Turno preliminare di Futsal EURO Under 198 al via il 20 gennaio
giovedì 26 novembre 2026
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Le qualificazioni per la fase finale del 2027 iniziano con il turno preliminare, che si svolgerà dal 20 al 24 gennaio.
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Le qualificazioni al Campionato Europeo UEFA Under 19 di futsal 2027 iniziano con il turno preliminare, in programma dal 20 al 24 gennaio.
Complessivamente, 37 nazioni si contenderanno i sette posti disponibili insieme al Kazakistan (nazione ospitante) alla fase finale, che si terrà presso la Jekpe-Jek Hall di Astana dal 26 settembre al 3 ottobre 2027. Le 12 squadre con il ranking più basso iniziano dal turno preliminare, suddiviso in tre mini-tornei da quattro squadre.
Le prime tre squadre di ogni girone accederanno al turno principale, che si disputerà dal 30 marzo al 4 aprile. Il sorteggio è già stato effettuato e 25 squadre accedono direttamente alla fase successiva. Le vincitrici dei sette gironi del turno principale raggiungeranno il Kazakistan alla fase finale.
Gironi turno preliminare
Gruppo A (21–24 gennaio)
Kosovo, Estonia, Gibilterra, San Marino (nazione ospitante)
Gruppo B (20–23 gennaio)
Andorra, Georgia, Lituania (nazione ospitante), Albania
Gruppo C (20–23 gennaio)
Germania, Malta (nazione ospitante), Macedonia del Nord, Israele
Guida alle squadre
- Estonia e Germania hanno superato questa fase nel 2025. Il Kosovo ci è riuscito nel 2023, Andorra nel 2022.
- Albania e Israele sono all'esordio.
- Anche Gibilterra, Lituania, Malta e San Marino puntano a raggiungere il turno principale per la prima volta.
Sorteggio turno principale
Gruppo 1: Slovenia (nazione ospitante), Belgio, Bielorussia, Vincente Gruppo B turno preliminare
Gruppo 2: Italia (nazione ospitante), Serbia, Finlandia, Montenegro
Gruppo 3: Francia, Bosnia ed Erzegovina, Slovacchia, Moldavia (nazione ospitante)
Gruppo 4: Cechia, Turchia (nazione ospitante), Lettonia, Vincente Gruppo A turno preliminare
Gruppo 5: Spagna, Ungheria, Paesi Bassi, Romania (nazione ospitante)
Gruppo 6: Portogallo (nazione ospitante), Polonia, Inghilterra, Vincente Gruppo C turno preliminare
Gruppo 7: Ucraina, Croazia (nazione ospitante), Grecia, Azerbaigian
Partite in programma dal 30 marzo al 4 aprile. Le vincitrici dei gironi accederanno alla fase finale del torneo e raggiungeranno il Kazakistan, nazione ospitante.