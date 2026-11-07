Finalissima Futsal 2026: Spagna in finale
sabato 7 novembre 2026
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La Spagna ha pareggiato all'ultimo secondo e poi ha vinto ai rigori per superare il Portogallo.
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La Spagna approda alla finale della Finalissima di Futsal 2026, in programma domenica all'Arena Niterói, nello stato di Rio de Janeiro, dopo aver superato ai rigori i detentori del Portogallo.
Proprio il Portogallo aveva battuto la Spagna dal dischetto nell'edizione inaugurale del 2022 e, dopo aver ribaltato lo svantaggio portandosi sul 2-1 a poco più di sette minuti dalla fine, sembrava avviato verso un'altra finale. Tuttavia, a 55 secondi dal termine, Sergio González ha pareggiato per i vincitori dell'UEFA Futsal EURO 2026, e Jesús Herrero è diventato l'eroe della Spagna nella serie dei calci di rigore.
Il programma di domenica
Domenica 8 novembre:
Spareggio per il terzo posto (14:30 ora locale, 18:30 CET)
Finale (17:30 ora locale, 21:30 CET)