre: Brasile - Marocco 3-1 (Bukhara)

29 settembre: Ucraina - Venezuela 9-4 (Tashkent)

La Francia festeggia il successo contro la Thailandia FIFA via Getty Images

Ottavi di finale

27 settembre: Thailandia - Francia 2-5 (Bukhara)

27 settembre: Argentina - Croazia 2-0 (Tashkent)

26 settembre: Iran - Marocco 3-4 (Bukhara)

26 settembre: Portogallo - Kazakistan 1-2 (Andijan)

25 settembre: Spagna - Venezuela 1-2 (Andijan)

25 settembre: Paraguay - Afghanistan 3-1 dts (Tashkent)

24 settembre: Brasile - Costa Rica 5-0 (Bukhara)

24 settembre: Paesi Bassi - Ucraina 1-3 (Tashkent)



Fase a gironi

Squadre in grassetto nel riepilogo del girone sono qualificate alla fase a eliminazione diretta.

Gruppo A: Paraguay, Paesi Bassi, Uzbekistan (nazione ospitante), Costa Rica

14 settembre: Paraguay - Costa Rica 5-2, Uzbekistan - Paesi Bassi 3-3

17 settembre: Costa Rica - Paesi Bassi 2-2 (Tashkent), Uzbekistan - Paraguay 1-4 (Tashkent)

20 settembre: Costa Rica - Uzbekistan 5-3 (Tashkent), Paesi Bassi - Paraguay 5-2 (Bukhara)

L'Olanda festeggia il passaggio alla fase a eliminazione diretta dopo 25 anni FIFA via Getty Images

Gruppo B: Brasile, Thailandia, Croazia, Cuba

14 settembre: Croazia - Thailandia 1-2 (Bukhara), Brasile - Cuba 10-0

17 settembre: Thailandia - Cuba 10-5 (Bukhara), Brasile - Croazia 8-1(Bukhara)

20 settembre: Thailandia - Brasile 1-9 (Bukhara), Cuba - Croazia 0-7 (Tashkent)

La Croazia ha battuto Cuba classificandosi come una delle quattro migliori terze FIFA via Getty Images

Gruppo C: Argentina, Ucraina, Afghanistan, Angola

15 settembre: Afghanistan - Angola 6-4 (Tashkent), Argentina - Ucraina 7-1 (Tashkent)

18 settembre: Angola - Ucraina 2-7 (Tashkent), Argentina - Afghanistan 2-1 (Tashkent)

21 settembre: Ucraina - Afghanistan 4-1 (Andijan), Angola - Argentina 5-9 (Tashkent)

L’Ucraina ha battuto l’Afghanistan e si è qualificata FIFA via Getty Images

Gruppo D: Spagna, Kazakistan, Libia, Nuova Zelanda

15 settembre: Nuova Zelanda - Libia 1-3 (Andijan), Spagna - Kazakistan 1-1 (Andijan)

18 settembre: Libia - Kazakistan 1-4 (Andijan), Spagna - Nuova Zelanda 7-1 (Andijan)

21 settembre: Kazakistan - Nuova Zelanda 10-0 (Tashkent), Libia - Spagna 0-8 (Andijan)

Birzhan Orazov ha segnato per il Kazakistan nei primi secondi, ma la Spagna è riuscita a pareggiare 1-1 e a vincere il girone per differenza reti FIFA via Getty Images

Gruppo E: Portogallo (campione in carica), Marocco, Panama, Tagikistan

16 settembre: Portogallo - Panama 10-1 (Tashkent), Tagikistan - Marocco 2-4 (Tashkent)

19 settembre: Marocco - Panama 6-3 (Tashkent), Portogallo - Tagikistan 3-2 (Tashkent)

22 settembre: Marocco - Portogallo 1-4 (Tashkent), Panama - Tagikistan 8-3 (Bukhara)

Il Portogallo ha vinto tutte le partite del girone FIFA via Getty Images

Gruppo F: Iran, Francia, Venezuela, Guatemala

16 settembre: Iran - Venezuela 7-1 (Bukhara), Guatemala - Francia 3-6 (Bukhara)

19 settembre: Iran - Guatemala 9-4 (Bukhara), Francia - Venezuela 7-3 (Bukhara)

22 settembre: Francia - Iran 1-4 (Bukhara), Venezuela - Guatemala 7-3 (Tashkent)

La Francia si è qualificata al debutto in Coppa del Mondo e ha raggiunto la sua prima fase a eliminazione diretta di un torneo importante FIFA via Getty Images

Le prime due classificate di ogni girone e le quattro migliori terze accedono alla fase a eliminazione diretta.

