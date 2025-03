Le ultime sul turno principale di Futsal EURO Under 19: Cechia, Slovenia, Spagna, Turchia, Ucraina qualificate

La fase finale del Campionato Europeo UEFA Under 19 inizia a prendere forma, con Cechia, Slovenia, Spagna, Turchia e Ucraina che si sono unite alla squadra padrone di casa dopo aver vinto i rispettivi gironi del turno principale.

Le squadre partecipanti alla fase finale finora Cechia, Moldavia (nazione ospitante), Slovenia, Spagna, Turchia, Ucraina

Domenica si decideranno i due gruppi rimanenti. Il Portogallo, campione in carica e nazione ospitante del Gruppo 3, è in vantaggio per la differenza reti e affronta la Francia. L'Italia, prima nel Gruppo 1, sfida i padroni di casa del mini-torneo, la Slovacchia.

Le sette vincitrici del turno principali si uniranno ai padroni di casa della Moldavia nella fase finale alla Chișinău Arena, in programma dal 28 settembre al 5 ottobre. Il sorteggio è in programma il 15 maggio.

Calendario

Gruppo 1 (si conclude domenica): Italia, Slovacchia (nazione ospitante), Romania, Germania

Gruppo 2 (completato)

Qualificata alla fase finale: Spagna

Nel gruppo: Ungheria (nazione ospitante), Finlandia, Inghilterra

Gruppo 3 (si conclude domenica): Portogallo (nazione ospitante), Francia, Bielorussia, Kazakistan

Gruppo 4 (completato)

Qualificata alla fase finale: Slovenia

Nel gruppo: Belgio, Lettonia (nazione ospitante), Andorra

Gruppo 5 (completato):

Qualificata alla fase finale: Ucraina

Nel gruppo: Paesi Bassi, Serbia (nazione ospitante), Montenegro

Gruppo 6 (completato)

Qualificata alla fase finale: Cechia (nazione ospitante)

Nel gruppo: Polonia, Grecia, Estonia

Gruppo 7 (completato)

Qualificata alla fase finale: Turchia

Nel gruppo: Bosnia ed Erzegovina, Croazia (nazione ospitante), Azerbaigian

Highlights finale 2023: Portogallo - Spagna 6-2

Le partecipanti

Il Portogallo è l'attuale detentore, avendo battuto la Spagna nella finale del 2023 dopo essersi classificato secondo nel 2022 ed essere approdato in semifinale nel 2019.

La Spagna ha vinto le prime due edizioni, nel 2019 e come padrona di casa nel 2022, ma ha perso la finale del 2023.

La Croazia si è classificata seconda nel 2019 e ha raggiunto entrambe le fasi finali successive, anche da padrona di casa nel 2023.

L'Ucraina ha raggiunto le semifinali nel 2022 e nel 2023 e si è qualificata anche nel 2019.

La Slovenia ha raggiunto le semifinali al debutto nel 2023.

Altre squadre che puntano al ritorno alla fase finale sono Finlandia (2023), Francia (2022 e 2023), Italia (2022 e 2023), Lettonia (nazione ospitante nel 2019), Paesi Bassi (2019), Polonia (2019 e 2022) e Romania (2022).

Il Portogallo ha battuto la Francia per 5-1 nella fase finale del 2023 e per 2-1 nella fase finale 2022.