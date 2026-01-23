UEFA.com funziona meglio su altri browser
Prima giornata di UEFA Futsal EURO 2026, venerdì: Bielorussia - Belgio 0-4, Slovenia - Spagna 1-4

venerdì 23 gennaio 2026

Omar Rahou segna una tripletta e guida il Belgio alla vittoria, la Spagna domina all’esordio nel Gruppo C a Lubiana.

Omar Rohou ha guidato il Belgio verso il successo nella prima gara
Omar Rohou ha guidato il Belgio verso il successo nella prima gara UEFA via Getty Images

Il Gruppo C di UEFA Futsal EURO 2026 prende il via all'Arena Stožice di Lubiana: Omar Rahou firma una tripletta per il Belgio, mentre la Spagna domina contro i co-ospitanti della Slovenia,

La Spagna passa in vantaggio contro la Slovenia già nel primo minuto e chiude la sfida sul 4-1. Il Belgio rompe un digiuno di 30 anni a futsal EURO, grazie a Rahou che ispira la vittoria per 4-0 contro la Bielorussia.

L’azione prosegue all’Arena Stožice sabato, con le prime partite del Gruppo D, tra cui l’esordio del Portogallo e dell'Italia. Il Gruppo C tornerà invece in scena lunedì, sempre in questa sede.

Gruppo C: Slovenia - Spagna 1-4

Highlights Futsal EURO 2026: Slovenia - Spagna 1-4

La Spagna parte subito forte a Lubiana: dopo soli 25 secondi Antonio Pérez finalizza al volo il corner di Adolfo e porta i suoi in vantaggio. Al 7' minuto Mellado raddoppia con un potente tiro dalla distanza. José Raya segna il terzo poco dopo il 15', superando l’incolpevole Nejc Berzelak e, prima dell’intervallo, Jesús Gordillo chiude una splendida azione corale spagnola.

Nella ripresa, la Spagna crea diverse occasioni, ma è la Slovenia ad accorciare le distanze al 28': Matej Fideršek conquista palla e finalizza il passaggio di ritorno di Uroš Djurić. La squadra di Luis de la Fuente mantiene il controllo del match fino al fischio finale, iniziando alla grande la corsa per riconquistare il titolo perso otto anni fa contro il Portogallo proprio a Lubiana.

Player of the Match: Mellado (Spagna)

Statistica: Il capitano della Slovenia, Igor Osredkar, è alla settima fase finale di Futsal EURO, eguagliando il record degli spagnoli Luis Amado e Carlos Ortiz.

I biglietti per Futsal EURO

Gruppo C: Bielorussia - Belgio 0-4 

Highlights Futsal EURO 2026: Bielorussia - Belgio 0-4

Il Belgio passa in vantaggio dopo appena quattro minuti con Omar Rahou, detentore del record di presenze e miglior marcatore di sempre, che insacca da distanza ravvicinata dopo l’affondo di Kenneth Vanderheyden. La Bielorussia, al ritorno alle fasi finali dopo 16 anni di assenza, reagisce con personalità, mettendo alla prova il portiere belga Dries Vrancken, decisivo nel deviare sulla traversa il potente tiro di Dmitri Shvedko.

A metà del secondo tempo è ancora Rahou a colpire: controllo intelligente, girata e pallonetto per il 2-0. Sergei Krykun sfiora il gol centrando la traversa da posizione defilata, ma il Belgio chiude definitivamente i conti conquistando la prima vittoria alle fasi finali di Futsal EURO dal 1996. Rahou completa la sua tripletta con un tiro a giro da lontano a porta sguarnita, prima della rete finale di Steven Dillien dalla distanza.

Player of the Match: Oman Rahou (Belgio)

Statistica: Rahou ha anche segnato l'ultimo gol del Belgio in una fase finale prima di questo torneo, nella partita inaugurale di Anversa 2014 contro la Romania.

Prossime partite del Gruppo C: lunedì 26 gennaio

Bielorussia - Spagna (17.30, Lubiana)
Belgio - Slovenia (20.30, Lubiana)

