Finale UEFA Futsal EURO 2026: Portogallo - Spagna 3-5

La Spagna trionfa in finale a UEFA Futsal EURO 2026. La tripletta decisiva di Antonio Pérez regala alla Spagna l'ottavo successo nella competizione alla Arena Stožice di Lubiana.

La Spagna è passata in vantaggio per 2-0 e 3-2 prima che il Portogallo pareggiasse due volte. Tuttavia, il terzo gol di Antonio al 35° minuto ha risolto la situazione e, otto anni dopo essere stata detronizzata dal Portogallo proprio in questo stadio, la Spagna ha trionfato.

La partita in breve:

E' la Spagna a segnare per prima, dopo 78 secondi, con la rete di Antonio su assist di Pablo Ramirez. Poco più di un minuto dopo, José Raya ha realizzato il 2-0 dopo aver rubato palla a Tomás Paçó.

La recente serie di successi del Portogallo, tuttavia, ha visto un numero notevole di rimonte, e prima del quinto minuto aveva già ridotto lo svantaggio, con la rete di Afonso Jesus. E meno di due minuti dopo è arrivato il pari di Rúben Góis. Prima dell'intervallo è arrivato il terzo gol della Spagna, sempre con Antonio.

Nella ripresa ha pareggiato Pauleta per il Portogallo, prima del terzo gol, decisivo, di Antonio. Il giocatore della Spagna ha trovato così la prima tripletta in una finale dopo 30 anni dall'ultima volta. Poi Adolfo ha chiuso la gara.

Player of the Match: Antonio Pérez (Spagna)

Portogallo - Spagna: la finale minuto per minuto

Formazioni

Portogallo: Bernardo Paçó (GK), Tomás Paçó, Erick, Bruno Coelho, Pany Varela; Edu (GK), André Coelho, Afonso Jesus, Rúben Góis, Kutchy, Lúcio Jr, Diogo Santos, Tiago Brito, Pauleta

Spagna: Didac Plana (GK), Antonio Pérez, Pablo Ramirez, Francisco Cortés, Mellado; Chemi (GK), Cecilio, Ricardo Mayor, Adrián Rivera, Raya, Adolfo, Rivillos, Gordillo, Novoa

Albo d'oro di UEFA Futsal EURO Fase finale a 16 squadre

2026: Portogallo - Spagna 3-5: Lubiana, Slovenia

2022: Portogallo - Russia 4-2: Amsterdam, Paesi Bassi

Fase finale a 12 squadre

2018: Portogallo - Spagna 3-2 (dts): Lubiana, Slovenia

2016: Spagna - Russia 4-3: Belgrado, Serbia

2014: Italia - Russia 3-1; Anversa, Belgio

2012: Spagna - Russia 3-1 (dts); Zagabria, Croazia

2010: Spagna - Portogallo 4-2; Debrecen, Ungheria

Fase finale a 8 squadre

2007: Spagna - Italia 3-1; Oporto, Portogallo

2005: Spagna - Russia 2-1; Ostrava, Cechia

2003: Italia - Ucraina 1-0; Caserta, Italia

2001: Spagna - Ucraina 2-1 (dts, golden gol); Mosca, Russia

1999: Russia - Spagna 3-3 (dts, 4-3 dcr); Granada, Spagna

Fase finale a 6 squadre

1996*: Spagna - Russia 5-3; Cordoba, Spagna *Torneo Europeo di futsal UEFA, status di campionato dal 1999 in poi Portogallo e Spagna in grassetto, la vincitrice è indicata per prima

Finale terzo posto: Francia - Croazia