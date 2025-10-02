Conosciamo meglio le semifinaliste di Futsal EURO Under 19: Spagna-Ucraina, Portogallo-Slovenia

Nelle semifinali dei Campionati Europei UEFA di Futsal Under 19, in programma venerdì all'Arena Chișinău, il Portogallo, detentore del titolo, affronterà la Slovenia dopo che la Spagna, due volte vincitrice, giocherà contro l'Ucraina.

Le quattro squadre hanno superato la fase a gironi tra domenica, lunedì e mercoledì, con il Portogallo che ha vinto il gruppo A e la Spagna che ha vinto il gruppo B. Vi presentiamo le contendenti che si giocheranno l'accesso in finale e la conquista del titolo.

Calendario fase a eliminazione diretta Futsal EURO U19 2025 Venerdì 3 ottobre

Semifinali

Spagna - Ucraina (17:00)

Portogallo - Slovenia (19:30) Domenica 5 ottobre

Finale

Portogallo / Slovenia - Spagna / Ucraina (19:30)

SPAGNA - UCRAINA

Vincitrice Gruppo 2 turno principale di qualificazione (Esztergom, Hungary)

9-0 contro Inghilterra, 3-1 contro Finlandia, 5-0 contro Ungheria

Prima Gruppo B fase finale

3-0 contro Turchia, 3-2 contro Cechia, 6-2 contro Slovenia

Migliori marcatori fase finale: Pablo Guti, Daniel Martínez Ruano 4

Miglior marcatore (qualificazioni comprese): Pablo Guti 7

Fase finale 2023: vice campione

Fase a gironi: 3-5 contro Portogallo, 3-3 contro Croazia, 5-2 contro Francia

Semifinale: 3-2 contro Ucraina

Finale: 2-6 contro Portogallo

Fase finale 2022: campione (nazione ospitante)

Fase a gironi: 9-0 contro Romania, 11-1 contro Croazia, 2-2 contro Ucraina

Semifinale: 5-2 (dts) contro Polonia

Finale: 6-2 (dts) contro Portogallo

Fase finale 2019: campione

Fase a gironi: 3-0 contro Croazia, 7-1 contro Ucraina, 5-0 contro Paesi Bassi

Semifinale: 3-1 contro Polonia

Finale: 6-1 contro Croazia

Semifinale 2023: Ucraina - Spagna 2-3 ﻿

Vincitrice Gruppo 5 turno principale di qualificazione (Vrnjačka Banja, Serbia)

9-2 contro Montenegro, 6-2 contro Paesi Bassi, 1-0 contro Serbia

Seconda Gruppo A fase finale

7-0 contro Moldova, 0-4 contro Portogallo, 2-0 contro Italia

Miglior marcatore fase finale: Nazar Pershyn 3

Miglior marcatore, comprese qualificazioni: Nazar Pershyn 6

Fase finale 2023: semifinale

fase a gironi: 1-2 contro Italia, 4-2 contro Slovenia, 7-4 contro Finlandia

Semifinale: 2-3 contro Spagna

Fase finale 2022: semifinale

fase a gironi: 6-4 contro Croazia, 5-2 contro Romania, 2-2 contro Spagna

Semifinale: 1-4 contro Portogallo

Fase finale 2019: fase a gironi

fase a gironi: 7-0 contro Paesi Bassi, 1-7 contro Spagna, 1-3 contro Croazia

PORTOGALLO - SLOVENIA

Portogallo beat Slovenia 3-2 in a dramatic 2023 semi-final in Poreč, Croazia. This June they met again in the same city and Portogallo also won 3-2 on their way to another title, in the Futsal Week competition.

Vincitore Gruppo 3 turno principale (Gondomar, Portogallo)

9-2 contro Bielorussia, 3-1 contro Kazakistan, 4-4 contro Francia

Primo Gruppo A fase finale

7-1 contro Italia, 4-0 contro Ucraina, 10-0 contro Moldova

Miglior marcatore fase finale: Rodrigo Monteiro 7

Miglior marcatore (qualificazioni comprese): Rodrigo Monteiro 8

Fase finale 2023: campione

fase a gironi: 5-3 contro Spagna, 5-1 contro Francia, 4-3 contro Croazia

Semifinale: 3-2 contro Slovenia

Finale: 6-2 contro Spagna

Fase finale 2022: vice campione

fase a gironi: 4-2 contro Polonia, 2-1 contro Francia, 6-1 contro Italia

Semifinale: 4-1 contro Ucraina

Finale: 2-6 (dts) contro Spagna

Fase finale 2019: semifinale

fase a gironi: 6-0 contro Lettonia, 3-1 contro Polonia, 4-1 contro Russia

Semifinale: 2-2 (dts, 2-3 dcr) contro Croazia

Semifinale 2023: Portogallo - Slovenia 3-2 ﻿

Prima Gruppo 4 turno principale di qualificazione (Jelgava, Lettonia)

5-0 contro Andorra, 5-2 contro Belgio, 6-3 contro Lettonia

Seconda Gruppo B fase finale

2-1 contro Cechia, 4-1 contro Turchia, 2-6 contro Spagna

Miglior marcatore fase finale: Mihael Čop 3

Miglior marcatore, comprese qualificazioni: Mihael Čop, Urban Sevenšek 6

Fase finale 2023: semifinale

fase a gironi: 4-2 contro Finlandia, 2-4 contro Ucraina, 4-2 contro Italia

Semifinale: 2-3 contro Portogallo

Fase finale 2022: non qualificata



Fase finale 2019: non qualificata

