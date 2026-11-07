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Finalissima Futsal 2026: Spagna in finale

sabato 7 novembre 2026

La Spagna ha pareggiato all'ultimo secondo e poi ha vinto ai rigori per superare il Portogallo.

La Spagna festeggia il successo
La Spagna festeggia il successo CONMEBOL

La Spagna approda alla finale della Finalissima di Futsal 2026, in programma domenica all'Arena Niterói, nello stato di Rio de Janeiro, dopo aver superato ai rigori i detentori del Portogallo.

Proprio il Portogallo aveva battuto la Spagna dal dischetto nell'edizione inaugurale del 2022 e, dopo aver ribaltato lo svantaggio portandosi sul 2-1 a poco più di sette minuti dalla fine, sembrava avviato verso un'altra finale. Tuttavia, a 55 secondi dal termine, Sergio González ha pareggiato per i vincitori dell'UEFA Futsal EURO 2026, e Jesús Herrero è diventato l'eroe della Spagna nella serie dei calci di rigore.

Il programma di domenica

Domenica 8 novembre:
Spareggio per il terzo posto (14:30 ora locale, 18:30 CET)
Finale (17:30 ora locale, 21:30 CET)

Spagna - Portogallo 2-2 (8-7 d.c.r.)

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Brasile - Argentina

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