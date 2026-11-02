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Dove guardare la Finalissima di Futsal 2026: TV e streaming

lunedì 2 novembre 2026

Scopri come seguire in tutta Europa l’evento a quattro squadre che si terrà all’Arena Niterói, nello Stato di Rio de Janeiro, da venerdì a domenica.

Dove guardare la Finalissima di Futsal 2026: TV e streaming
CONMEBOL

La seconda edizione della Futsal Finalissima si giocherà all'Arena Niterói di Rio de Janeiro da venerdì a domenica. Spagna e Portogallo hanno raggiunto Brasile, Paese ospitante, e Argentina.

Scopri dove guardare il torneo nella tua nazione.

Dove guardare la Futsal Finalissima in TV e streaming in Europa

Albania: UEFA.tv
Andorra: UEFA.tv 
Armenia: UEFA.tv
Austria: UEFA.tv 
Azerbaigian: UEFA.tv 
Bielorussia: UEFA.tv 
Belgio: UEFA.tv 
Bosnia-Erzegovina: UEFA.tv
Bulgaria: UEFA.tv
Croazia: UEFA.tv 
Cipro: UEFA.tv 
Cechia: UEFA.tv 
Danimarca: UEFA.tv 
Estonia: UEFA.tv 
Isole Faroe: UEFA.tv
Finlandia: UEFA.tv 
Francia: UEFA.tv 
Georgia: UEFA.tv 
Germania: UEFA.tv 
Gibilterra: UEFA.tv 
Grecia: UEFA.tv 
Ungheria: UEFA.tv
Islanda: UEFA.tv 
Israele: UEFA.tv 
Italia: UEFA.tv 
Kazakistan: UEFA.tv 
Kosovo: UEFA.tv 
Lettonia: UEFA.tv 
Liechtenstein: UEFA.tv 
Lituania: UEFA.tv
Lussemburgo: UEFA.tv 
Malta: UEFA.tv 
Moldova: UEFA.tv 
Montenegro: UEFA.tv 
Paesi Bassi: UEFA.tv 
Macedonia del Nord: UEFA.tv 
Norvegia: UEFA.tv 
Polonia: TVP 
Portogallo: Canal 11
Repubblica d'Irlanda: UEFA.tv 
Romania: UEFA.tv 
San Marino: UEFA.tv 
Serbia: UEFA.tv 
Slovacchia: UEFA.tv 
Slovenia: UEFA.tv 
Spagna: UEFA.tv
Svezia: UEFA.tv 
Svizzera: UEFA.tv 
Turchia: UEFA.tv 
Ucraina: Megogo
Regno Unito: UEFA.tv

Dove guardare la Futsal Finalissima in TV e streaming in Sud America

Argentina: ESPN
Bolivia: ESPN
Brasile: CazéTV
Cile: ESPN
Colombia: ESPN
Ecuador: ESPN
Paraguay: ESPN
Perù: ESPN
Uruguay: ESPN
Venezuela: ESPN

© 1998-2026 UEFA. All rights reserved. Ultimo aggiornamento: lunedì 2 novembre 2026