Finale UEFA Futsal EURO 2026: Portogallo - Spagna 3-5
sabato 7 febbraio 2026
Intro articolo
La tripletta decisiva di Antonio Pérez regala alla Spagna l'ottavo successo nella competizione a Lubiana.
Contenuti top media
Corpo articolo
La Spagna trionfa in finale a UEFA Futsal EURO 2026. La tripletta decisiva di Antonio Pérez regala alla Spagna l'ottavo successo nella competizione alla Arena Stožice di Lubiana.
La Spagna è passata in vantaggio per 2-0 e 3-2 prima che il Portogallo pareggiasse due volte. Tuttavia, il terzo gol di Antonio al 35° minuto ha risolto la situazione e, otto anni dopo essere stata detronizzata dal Portogallo proprio in questo stadio, la Spagna ha trionfato.
La partita in breve:
E' la Spagna a segnare per prima, dopo 78 secondi, con la rete di Antonio su assist di Pablo Ramirez. Poco più di un minuto dopo, José Raya ha realizzato il 2-0 dopo aver rubato palla a Tomás Paçó.
La recente serie di successi del Portogallo, tuttavia, ha visto un numero notevole di rimonte, e prima del quinto minuto aveva già ridotto lo svantaggio, con la rete di Afonso Jesus. E meno di due minuti dopo è arrivato il pari di Rúben Góis. Prima dell'intervallo è arrivato il terzo gol della Spagna, sempre con Antonio.
Nella ripresa ha pareggiato Pauleta per il Portogallo, prima del terzo gol, decisivo, di Antonio. Il giocatore della Spagna ha trovato così la prima tripletta in una finale dopo 30 anni dall'ultima volta. Poi Adolfo ha chiuso la gara.
Player of the Match: Antonio Pérez (Spagna)
Formazioni
Portogallo: Bernardo Paçó (GK), Tomás Paçó, Erick, Bruno Coelho, Pany Varela; Edu (GK), André Coelho, Afonso Jesus, Rúben Góis, Kutchy, Lúcio Jr, Diogo Santos, Tiago Brito, Pauleta
Spagna: Didac Plana (GK), Antonio Pérez, Pablo Ramirez, Francisco Cortés, Mellado; Chemi (GK), Cecilio, Ricardo Mayor, Adrián Rivera, Raya, Adolfo, Rivillos, Gordillo, Novoa
Albo d'oro di UEFA Futsal EURO
Fase finale a 16 squadre
2026: Portogallo - Spagna 3-5: Lubiana, Slovenia
2022: Portogallo - Russia 4-2: Amsterdam, Paesi Bassi
Fase finale a 12 squadre
2018: Portogallo - Spagna 3-2 (dts): Lubiana, Slovenia
2016: Spagna - Russia 4-3: Belgrado, Serbia
2014: Italia - Russia 3-1; Anversa, Belgio
2012: Spagna - Russia 3-1 (dts); Zagabria, Croazia
2010: Spagna - Portogallo 4-2; Debrecen, Ungheria
Fase finale a 8 squadre
2007: Spagna - Italia 3-1; Oporto, Portogallo
2005: Spagna - Russia 2-1; Ostrava, Cechia
2003: Italia - Ucraina 1-0; Caserta, Italia
2001: Spagna - Ucraina 2-1 (dts, golden gol); Mosca, Russia
1999: Russia - Spagna 3-3 (dts, 4-3 dcr); Granada, Spagna
Fase finale a 6 squadre
1996*: Spagna - Russia 5-3; Cordoba, Spagna
*Torneo Europeo di futsal UEFA, status di campionato dal 1999 in poi
Portogallo e Spagna in grassetto, la vincitrice è indicata per prima