Spagna alla caccia della tripletta

Sfida spagnola

Dopo aver centrato il primo successo in Guatemala nel 2000 e aver difeso il titolo a Taipei quattro anni più tardi, gli iberici tenteranno di centrare una storica tripletta in Brasile, nell'autunno del prossimo anno. Per riuscirci, tuttavia, la Spagna dovrà uscire vittoriosa dal Gruppo 3 e guadagnarsi uno dei cinque posti per i play-off. Le vincitrici dei play-off, che si disputeranno con la formula del doppio confronto, otterrano il lasciapassare per il Brasile.

Sorteggio interessante

Passando agli altri raggruppamenti, la Russia, che non si era qualificata per la scorsa edizione del torneo, affronterà Serbia e Francia nel Gruppo 1, formato da sole tre squadre come il raggruppamento della Spagna. Per quanto riguarda le altre squadre protagoniste nel Taipei cinese, il Portogallo affronterà Slovacchia, Lituania e Turchia, l'Ucraina dovrà vedersela con l'esordiente Moldova, Israele e Bulgaria, mentre la Repubblica ceca sarà opposta ad Azerbaigian, Finlandia e Armenia.