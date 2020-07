Le grandi del Futsal puntano al Brasile

Tripletta Spagna?

Dopo aver difeso il titolo a Taipei nel 2004, la Spagna cercherà la tripletta in Brasile il prossimo anno. La nazionale iberica è una delle dieci teste di serie previste per il sorteggio. Le squadre saranno divise in otto gironi da quattro e due da tre. Nella quarta urna due squadre al debutto in competizioni internazionali: Estonia e Montenegro. Inghilterra, Bulgaria, Malta e Turchia sono invece al debutto per quanto riguarda i Mondiali.

Teste di serie

Spagna, Italia, Repubblica ceca, Ungheria, Serbia, Bosnia-Erzegovina, Romania, Bulgaria, Malta e Turchia ospiteranno i mini-tornei a febbraio. Le dieci vincenti si affronteranno in cinque spareggi su andata e ritorno che determineranno il quintetto europeo che parteciperà al torneo in Brasile.

Europee nella passata edizione

La Spagna, l'unica squadra europea ad aver disputato tutte le cinque edizioni del torneo, battè l'Italia nella finale del 2004 mentre Portogallo, Ucraina e Repubbica ceca raggiunsero la seconda fase a gironi. Le cinque squadre sconfitte negli spareggi erano state Polonia, Slovenia, Bielorussia, Ungheria e Bosnia-Erzegovina, che aveva eliminanto la Russia nel gruppo di qualificazione.