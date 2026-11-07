UEFA.com funziona meglio su altri browser
Per la migliore esperienza possibile, consigliamo <a href='https://www.google.com/chrome/'>Chrome</a>, <a href='https://www.mozilla.org/firefox/'>Firefox</a> or <a href='https://www.microsoft.com/edge'>Microsoft Edge</a>.

Finalissima Futsal 2026: Spagna e Brasile in finale

sabato 7 novembre 2026

La Spagna ha pareggiato all'ultimo secondo e poi ha vinto ai rigori per superare il Portogallo, e il Brasile ha battuto ai rigori l'Argentina.

La Spagna festeggia il successo
La Spagna festeggia il successo CONMEBOL

Spagna e Brasile approdano alla finale della Finalissima di Futsal 2026, in programma domenica all'Arena Niterói, nello stato di Rio de Janeiro, dopo aver superato ai rigori rispettivamente i detentori del Portogallo e l'Argentina.

Proprio il Portogallo aveva battuto la Spagna dal dischetto nell'edizione inaugurale del 2022 e, dopo aver ribaltato lo svantaggio portandosi sul 2-1 a poco più di sette minuti dalla fine, sembrava avviato verso un'altra finale. Tuttavia, a 55 secondi dal termine, Sergio González ha pareggiato per i vincitori dell'UEFA Futsal EURO 2026, e Jesús Herrero è diventato l'eroe della Spagna nella serie dei calci di rigore.

Il Brasile ha poi superato l'Argentina con la stessa modalità, battendo l'avversaria che aveva già sconfitto nelle finali sia della Coppa del Mondo FIFA di futsal 2024 che della Copa América de Futsal CONMEBOL 2026. Complessivamente, le due finaliste hanno vinto otto delle dieci edizioni della Coppa del Mondo e si sono affrontate in quattro finali: il Brasile, sei volte campione, ha avuto la meglio negli incontri del 1996, 2008 e 2012, mentre nel 2000 la Spagna ha conquistato il primo dei suoi due titoli mondiali, spodestando proprio la nazionale affrontata questa domenica.

Programma Futsal Finalissima

Venerdì 6 novembre:
Semifinali
Spagna - Portogallo 2-2 (8-7 dcr)
Brasile - Argentina 1-1 (5-4 dcr)

Domenica 8 novembre:

Spareggio per il terzo posto:
Argentina - Portogallo (14:30 ora locale, 18:30 CET)
Finale
Brasile - Spagnain (17:30 ora locale, 21:30 CET

Spagna - Portogallo 2-2 (8-7 d.c.r.)

Guarda gli highlights

Brasile - Argentina 1-1 (5.4 dcr)

Guarda gli highlights
© 1998-2026 UEFA. All rights reserved. Ultimo aggiornamento: sabato 7 novembre 2026

Scelti per te

Dove guardare la Finalissima di Futsal
Live 04/11/2026

Dove guardare la Finalissima di Futsal

Scopri come seguire in tutta Europa l’evento a quattro squadre che si terrà all’Arena Niterói, nello Stato di Rio de Janeiro, da venerdì a domenica.
Finalissima di futsal 2026: guida completa
Live 19/10/2026

Finalissima di futsal 2026: guida completa

Portogallo Spagna, Argentina e Brasile si sfidano all'Arena Niterói nello stato di Rio de Janeiro il 6 e l'8 novembre.