Dove guardare la Finalissima di Futsal 2026: TV e streaming

La seconda edizione della Futsal Finalissima si giocherà all'Arena Niterói di Rio de Janeiro da venerdì a domenica. Spagna e Portogallo hanno raggiunto Brasile, Paese ospitante, e Argentina.

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Dove guardare la Futsal Finalissima in TV e streaming in Europa

Albania: UEFA.tv

Andorra: UEFA.tv

Armenia: UEFA.tv

Austria: UEFA.tv

Azerbaigian: UEFA.tv

Bielorussia: UEFA.tv

Belgio: UEFA.tv

Bosnia-Erzegovina: UEFA.tv

Bulgaria: UEFA.tv

Croazia: UEFA.tv

Cipro: UEFA.tv

Cechia: UEFA.tv

Danimarca: UEFA.tv

Estonia: UEFA.tv

Isole Faroe: UEFA.tv

Finlandia: UEFA.tv

Francia: UEFA.tv

Georgia: UEFA.tv

Germania: UEFA.tv

Gibilterra: UEFA.tv

Grecia: UEFA.tv

Ungheria: UEFA.tv

Islanda: UEFA.tv

Israele: UEFA.tv

Italia: UEFA.tv

Kazakistan: UEFA.tv

Kosovo: UEFA.tv

Lettonia: UEFA.tv

Liechtenstein: UEFA.tv

Lituania: UEFA.tv

Lussemburgo: UEFA.tv

Malta: UEFA.tv

Moldova: UEFA.tv

Montenegro: UEFA.tv

Paesi Bassi: UEFA.tv

Macedonia del Nord: UEFA.tv

Norvegia: UEFA.tv

Polonia: TVP

Portogallo: Canal 11

Repubblica d'Irlanda: UEFA.tv

Romania: UEFA.tv

San Marino: UEFA.tv

Serbia: UEFA.tv

Slovacchia: UEFA.tv

Slovenia: UEFA.tv

Spagna: UEFA.tv

Svezia: UEFA.tv

Svizzera: UEFA.tv

Turchia: UEFA.tv

Ucraina: Megogo

Regno Unito: UEFA.tv

Dove guardare la Futsal Finalissima in TV e streaming in Sud America

Argentina: ESPN

Bolivia: ESPN

Brasile: CazéTV

Cile: ESPN

Colombia: ESPN

Ecuador: ESPN

Paraguay: ESPN

Perù: ESPN

Uruguay: ESPN

Venezuela: ESPN