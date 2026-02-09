La Spagna torna sul tetto d'Europa: riepilogo di Futsal EURO 2026
lunedì 9 febbraio 2026
La Spagna ha conquistato il suo ottavo titolo, dieci anni dopo il settimo, mettendo fine al tentativo del Portogallo di conquistare il suo terzo consecutivo.
La Spagna ha vinto il suo ottavo UEFA Futsal EURO, ben dieci anni dopo il suo settimo, grazie alla tripletta del Giocatore del Torneo e capocannoniere (in condivisione) Antonio Pérez, interrompendo il sogno del Portogallo di conquistare il suo terzo titolo consecutivo.
Riepilogo Futsal EURO 2026
Campione: Spagna
Vice campione: Portogallo
Terzo posto: Croazia
Quarto posto: Francia
Giocatore del Torneo: Antonio Pérez (Spagna)
Capocannonieri: Souheil Mouhoudine (Francia), Antonio Pérez (Spagna) 7
Record
- La Spagna ha vinto il suo ottavo titolo nella sua decima finale in 13 edizioni; nessun'altra squadra ha vinto il trofeo più di due volte.
- Con 29 gol fatti, il Portogallo ha superato di due lunghezze il precedente record in una singola fase finale.
- La sconfitta del Portogallo in finale ha interrotto la sua serie record di 16 vittorie consecutive a Futsal EURO (20 comprese le qualificazioni).
- La Spagna ha eguagliato il record di 16 gol nella fase a gironi e contro il Belgio è diventata la prima squadra a segnare dieci reti in una partita della fase finale di Futsal EURO.
- Il capitano della Spagna Mario Rivillos faceva parte della squadra vincitrice nel 2016, la sua unica precedente partecipazione in una fase finale di Futsal EURO.
- La Croazia ha vinto la sua prima medaglia in un torneo internazionale.
- La Francia è arrivata per la prima volta in semifinale di Futsal EURO.
- L'Armenia e le co-organizzatrici Lettonia e Lituania hanno partecipato per la prima volta a una fase finale. Mentre l'Armenia ha raggiunto i quarti di finale al suo esordio, il Belgio è approdato alla fase a eliminazione diretta per la prima volta dall'edizione inaugurale del 1996.
- Lo sloveno Igor Osredkar ha partecipato alla sua settima fase finale, eguagliando il record condiviso dai due spagnoli Ortiz e Luis Amado.
- Il belga Omar Rahou ha eguagliato il record di sei gol segnati nella fase a gironi.
- L'ucraino Illia Prykhodko è diventato il giocatore più giovane di sempre a partecipare alla fase finale del torneo, all'età di 18 anni e 69 giorni contro l'Armenia.
- I record per il marcatore più anziano e quello più giovane sono stati battuti dopo essere rimasti invariati dal 2001. Il belga Gréllo è diventato il primo giocatore quarantenne a segnare in una fase finale, prima contro la Slovenia all'età di 40 anni e 206 giorni, poi contro la Spagna tre giorni dopo, superando il proprio record.
- Il polacco Kacper Pawlus è diventato il più giovane marcatore della storia, all'età di 19 anni e 168 giorni contro l'Ungheria.
- In totale state realizzate sei triplette, un record assoluto delle fasi finali.
- Antonio ha realizzato la prima tripletta in finale dopo quella dello spagnolo Vicentín, che nel 1996 segnò quattro gol nella partita conclusiva della prima edizione.
- Il portoghese Pany Varela è diventato il più anziano autore di una tripletta, all'età di 36 anni e 341 giorni contro il Belgio.
- Nel quarto di finale tra Francia e Ucraina sono stati segnati quattro gol nei tempi supplementari, un record. Il francese Souheil Mouhoudine è diventato il primo giocatore a realizzare una tripletta interamente nei tempi supplementari.
