Italia ko, Spagna in semifinale

La Spagna c'è

La Spagna, che sabato aveva superato 5-2 la Russia nel Gruppo F, si è guadagnata l'accesso alle semifinali superando 2-1 l'Argentina, in precedenza fermata sul 3-3 dal Paraguay, grazie alle reti di Fernandao e Ortiz, intervallate dal momentaneo gol del pareggio di Hernán Garcías.



Successo all'ultimo respiro

Successo anche per la Russia, che supera 5-4 il Paraguay al termine di una gara elettrizzante. Avanti 2-0 grazie alle reti di Pula e Vladislav Shayakhmetov, nel finale del primo tempo i russi perdono Konstantin Maevski, espulso per un fallo da rigore, e i sudamericani ne approfittano per accorciare le distanze con José Rotella dal dischetto. In avvio di ripresa Fábio Alcaraz firma il 2-2 e dopo l'uscita di Cirilo per infortunio, la rete del sorpasso. Pula firma immediatamente il pareggio su rigore, quindi firma la sua personale tripletta siglando la sua 15esima marcatura personale nel torneo. A meno di due minuti dal fischio di chiusura, Alcaraz trova la rete del pareggio, ma ad una manciata di secondi dalla fine è Shayakhmetov a segnare il gol del definitivo 5-4. Ora alla Russia servirà una vittoria contro l'Argentina per accedere alle semifinali per la prima volta dal 1996, anche se un pareggio potrebbe bastare in caso di mancato successo del Paraguay contro la Spagna.



Italia battuta

Le cose sono andate meno bene per le formazioni europee nel Gruppo E. Dopo aver superato 4-0 l'Ucraina sabato, l'Italia è stata battuta dal Brasile e ora precede in classifica l'Iran, che affronterà martedì, soltanto in virtù di una migliore differenza reti. I campioni d'Asia hanno superato 5-4 l'Ucraina, condannandola all'eliminazione e garantendo ai padroni di casa del Brasile l'accesso alle semifinali.