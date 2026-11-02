Dove guardare la Finalissima di Futsal 2026: TV e streaming
lunedì 2 novembre 2026
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Scopri come seguire in tutta Europa l’evento a quattro squadre che si terrà all’Arena Niterói, nello Stato di Rio de Janeiro, da venerdì a domenica.
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La seconda edizione della Futsal Finalissima si giocherà all'Arena Niterói di Rio de Janeiro da venerdì a domenica. Spagna e Portogallo hanno raggiunto Brasile, Paese ospitante, e Argentina.
Scopri dove guardare il torneo nella tua nazione.
Dove guardare la Futsal Finalissima in TV e streaming in Europa
Albania: UEFA.tv
Andorra: UEFA.tv
Armenia: UEFA.tv
Austria: UEFA.tv
Azerbaigian: UEFA.tv
Bielorussia: UEFA.tv
Belgio: UEFA.tv
Bosnia-Erzegovina: UEFA.tv
Bulgaria: UEFA.tv
Croazia: UEFA.tv
Cipro: UEFA.tv
Cechia: UEFA.tv
Danimarca: UEFA.tv
Estonia: UEFA.tv
Isole Faroe: UEFA.tv
Finlandia: UEFA.tv
Francia: UEFA.tv
Georgia: UEFA.tv
Germania: UEFA.tv
Gibilterra: UEFA.tv
Grecia: UEFA.tv
Ungheria: UEFA.tv
Islanda: UEFA.tv
Israele: UEFA.tv
Italia: UEFA.tv
Kazakistan: UEFA.tv
Kosovo: UEFA.tv
Lettonia: UEFA.tv
Liechtenstein: UEFA.tv
Lituania: UEFA.tv
Lussemburgo: UEFA.tv
Malta: UEFA.tv
Moldova: UEFA.tv
Montenegro: UEFA.tv
Paesi Bassi: UEFA.tv
Macedonia del Nord: UEFA.tv
Norvegia: UEFA.tv
Polonia: TVP
Portogallo: Canal 11
Repubblica d'Irlanda: UEFA.tv
Romania: UEFA.tv
San Marino: UEFA.tv
Serbia: UEFA.tv
Slovacchia: UEFA.tv
Slovenia: UEFA.tv
Spagna: UEFA.tv
Svezia: UEFA.tv
Svizzera: UEFA.tv
Turchia: UEFA.tv
Ucraina: Megogo
Regno Unito: UEFA.tv
Dove guardare la Futsal Finalissima in TV e streaming in Sud America
Argentina: ESPN
Bolivia: ESPN
Brasile: CazéTV
Cile: ESPN
Colombia: ESPN
Ecuador: ESPN
Paraguay: ESPN
Perù: ESPN
Uruguay: ESPN
Venezuela: ESPN