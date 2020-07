Quattro avanti in Brasile

Ultima giornata

Le sei contendenti europee potevano tutte qualficiarsi ala vigilia dell'ultimo turno. La Repubblica ceca ha però perso contro l'Iran una partita che avrebbe dovuto vincere, mentre il Portogallo ha pagato la sconfitta dell'Italia per 4-2 contro il Paraguay. Per colpa di questa sconfitta gli Azzurri finiscono nello stesso girone del Brasile. Sandro Zanetti porta avanti l'Italia, che dopo il pareggio di José Rotella torna in vantaggio grazie all'autogol di José Luis Santander. A questo puto anche il Portogallo sarebbe qualificato, ma nella ripresa gli Azzurri cadono sotto i colpi di Fabio Alcaraz, René Villalba e Rotella.

Mondiali 2008 FIFA Futsal, seconda fase a gironi: 11-14 ottobre

Nazioni UEFA in neretto Gruppo E: Rio de Janeiro Gruppo F: Brasilia Brasile Paraguay Ucraina Spagna Italia Russia Iran Argentina