Classifica marcatori fase finale UEFA Futsal EURO 2026
7 Souheil Mouhoudine (Francia)
7 Antonio Pérez (Spagna)
6 Omar Rahou (Belgio)
4 Julio De Oliveira (Italia)
4 Rúben Góis (Portogallo)
4 Ouassini Guirio (Francia)
4 Mellado (Spagna)
4 José Raya (Spagna)
4 Diogo Santos (Portogallo)
4 Pany Varela (Portogallo)
Classifica assist fase finale UEFA Futsal EURO 2026
6 Abdessamad Mohammed (Francia)
4 Cecilio Morales (Spagna)
4 Francisco Cortés (Spagna)
4 Pany Varela (Portogallo)
4 Justinas Zagurskas (Lituania)
Classifica marcatori UEFA Futsal EURO 2026 comprese le qualificazioni
14 Souheil Mouhoudine (Francia)
12 Omar Rahou (Belgio)
11 Yevhenii Zhuk (Ucraina)
10 Tomáš Drahovský (Slovacchia)
9 Julio De Oliveira (Italia)
9 Diogo Santos (Portogallo)
Calendario e risultati Futsal EURO 2026
Fase a eliminazione diretta
Finale:
Sabato 7 febbraio
Portogallo - Spagna 3-5 (Lubiana)
Finale terzo posto:
Sabato 7 febbraio
Francia - Croazia 5-5dts, 5-6dcr (Lubiana)
Semifinali:
Mercoledì 4 febbraio
Croazia - Spagna 1-2 (Lubiana)
Francia - Portogallo 1-4 (Lubiana)
Quarti di finale:
Domenica 1 febbraio
Portogallo - Belgio 8-2 (Lubiana)
Spagna - Italia 4-0 (Lubiana)
Sabato 31 gennaio
Francia - Ucraina 4-2dts (Riga)
Armenia - Croazia 0-3 (Kaunas)
Fase a gironi
Giornata 3:
Giovedì 29 gennaio
Gruppo C: Slovenia - Bielorussia 2-3 (Lubiana)
Gruppo C: Spagna - Belgio 10-3 (Lubiana - Tivoli Arena)
Gruppo D: Portogallo - Polonia 3-2 (Lubiana)
Gruppo D: Italia - Ungheria 2-2 (Lubiana - Tivoli Arena)
Mercoledì 28 gennaio
Gruppo A: Lettonia - Croazia 1-4 (Riga)
Gruppo A: Georgia - Francia 1-3 (Kaunas)
Gruppo B: Cechia - Ucraina 3-5 (Riga)
Gruppo B: Lituania - Armenia 3-3 (Kaunas)
Giornata 2:
Martedì 27 gennaio
Gruppo D: Ungheria - Portogallo 1-5 (Lubiana)
Gruppo D: Polonia - Italia 0-4 (Lubiana)
Lunedì 26 gennaio
Gruppo C: Bielorussia - Spagna 0-2 (Lubiana)
Gruppo C: Belgio - Slovenia 4-5 (Lubiana)
Domenica 25 gennaio
Gruppo A: Croazia - Georgia 2-2 (Riga)
Gruppo A: Francia - Lettonia 5-0 (Riga)
Gruppo B: Armenia - Cechia 5-4 (Kaunas)
Gruppo B: Ucraina - Lituania 4-1 (Kaunas)
Giornata 1:
Sabato 24 gennaio
Gruppo D: Italia - Portogallo 2-6 (Lubiana)
Gruppo D: Ungheria - Polonia 4-2 (Lubiana)
Venerdì 23 gennaio
Gruppo C: Bielorussia - Belgio 0-4 (Lubiana)
Gruppo C: Slovenia - Spagna 1-4 (Lubiana)
Giovedì 22 gennaio
Gruppo B: Armenia - Ucraina 2-1 (Kaunas)
Gruppo B: Lituania - Cechia 3-3 (Kaunas)
Mercoledì 21 gennaio
Gruppo A: Croazia - Francia 2-2 (Riga)
Gruppo A: Lettonia - Georgia 4-0 (Riga)
Albo d'oro UEFA Futsal EURO
Fase finale a 16 squadre
2026: Spagna - Portogallo 5-3: Lubiana, Slovenia
2022: Portogallo - Russia 4-2: Amsterdam, Paesi Bassi
Fase finale a 12 squadre
2018: Portogallo - Spagna 3-2 (dts): Lubiana, Slovenia
2016: Spagna - Russia 7-3: Belgrado, Serbia
2014: Italia - Russia 3-1; Anversa, Belgio
2012: Spagna - Russia 3-1(dts); Zagabria, Croazia
2010: Spagna - Portogallo 4-2; Debrecen, Ungheria
Fase finale a 8 squadre
2007: Spagna - Italia 3-1; Porto, Portogallo
2005: Spagna - Russia 2-1; Ostrava, Cechia
2003: Italia - Ucraina 1-0; Caserta, Italia
2001: Spagna - Ucraina 2-1 (dts, Golden Goal); Mosca, Russia
1999: Russia - Spagna 3-3 (dts, 4-3 dcr); Granada, Spagna
Fase finale a 6 squadre
1996*: Spagna - Russia 5-3; Cordoba, Spagna
*Torneo Europeo UEFA di Futsal, lo status di Campionato compare dal 1999 in poi
Titoli:
Spagna 8
Italia, Portogallo 2
Russia 1
Presenze in finale:
Spagna 10
Russia 7
Portogallo 4
Italia 3
Ucraina 2
Presenze in semifinale:
Spagna 13
Russia 10
Italia 8
Portogallo 6
Ucraina 4
Croazia, Cechia, Kazakistan 2
Azerbaigian, Belgio, Francia, Paesi Bassi, Serbia 1
(in grassetto: compreso 2026)