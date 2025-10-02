Anteprima semifinali Futsal EURO Under 19 2025: Spagna - Ucraina, Portogallo - Slovenia

Le semifinali dei Campionati Europei UEFA di Futsal Under 19 si giocheranno venerdì in Moldavia all'Arena Chișinău. Le partite saranno una ripetizione esatta delle semifinali dell'ultima edizione (2023) giocata in Croazia: Spagna-Ucraina e Portogallo-Slovenia.

Ecco una breve anteprima delle semifinali che metteranno in palio la qualificazione alla finale di domenica.

Guarda streaming e highlights su UEFA.tv

Calendario fase a eliminazione diretta EURO Futsal U19 2025 Venerdì 3 ottobre

Semifinali

Spagna - Ucraina (17:00)

Portogallo - Slovenia (19:30) Domenica 5 ottobre

Finale

Portogallo / Slovenia - Spagna / Ucraina (19:30) Orari CET, l'ora locale è un'ora avanti.

La Spagna ha raggiunto la finale in tutte e tre le precedenti edizioni, conquistando il titolo nel 2019 e nel 2022 prima di essere detronizzata dal Portogallo nel 2023. Il miglior marcatore della squadra, Daniel Martínez Ruano, ha segnato una tripletta in occasione della 100esima panchina del tecnico Albert Canillas.

2023 semi-final highlights: Ucraina 2-3 Spagna

Quando queste nazioni si sono incontrate in semifinale due anni fa, la Spagna ha vinto 3-2 nonostante la rimonta nei minuti finali dell'Ucraina. Le due squadre si sono affrontate anche nelle due precedenti fasi finali: nel 2019 la Spagna ha vinto 7-1 nella fase a gironi, mentre nella stessa fase del 2022, le due squadre hanno pareggiato 2-2. Più di recente, si sono affrontate due volte il mese scorso in due amichevoli pre-torneo a Spagna con una vittoria a testa.

Conosciamo meglio le semifinaliste

I campioni in carica del Portogallo hanno superato la fase a gironi segnando 21 gol, solo uno in meno del record stabilito dalla Spagna nel 2022, e subendone uno solo.

Rodrigo Monteiro ha realizzato una tripletta sia contro l'Ucraina che contro la Moldavia, portando a sette le reti nella fase finale, già un record, e solo una in meno del totale della Slovenia nella fase a gironi.

Semifinale 2023: Portogallo - Slovenia 3-2 ﻿

Due anni fa, la Slovenia ha pareggiato due volte nella semifinale contro il Portogallo prima di perdere 3-2 con un gol al 39° minuto. Nella squadra slovena quel giorno c'erano l'attuale capitano Lovro Trdin e il marcatore del secondo pareggio, Luka Čop, i cui fratelli minori Martin e Mihael sono presenti in questa edizione. Le due squadre si sono incontrate nuovamente a Poreč in giugno, con il Portogallo che ha prevalso per 3-2.

