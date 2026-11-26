Gironi del turno principale del Campionato Europeo Under 19 di Futsal
giovedì 26 novembre 2026
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Il turno principale, in programma dal 30 marzo al 4 aprile, decreterà le sette squadre che raggiungeranno il Kazakistan alla fase finale.
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Il turno principale di UEFA Futsal EURO Under 19, in programma dal 30 marzo al 4 aprile, decreterà le sette squadre che raggiungeranno il Kazakistan alla fase finale, che si terrà presso la Jekpe-Jek Hall di Astana dal 26 settembre al 3 ottobre 2027.
Le 25 squadre che accedono direttamente al turno principale sono affiancate dalle tre vincitrici dei gironi del turno preliminare di gennaio. Le sette vincitrici dei gironi del turno principale si uniranno al Kazakistan, paese ospitante, alla fase finale.
Gironi turno principale
Gruppo 1
Slovenia (nazione ospitante), Belgio, Bielorussia, Vincente Gruppo B turno preliminare
Gruppo 2
Italia (nazione ospitante), Serbia, Finlandia, Montenegro
Gruppo 3
Francia, Bosnia ed Erzegovina, Slovacchia, Moldavia (nazione ospitante)
Gruppo 4
Cechia, Turchia (nazione ospitante), Lettonia, Vincente Gruppo A turno preliminare
Gruppo 5
Spagna, Ungheria, Paesi Bassi, Romania (nazione ospitante)
Gruppo 6
Portogallo (nazione ospitante), Polonia, Inghilterra, Vincente Gruppo C turno preliminare
Gruppo 7
Ucraina, Croazia (nazione ospitante), Grecia, Azerbaigian
Partite in programma dal 30 marzo al 4 aprile. Le vincitrici dei gironi accederanno alla fase finale del torneo e raggiungeranno il Kazakistan, nazione ospitante.
Guida alle squadre
- Il Portogallo ha vinto le ultime due edizioni nel 2023 e nel 2025.
- La Spagna ha raggiunto la finale in tutte le quattro edizioni, vincendo nel 2019 e nel 2022 e perdendo le ultime due finali contro il Portogallo.
- La Croazia (nel 2019) è l'unica squadra oltre a Portogallo e Spagna ad aver raggiunto la finale.
- Slovenia e Ucraina sono state sconfitte in semifinale nel 2025. Anche la Polonia ha raggiunto le semifinali.
- Anche Cechia, Italia, Moldavia (da nazione ospitante) hanno partecipato alla fase finale del 2025. La Cechia ha battuto la Turchia 4-3 nella fase a gironi.
- In passato si sono qualificate anche Finlandia, Francia, Romania, mentre la Lettonia ha disputato la fase finale del 2019 da nazione ospitante.
- Portogallo, Spagna e Ucraina si sono qualificate per tutte e quattro le passate edizioni.
- La Spagna ha concluso al primo posto davanti all'Ungheria nelle ultime due fasi a gironi del turno principale, vincendo 5-0 nel 2025 e pareggiando 1-1 nel 2023 (unici punti persi dalle furie rosse nelle qualificazioni) prima di passare il turno per differenza reti.
- La Slovenia ha vinto il girone del turno principale del 2025 davanti al Belgio, battendolo per 5-2 nella partita decisiva.