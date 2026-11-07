Finalissima Futsal 2026: Spagna e Brasile in finale

Spagna e Brasile approdano alla finale della Finalissima di Futsal 2026, in programma domenica all'Arena Niterói, nello stato di Rio de Janeiro, dopo aver superato ai rigori rispettivamente i detentori del Portogallo e l'Argentina.

Proprio il Portogallo aveva battuto la Spagna dal dischetto nell'edizione inaugurale del 2022 e, dopo aver ribaltato lo svantaggio portandosi sul 2-1 a poco più di sette minuti dalla fine, sembrava avviato verso un'altra finale. Tuttavia, a 55 secondi dal termine, Sergio González ha pareggiato per i vincitori dell'UEFA Futsal EURO 2026, e Jesús Herrero è diventato l'eroe della Spagna nella serie dei calci di rigore.

Il Brasile ha poi superato l'Argentina con la stessa modalità, battendo l'avversaria che aveva già sconfitto nelle finali sia della Coppa del Mondo FIFA di futsal 2024 che della Copa América de Futsal CONMEBOL 2026. Complessivamente, le due finaliste hanno vinto otto delle dieci edizioni della Coppa del Mondo e si sono affrontate in quattro finali: il Brasile, sei volte campione, ha avuto la meglio negli incontri del 1996, 2008 e 2012, mentre nel 2000 la Spagna ha conquistato il primo dei suoi due titoli mondiali, spodestando proprio la nazionale affrontata questa domenica.