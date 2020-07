Spagna sul tetto del Futsal

L'Italia si arrende ai gol di Kike e Marcelo che regalano alla Spagna la finale di Coppa del Mondo FIFA Futsal, disputata a Taipei. Non è bastato agli Azzurri il gol allo scadere di Sandro Zanetti.

Possesso palla Spagna

Dopo il primo tempo chiuso in parità, la Spagna aumenta la pressione riuscendo infine a concretizzare il maggior possesso palla. Una vittoria meritata, quella degli iberici, che vendicano così la sconfitta patita lo scorso anno nelle semifinali dei Campionati Europei.

Vicentini squalificato

L'Italia deve fare a meno di Andre Vicentini, espulso nei minuti finali della partita contro l'Argentina. Al suo posto gioca Morgado. Sono gli iberici a cominciare meglio, nei primi minuti è un monologo Spagna. Alexandre Feller è chiamato all'intervento sulla conclusione di Javi Rodríguez. Più tardi è Fran Serrejón a sprecare su cross di Javi Limones.

Doppio salvataggio

Kike costringe Feller a superarsi quando devia al meglio un calcio d'angolo di Andreu. Prima dell'intervallo il portiere azzurro è nuovamente protagonista con un doppio salvataggio sui tentativi ravvicinati di Orol e Kike, sfortunato nella circostanza perchè colpisce il palo.

Kike segna

L'equilibrio si spezza ad inizio secondo tempo quando, dopo soli tre minuti, la Spagna passa in vantaggio. Rodríguez tocca lateralmente per Kike, la cui conclusione è imparabile per Feller.

Raddoppio spagnolo

L'Italia prova a reagire, Foglia e Fabiano sono tra i più vivaci ma le loro iniziative non incidono. Quando gli Azzurri danno l'impressione di poter trovare il pareggio, la Spagna chiude virtualmente la partita raddoppiando. Su punizione Andreu cerca Marcelo, la palla torna a Andreu. Feller respinge il suo destro ma sulla carambola Marcelo è pronto a ribadire in rete.

Gol di Zanetti

L'Italia non ci sta e mette in campo tutto l'orgoglio dei Campioni d'Europa. Ma la pressione azzurra non va oltre il gol di Zanetti che dimezza le distanze. É troppo tardi. Così dopo il triplice fischio finale gli Azzurri sono costretti a guardare Julio, che - come Orol e Rodríguez - aveva già vinto l'edizione 2000, alzare la Coppa del Mondo.

Brasile bronzo

Prima della finalissima il Brasile ha conquistato la medaglia di brinzo dell'edizione 2004, superando l'Argentina 7-4.