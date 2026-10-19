Finalissima di futsal 2026 in Brasile: tutto quello che c'è da sapere

La seconda Finalissima di Futsal si disputerà all'Arena Niterói, nello stato di Rio de Janeiro, il 6 e l'8 novembre.

Il Portogallo, campione in carica, la Spagna, l'Argentina e i padroni di casa del Brasile prenderanno parte alla competizione a eliminazione diretta. Nel 2002, il Portogallo ha vinto la prima edizione in Argentina, che è stata tra gli eventi nati dopo la firma di un Memorandum d'intesa rinnovato ed esteso tra UEFA e CONMEBOL il 15 dicembre 2021.

Chi giocherà la Finalissima di futsal 2026?

Le squadre in lizza sono le finaliste del Campionato Europeo UEFA 2026 e della Copa América 2026 di futsal, entrambe concluse a febbraio. A Futsal EURO, la Spagna ha battuto il Portogallo per 5-3 a Lubiana (Slovenia), riconquistando il titolo. Sei giorni dopo, il Brasile ha sconfitto l'Argentina per 2-1 a Luque (Paraguay), difendendo il titolo di campione del Sudamerica.

Le semifinali della Finalissima di futsal saranno riedizioni delle finali continentali, garantendo così una sfida decisiva tra Europa e Sud America.

Quando si gioca la Finalissima di futsal?

Calendario Finalissima di futsal Venerdì 6 novembre:

Semifinali

Spagna - Portogallo (18:30 ora locale, 22:30 CET)

Brasile - Argentina (21:30 ora locale, 01:30 CET) Domenica 8 novembre:

Finale il terzo posto (14:30 ora locale, 18:30 CET)

Finale (17:30 ora locale, 21:30 CET)

Dove si gioca la Finalissima di Futsal?

L'Arena Niterói è stata inaugurata lo scorso giugno nella città di Niterói, a circa 15 km dal centro di Rio de Janeiro. È progettata per ospitare partite di basket, pallamano, pallavolo e futsal e fa parte del più ampio complesso del Parco Sportivo Concha Acústica, inaugurato nel 1975.

Come funziona la Finalissima di futsal?

La Finalissima di Futsal si gioca con la formula a eliminazione diretta. In caso di parità al termine dei 40 minuti, si disputeranno i tempi supplementare di 10 minuti, seguiti se necessario dai calci di rigore. In caso di parità al termine dei 40 minuti nella finale per il terzo posto, si procederà direttamente ai calci di rigore.

Gli eventi di gara sono soggetti al codice disciplinare FIFA. I cartellini rossi nelle semifinali comportano la squalifica per la finale o per la finale terzo posto. In caso contrario, i cartellini gialli e rossi verranno azzerati al termine del torneo e non saranno validi per altre competizioni UEFA, CONMEBOL o FIFA.

Chi ha giocato la precedente Finalissima di futsal?

La prima edizione della Finalissima di futsal si è disputata dal 15 al 18 settembre 2022 al Parque Roca di Buenos Aires, in Argentina. In semifinale, il Portogallo ha battuto il Paraguay e la Spagna ha sconfitto l'Argentina. Il Paraguay ha poi battuto l'Argentina nella finale per il terzo posto. In finale, Miguel Mellado ha portato in vantaggio la Spagna alla fine del primo tempo, ma Afonso Jesus ha pareggiato al 28' e il Portogallo ha vinto ai calci di rigore per 4-2, aggiungendo la Finalissima alla Coppa del Mondo FIFA di futsal vinta nel 2021 e al titolo Europeo vinto nel 2018 e difeso nel 2022.

Perché è stata introdotta la Finalissima di Futsal?

Il torneo rientra nell'ampliamento della collaborazione tra UEFA e CONMEBOL, che comprende il calcio femminile, il futsal, le categorie giovanili, lo scambio di arbitri, i programmi di formazione tecnica e la Finalissima di calcio maschile tra i vincitori del Campionato Europeo UEFA e i detentori della Copa América.

La prima edizione del torneo è stata la Finalissima maschile del 2022, vinta dall’Argentina contro l’Italia per 3-0 a Wembley. Nel 2023, lo stesso stadio ha ospitato la prima Finalissima femminile. Questa volta il successo è andato all’Europa: l’Inghilterra ha infatti sconfitto il Brasile per 4-2 ai calci di rigore, dopo un 1-1 ai tempi regolamentari.

In calendario c'è anche l'annuale Coppa Intercontinentale Under 20 tra i vincitori della UEFA Youth League e i vincitori della Copa Libertadores Under 20; la quinta edizione è stata la prima disputata in Europa, con il Real Madrid che ha battuto i Santiago Wanderers per 3-1 il 19 settembre al Bernabéu.