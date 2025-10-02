Conosciamo meglio le semifinaliste di Futsal EURO Under 19: Spagna-Ucraina, Portogallo-Slovenia
giovedì 2 ottobre 2025
La Spagna affronterà l'Ucraina, mentre i campioni in carica del Portogallo affronteranno la Slovenia a Chișinău, venerdì nei due rematch delle semifinali del 2023.
Nelle semifinali dei Campionati Europei UEFA di Futsal Under 19, in programma venerdì all'Arena Chișinău, il Portogallo, detentore del titolo, affronterà la Slovenia dopo che la Spagna, due volte vincitrice, giocherà contro l'Ucraina.
Le quattro squadre hanno superato la fase a gironi tra domenica, lunedì e mercoledì, con il Portogallo che ha vinto il gruppo A e la Spagna che ha vinto il gruppo B. Vi presentiamo le contendenti che si giocheranno l'accesso in finale e la conquista del titolo.
Calendario fase a eliminazione diretta Futsal EURO U19 2025
Venerdì 3 ottobre
Semifinali
Spagna - Ucraina (17:00)
Portogallo - Slovenia (19:30)
Domenica 5 ottobre
Finale
Portogallo / Slovenia - Spagna / Ucraina (19:30)
SPAGNA - UCRAINA
Spagna
Vincitrice Gruppo 2 turno principale di qualificazione (Esztergom, Hungary)
9-0 contro Inghilterra, 3-1 contro Finlandia, 5-0 contro Ungheria
Prima Gruppo B fase finale
3-0 contro Turchia, 3-2 contro Cechia, 6-2 contro Slovenia
Migliori marcatori fase finale: Pablo Guti, Daniel Martínez Ruano 4
Miglior marcatore (qualificazioni comprese): Pablo Guti 7
Fase finale 2023: vice campione
Fase a gironi: 3-5 contro Portogallo, 3-3 contro Croazia, 5-2 contro Francia
Semifinale: 3-2 contro Ucraina
Finale: 2-6 contro Portogallo
Fase finale 2022: campione (nazione ospitante)
Fase a gironi: 9-0 contro Romania, 11-1 contro Croazia, 2-2 contro Ucraina
Semifinale: 5-2 (dts) contro Polonia
Finale: 6-2 (dts) contro Portogallo
Fase finale 2019: campione
Fase a gironi: 3-0 contro Croazia, 7-1 contro Ucraina, 5-0 contro Paesi Bassi
Semifinale: 3-1 contro Polonia
Finale: 6-1 contro Croazia
Ucraina
Vincitrice Gruppo 5 turno principale di qualificazione (Vrnjačka Banja, Serbia)
9-2 contro Montenegro, 6-2 contro Paesi Bassi, 1-0 contro Serbia
Seconda Gruppo A fase finale
7-0 contro Moldova, 0-4 contro Portogallo, 2-0 contro Italia
Miglior marcatore fase finale: Nazar Pershyn 3
Miglior marcatore, comprese qualificazioni: Nazar Pershyn 6
Fase finale 2023: semifinale
fase a gironi: 1-2 contro Italia, 4-2 contro Slovenia, 7-4 contro Finlandia
Semifinale: 2-3 contro Spagna
Fase finale 2022: semifinale
fase a gironi: 6-4 contro Croazia, 5-2 contro Romania, 2-2 contro Spagna
Semifinale: 1-4 contro Portogallo
Fase finale 2019: fase a gironi
fase a gironi: 7-0 contro Paesi Bassi, 1-7 contro Spagna, 1-3 contro Croazia
PORTOGALLO - SLOVENIA
- Portogallo beat Slovenia 3-2 in a dramatic 2023 semi-final in Poreč, Croazia. This June they met again in the same city and Portogallo also won 3-2 on their way to another title, in the Futsal Week competition.
Portogallo (detentori)
Vincitore Gruppo 3 turno principale (Gondomar, Portogallo)
9-2 contro Bielorussia, 3-1 contro Kazakistan, 4-4 contro Francia
Primo Gruppo A fase finale
7-1 contro Italia, 4-0 contro Ucraina, 10-0 contro Moldova
Miglior marcatore fase finale: Rodrigo Monteiro 7
Miglior marcatore (qualificazioni comprese): Rodrigo Monteiro 8
Fase finale 2023: campione
fase a gironi: 5-3 contro Spagna, 5-1 contro Francia, 4-3 contro Croazia
Semifinale: 3-2 contro Slovenia
Finale: 6-2 contro Spagna
Fase finale 2022: vice campione
fase a gironi: 4-2 contro Polonia, 2-1 contro Francia, 6-1 contro Italia
Semifinale: 4-1 contro Ucraina
Finale: 2-6 (dts) contro Spagna
Fase finale 2019: semifinale
fase a gironi: 6-0 contro Lettonia, 3-1 contro Polonia, 4-1 contro Russia
Semifinale: 2-2 (dts, 2-3 dcr) contro Croazia
Slovenia
Prima Gruppo 4 turno principale di qualificazione (Jelgava, Lettonia)
5-0 contro Andorra, 5-2 contro Belgio, 6-3 contro Lettonia
Seconda Gruppo B fase finale
2-1 contro Cechia, 4-1 contro Turchia, 2-6 contro Spagna
Miglior marcatore fase finale: Mihael Čop 3
Miglior marcatore, comprese qualificazioni: Mihael Čop, Urban Sevenšek 6
Fase finale 2023: semifinale
fase a gironi: 4-2 contro Finlandia, 2-4 contro Ucraina, 4-2 contro Italia
Semifinale: 2-3 contro Portogallo
Fase finale 2022: non qualificata
Fase finale 2019: non qualificata