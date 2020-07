L'Italia pesca Romania e Polonia

La Spagna inizierà il cammino per la riconquista del titolo mondiale contro Belgio e Bosnia ed Erzegovina: a Nyon si è tenuto il sorteggio per il turno preliminare e principale di qualificazione al torneo iridato del 2012.



Quarantuno squadre ambiscono ai sette posti riservati alle federazioni UEFA per la fase finale a 24 compagini che si giocherà in Thailandia tra il 2 e il 18 novembre. Il turno preliminare si giocherà tra il 19 e il 23 ottobre 2011 con 20 squadre divise in cinque gironi.



In questa fase la Turchia, che si è già qualificata per UEFA Futsal EURO 2012 in Croazia, affronterà Finlandia, Albania e Estonia. In campo anche squadre debuttanti nella competizione come Norvegia, San Marino e Svizzera.



Le cinque vincitrici dei gironi e le due migliori seconde si uniranno alle 21 meglio posizionate nel ranking per il turno principale che si giocherà dal 14 al 18 dicembre. La Spagna, campione nel 2000 e 2004 prima di perdere in finale ai rigori contro il Brasile nel 2008, sarà nel Gruppo 1 con Belgio e Bosnia ed Erzegovina oltre che con una migliore seconda del turno preliminare. L'Italia, terza in Brasile nell'ultima edizione, ospiterà invece il Gruppo 2 contro Romania, Polonia e una squadra che vincerà un girone preliminare.



Le prime e le seconde classificate si qualificheranno per gli spareggi che verranno sorteggiati a inizio anno nuovo e si giocheranno su andata e ritorno tra il 25 e 28 marzo e tra l'8 e 11 aprile e da cui usciranno i sette nomi europei per la Thailandia. UEFA Futsal EURO 2012 si giocherà dal 31 gennaio all'11 febbraio: il sorteggio per la fase finale si terrà a Zagabria il 9 settembre.

Sorteggio turno preliminare

Gruppo A: Moldova, Georgia*, Armenia, Malta



Gruppo B: Grecia, Andorra, Bulgaria*, Norvegia



Gruppo C: Lettonia*, Cipro, Inghilterra, San Marino



Gruppo D: Finlandia, Turchia, Albania, Estonia*



Gruppo E: ERJ Macedonia*, Francia, Montenegro, Svizzera



Sorteggio turno principale

Gruppo 1: Spagna, Belgio, Bosnia ed Erzegovina*, seconda migliore seconda turno preliminare



Gruppo 2: Italia*, Romania, Polonia, prima Gruppo B



Gruppo 3: Serbia, Slovenia*, Israele, prima Gruppo A



Gruppo 4: Portogallo*, Slovacchia, Lituania, prima migliore seconda turno preliminare



Gruppo 5: Ukraine, Azerbaijan*, Croazia, prima Gruppo E



Gruppo 6: Repubblica ceca*, Bielorussia, Olanda, prima Gruppo D



Gruppo 7: Russia, Ungheria*, Kazakistan, prima Gruppo C



*In casa