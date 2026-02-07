Antonio Pérez è il Giocatore del Torneo di Futsal EURO 2026

Antonio Pérez della Spagna è stato nominato Giocatore del Torneo di Futsal EURO 2026 dagli Osservatori Tecnici UEFA.

Antonio Pérez ha segnato la prima tripletta in finale dopo 30 anni, aiutando la Spagna a trionfare 5-3 sul Portogallo nella finale di Lubiana. Il venticinquenne ha concluso la competizione come capocannoniere a pari merito con sette gol, regalando alla Spagna l'ottavo titolo, dieci anni dopo il settimo.

José Venancio López degli Osservatori Tecnici UEFA ha detto: "È stato il Giocatore del Torneo perché ha aiutato la Spagna in ogni situazione. È stato anche il capocannoniere."

Le statistiche di Antonio Pérez a Futsal EURO 2026 Partite: 7

Gol: 7

Assist: 2

I Giocatori del Torneo di Futsal EURO

2026: Antonio Pérez (Spagna)﻿

2022: Zicky (Portogallo)

2018: Ricardinho (Portogallo)