Conosciamo meglio le semifinaliste di Futsal EURO Under 19: Spagna-Ucraina, Portogallo-Slovenia

giovedì 2 ottobre 2025

La Spagna affronterà l'Ucraina, mentre i campioni in carica del Portogallo affronteranno la Slovenia a Chișinău, venerdì nei due rematch delle semifinali del 2023.

Nelle semifinali dei Campionati Europei UEFA di Futsal Under 19, in programma venerdì all'Arena Chișinău, il Portogallo, detentore del titolo, affronterà la Slovenia dopo che la Spagna, due volte vincitrice, giocherà contro l'Ucraina.

Le quattro squadre hanno superato la fase a gironi tra domenica, lunedì e mercoledì, con il Portogallo che ha vinto il gruppo A e la Spagna che ha vinto il gruppo B. Vi presentiamo le contendenti che si giocheranno l'accesso in finale e la conquista del titolo.

Calendario fase a eliminazione diretta Futsal EURO U19 2025

Venerdì 3 ottobre
Semifinali
Spagna - Ucraina (17:00)
Portogallo - Slovenia (19:30)

Domenica 5 ottobre
Finale
Portogallo / Slovenia - Spagna / Ucraina (19:30)

    

SPAGNA - UCRAINA

Spagna

Vincitrice Gruppo 2 turno principale di qualificazione (Esztergom, Hungary)
9-0 contro Inghilterra, 3-1 contro Finlandia, 5-0 contro Ungheria

Prima Gruppo B fase finale
3-0 contro Turchia, 3-2 contro Cechia, 6-2 contro Slovenia

Migliori marcatori fase finale: Pablo Guti, Daniel Martínez Ruano 4
Miglior marcatore (qualificazioni comprese): Pablo Guti 7

Fase finale 2023: vice campione
Fase a gironi: 3-5 contro Portogallo, 3-3 contro Croazia, 5-2 contro Francia
Semifinale: 3-2 contro Ucraina
Finale: 2-6 contro Portogallo

Fase finale 2022: campione (nazione ospitante)
Fase a gironi: 9-0 contro Romania, 11-1 contro Croazia, 2-2 contro Ucraina
Semifinale: 5-2 (dts) contro Polonia
Finale: 6-2 (dts) contro Portogallo

Fase finale 2019: campione
Fase a gironi: 3-0 contro Croazia, 7-1 contro Ucraina, 5-0 contro Paesi Bassi
Semifinale: 3-1 contro Polonia
Finale: 6-1 contro Croazia

Semifinale 2023: Ucraina - Spagna 2-3 ﻿

Ucraina

Vincitrice Gruppo 5 turno principale di qualificazione (Vrnjačka Banja, Serbia)
9-2 contro Montenegro, 6-2 contro Paesi Bassi, 1-0 contro Serbia

Seconda Gruppo A fase finale
7-0 contro Moldova, 0-4 contro Portogallo, 2-0 contro Italia

Miglior marcatore fase finale: Nazar Pershyn 3
Miglior marcatore, comprese qualificazioni: Nazar Pershyn 6

Fase finale 2023: semifinale
fase a gironi: 1-2 contro Italia, 4-2 contro Slovenia, 7-4 contro Finlandia
Semifinale: 2-3 contro Spagna

Fase finale 2022: semifinale
fase a gironi: 6-4 contro Croazia, 5-2 contro Romania, 2-2 contro Spagna
Semifinale: 1-4 contro Portogallo

Fase finale 2019: fase a gironi
fase a gironi: 7-0 contro Paesi Bassi, 1-7 contro Spagna, 1-3 contro Croazia

PORTOGALLO - SLOVENIA

  • Portogallo beat Slovenia 3-2 in a dramatic 2023 semi-final in Poreč, Croazia. This June they met again in the same city and Portogallo also won 3-2 on their way to another title, in the Futsal Week competition.

Portogallo (detentori)

Vincitore Gruppo 3 turno principale (Gondomar, Portogallo)
9-2 contro Bielorussia, 3-1 contro Kazakistan, 4-4 contro Francia

Primo Gruppo A fase finale
7-1 contro Italia, 4-0 contro Ucraina, 10-0 contro Moldova

Miglior marcatore fase finale: Rodrigo Monteiro 7
Miglior marcatore (qualificazioni comprese): Rodrigo Monteiro 8

Fase finale 2023: campione
fase a gironi: 5-3 contro Spagna, 5-1 contro Francia, 4-3 contro Croazia
Semifinale: 3-2 contro Slovenia
Finale: 6-2 contro Spagna

Fase finale 2022: vice campione
fase a gironi: 4-2 contro Polonia, 2-1 contro Francia, 6-1 contro Italia
Semifinale: 4-1 contro Ucraina
Finale: 2-6 (dts) contro Spagna

Fase finale 2019: semifinale
fase a gironi: 6-0 contro Lettonia, 3-1 contro Polonia, 4-1 contro Russia
Semifinale: 2-2 (dts, 2-3 dcr) contro Croazia

Semifinale 2023: Portogallo - Slovenia 3-2 ﻿

Slovenia

Prima Gruppo 4 turno principale di qualificazione (Jelgava, Lettonia)
5-0 contro Andorra, 5-2 contro Belgio, 6-3 contro Lettonia

Seconda Gruppo B fase finale
2-1 contro Cechia, 4-1 contro Turchia, 2-6 contro Spagna

Miglior marcatore fase finale: Mihael Čop 3
Miglior marcatore, comprese qualificazioni: Mihael Čop, Urban Sevenšek 6

Fase finale 2023: semifinale
fase a gironi: 4-2 contro Finlandia, 2-4 contro Ucraina, 4-2 contro Italia
Semifinale: 2-3 contro Portogallo

Fase finale 2022: non qualificata

Fase finale 2019: non qualificata