Le squadre europee qualificate

Turno principale: vincitrice Gruppo 7 (V5-1c contro Ungheria, W7-0t contro Israele, V6-1c contro Israele, P1-1t contro Ungheria)

Turno elite: seconda Gruppo C (V5-1t contro Germania, V4-0c contro Slovacchia, S2-5t contro Francia, S1-2c contro Francia, V4-0c contro Germania, V4-2t contro Slovacchia)

Spareggi turno elite: V5-4tot. contro Polonia (V3-2t, D2-2c)

Precedenti ai Mondiali: 2000 (seconda fase a gironi)

EURO 2022: fase a gironi

Miglior piazzamento a EURO: quarto posto (2012)

Turno principale: vincitrice Gruppo 9 (V9-1c contro Norvegia, P0-0t contro Serbia, V3-1t contro Norvegia, V2-0c contro Serbia)

Turno elite: vincitrice Gruppo C (P4-4t contro Slovacchia, V6-2c contro Germania, V5-2c contro Croazia, V2-1t contro Croazia, V7-1c contro Slovacchia, V3-1t contro Germania)

Precedenti ai Mondiali: all'esordio nella fase finale

EURO 2022: non qualificata

Miglior piazzamento a EURO: fase a gironi (2018)

Turno principale: vincitore Gruppo 5 (V2-0c contro Slovenia, V5-1t contro Montenegro, V7-0c contro Montenegro, P3-3t contro Slovenia)

Turno elite: vincitore Gruppo A (V2-0t contro Paesi Bassi, V4-3c contro Romania, V4-2t contro Azerbaigian, V3-2c contro Azerbaigian, V2-0c contro Paesi Bassi, V2-0t contro Romania)

Precedenti ai Mondiali: 2000* (prima fase a gironi), 2016 (ottavi di finale), 2021 (quarto posto)

EURO 2022: quarti di finale

Futsal Miglior piazzamento a EURO: terzo posto (2016)

*in rappresentanza dell'AFC

Turno principale: secondi Gruppo 11 (V2-1c contro Kosovo, S2-4t contro Ucraina, P3-3t contro Kosovo, P1-1c contro Ucraina)

Spareggio turno principale: V11-3tot. contro Moldavia (V5-2c, V6-1t)

Turno elite: secondi Gruppo A (S0-2c contro Kazakistan, S1-6t contro Azerbaijan, V5-0t a tavolino contro Romania, V5-0c a tavolino contro Romania, S0-2t contro Kazakistan, V3-0c contro Azerbaijan)

Spareggi turno elite: V5-5tot., 5-4dcr contro Finlandia (P1-1c, P4-4t dts)

Precedenti ai Mondiali: 1989 (seconda), 1992 (seconda fase a gironi), 1996 (seconda fase a gironi), 2000 (seconda fase a gironi)

EURO 2022: fase a gironi (nazione ospitante)

Miglior piazzamento a EURO: quarto posto (1999)

Turno principale: vincitore Gruppo 4 (V5-3c contro Bielorussia, V6-0t contro Lituania, V2-0c contro Lituania V4-2t contro Bielorussia)

Turno elite: vincitore Gruppo E (V5-1t contro Finlandia, V5-0c a tavolino contro Georgia, W5-0t a tavolino contro Armenia, V7-1c contro Armenia, V5-0c contro Finlandia, V5-0t a tavolino contro Georgia)

Precedenti ai Mondiali: 2000 (terzo posto), 2004 (seconda fase a gironi), 2008 (prima fase a gironi), 2012 (quarti di finale), 2016 (quarto posto), 2021 (campione)

EURO 2022: campione

Miglior piazzamento a EURO: campione (2018, 2022)

Futsal Finalissima: campione (2022)

Turno principale: vincitore Gruppo 1 (V7-2c contro Moldavia, V11-0t contro Cipro, V13-0c contro Cipro, V4-0c contro Moldavia)

Turno elite: vincitore Gruppo D (V3-0t contro Cechia, V1-0c contro Italia, P1-1a contro Slovenia, V4-0c contro la Slovenia, V7-1c contro Cechia, V4-0t contro l'Italia)

Precedenti ai Mondiali: 1989 (prima fase a gironi), 1992 (terzo posto), 1996 (seconda), 2000 (campione), 2004 (campione), 2008 (seconda), 2012 (vicecampione, 2016 (quarti di finale), 2021 (quarti di finale) – una delle tre squadre ad essersi qualificata per tutte e dieci le edizioni, insieme ad Argentina e Brasile.

EURO 2022: terzo posto

Miglior piazzamento a EURO: campione (1996, 2001, 2005, 2007, 2010, 2012, 2016)

Futsal Finalissima: seconda (2022)

Turno principale: vincitrice Gruppo 11 (V3-1c contro Kosovo, V4-2c contro Paesi Bassi, V5-2t contro Kosovo, P1-1t contro Paesi Bassi)

Turno elite: vincitrice Gruppo B (V10-2t contro Belgio, S2-3c contro Polonia, V6-1t contro Serbia, P1-1c contro Serbia, V8-2c contro Belgio, V5-3t contro Polonia)

Precedenti ai Mondiali: 1996 (quarto posto), 2004 (seconda fase a gironi), 2008 (seconda fase a gironi), 2012 (quarti di finale), 2016 (ottavi di finale)

EURO 2022: quarto posto

Miglior piazzamento a EURO: seconda (2001, 2003)

Albo d'Oro Mondiali di futsal



2021: Portogallo - Argentina 2-1 (nazione ospitante: Lituania)

2016: Argentina - Russia 5-4 (Colombia)

2012: Brasile - Spagna 3-2 dts (Thailandia)

2008: Brasile - Spagna 2-2, 4-3 dcr (Brasile)

2004: Spagna - Italia 2-1 (Taipei Cinese)

2000: Spagna - Brasile 4-3 (Guatemala)

1996: Brasile - Spagna 6-4 (Spagna)

1992: Brasile - Stati Uniti 4-1 (Hong Kong)

1989: Brasile - Paesi Bassi 2-1 (Paesi Bassi)