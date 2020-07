L'Italia del futsal è di bronzo

L'Italia batte 3-0 la Colombia e ottiene il terzo posto finale alla Coppa del Mondo FIFA Futsal.

Gli Azzurri, superati 4-1 dalla Spagna in semifinale, prendono il comando delle operazioni fin dal fischio di inizio, ma nel primo tempo non riescono a trovare il gol. Alex Merlim, Saad Assis e Marco Ercolessi vengono tutti fermati dal portiere colombiano Lozano.

Nella ripresa l'Italia alza i ritmi. Assis, Lima e Sergio Romano sbattono ancora su Lozano, poi è proprio Romano, al 28', a sbloccare il risultato su corner di Assis. La Colombia resta poi in inferiorità numerica per l'espulsione del suo portiere e un minuto più tardi Fortino sigla il 2-0 su invito di Lima. Il terzo gol azzurro, sempre griffato Lima, arrivava nel finale.

"Siamo soddisfatti del terzo posto - ha dichiarato il Ct dell'Italia Roberto Menichelli a fine gara -. Per noi era importante vincere questa sfida e siamo orgogliosi di essere secondi solo alla Spagna in Europa. Ci sono molte grandi squadre che non sono riuscite ad arrivare in alto quanto noi".