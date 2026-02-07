Antonio Pérez è il Giocatore del Torneo di Futsal EURO 2026
sabato 7 febbraio 2026
Antonio Pérez della Spagna è stato nominato Giocatore del Torneo di Futsal EURO 2026.
Antonio Pérez della Spagna è stato nominato Giocatore del Torneo di Futsal EURO 2026 dagli Osservatori Tecnici UEFA.
Antonio Pérez ha segnato la prima tripletta in finale dopo 30 anni, aiutando la Spagna a trionfare 5-3 sul Portogallo nella finale di Lubiana. Il venticinquenne ha concluso la competizione come capocannoniere a pari merito con sette gol, regalando alla Spagna l'ottavo titolo, dieci anni dopo il settimo.
José Venancio López degli Osservatori Tecnici UEFA ha detto: "È stato il Giocatore del Torneo perché ha aiutato la Spagna in ogni situazione. È stato anche il capocannoniere."
Le statistiche di Antonio Pérez a Futsal EURO 2026
Partite: 7
Gol: 7
Assist: 2
I Giocatori del Torneo di Futsal EURO
2026: Antonio Pérez (Spagna)
2022: Zicky (Portogallo)
2018: Ricardinho (Portogallo)