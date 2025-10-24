Reazioni al sorteggio di Futsal EURO 2026

Dopo il sorteggio dei gironi di UEFA Futsal EURO 2026, le 16 contendenti sono pronte per la fase finale, in programma dal 21 gennaio al 7 febbraio a Riga, Kaunas e Lubiana.

Ecco il commento delle 16 squadre dopo il sorteggio alla Žalgirio Arena di Kaunas.

Gironi della fase finale di Futsal EURO 2026 Gruppo A: Lettonia (nazione ospitante), Croazia, Georgia, Francia Gruppo B: Lituania (nazione ospitante), Armenia, Cechia, Ucraina Gruppo C: Slovenia (nazione ospitante), Bielorussia, Spagna, Belgio Gruppo D: Italia, Ungheria, Portogallo (nazione ospitante), Polonia

Gruppo A

Massimiliano Bellarte, Ct Lettonia: ﻿"Il sorteggio si basa sul ranking UEFA, quindi sulla carta ogni squadra è più forte di noi. In ogni caso, avremmo dovuto affrontare squadre forti. Per noi è positivo essere qui, per migliorare e trovare la continuità che ci serve a questo livello".

Marinko Mavrović, Ct Croazia: "Siamo contenti del nostro girone. Abbiamo una possibilità di passare il turno. Per fortuna non giochiamo contro Portogallo, Spagna o Polonia, ma dobbiamo affrontare la Francia, che è una squadra forte".

Besarion Arveladze, vice Ct Georgia: "Tutte le 16 squadre di EURO sono di alto livello e nel Gruppo A ce ne sono di forti. La Francia potrebbe essere la favorita del girone, ma faremo del nostro meglio. È il nostro secondo EURO, l'ultima volta siamo arrivati ai quarti di finale e questo è il nostro obiettivo".

﻿Raphaël Reynaud, Ct Francia: "Siamo felici di essere qui. È un girone difficile, ogni squadra ha la possibilità di passare il turno. È il nostro secondo EURO, quindi il primo obiettivo è vincere la prima partita del torneo e poi arrivare ai quarti di finale".

Gruppo B

Emerson Junior, Ct Lituania: "L'Ucraina la conosciamo, l'abbiamo affrontata due volte il mese scorso. Ho giocato in Cechia e ho iniziato lì come allenatore, conosco tutti i giocatori, tutti gli allenatori e la affronteremo anche a dicembre. L'Armenia, una grande sorpresa, ha battuto il Kazakistan nel suo girone e si è qualificata da un girone difficile. Non sarà facile, ma ci siamo allenati duramente".

Ruben Nazaretyan, Ct Armenia: "﻿Il sorteggio è stato positivo per noi. Tutti i nostri avversari sono forti e speriamo di giocare bene. La squadra è in buone condizioni ed è più forte. L'Ucraina, che è nel nostro girone, è una delle favorite insieme alla Spagna".

Marek Kopecký, Ct Cechia: "﻿Stiamo bene, abbiamo un buon gruppo e siamo soddisfatti di giocare a Kaunas, che è una bella città. In un torneo finale non ci sono squadre deboli, sono tutte tra le 16 migliori in Europa. Siamo in forma dopo le amichevoli e siamo rimasti imbattuti nelle qualificazioni".

﻿Oleksandr Kosenko, Ct Ucraina: "Tutte le squadre qualificate sono forti e sanno giocare a futsal. L'Armenia è arrivata prima del Kazakistan. Abbiamo giocato amichevoli contro Cechia e Lituania e non sono state facili, ma non ci aspettavamo partite facili."

Gruppo C

﻿Tomislav Horvat, Ct Slovenia: "Qualunque sia l'avversario, il livello è altissimo e non vedo l’ora di confrontarmi con loro. So che i nostri tifosi saranno come un giocatore in più, e sono entusiasta di tutte le partite, soprattutto della gara d’esordio: la Slovenia sfida la Spagna a Lubiana, è fantastico!".

﻿Aleksandr Chernik, Ct Bielorussia: "Il nostro sogno è raggiungere la fase ad eliminazione diretta, i quarti di finale, anche se non sarà facile. Prima di tutto vogliamo ottenere la nostra prima vittoria in un europeo; nel 2010 siamo riusciti a pareggiare, ma ora vogliamo vincere. La prima partita contro il Belgio sarà molto importante: se otterremo un buon risultato, affronteremo le successive con emozioni positive".

﻿Jesús Velasco, Ct Spagna: "Speravo di essere sorteggiato in un girone in Slovenia, per evitare spostamenti continui tra le sedi, quindi sono soddisfatto. Per quanto riguarda gli avversari, sarebbe stato comunque difficile: abbiamo di fronte solo squadre forti. Dobbiamo continuare a lavorare per consolidare il gioco che vogliamo imporre".

﻿Miguel Capilla, team manager Belgio: "È una bella sensazione giocare contro la nazione ospitante. Forse non siamo la squadra più forte del torneo, dato che non abbiamo giocatori professionisti, ma vivremo ogni momento come un’esperienza unica nella vita. Tuttavia, possiamo dare filo da torcere a tutte le squadre del girone."

Gruppo D

Salvatore Samperi, Ct Italia: "Siamo in un girone molto difficile. Giochiamo contro i campioni in carica, il Portogallo, contro un'altra squadra che sta crescendo molto, la Polonia, e contro l'Ungheria, che ha fatto molto bene nelle ultime partite, quindi è un girone molto difficile. Quando partecipiamo a un torneo vogliamo dare il massimo e arrivare fino in fondo. Lo faremo un passo alla volta".

﻿Sergio Mullor, Ct Ungheria: "Siamo grati di essere qui: è una grande opportunità per la nazionale ungherese. Per quanto riguarda il girone, ci troveremo davanti alla squadra più forte di tutte. Sarà difficile per noi, ma sono sicuro che daremo battaglia e che non saremo qui solo per fare presenza".

﻿Jorge Braz, Ct Portogallo: "È un girone molto complesso: l’Italia è già stata campione d’Europa due volte, come noi. La Polonia è cresciuta molto negli ultimi anni, ottenendo grandi risultati in questa stagione nelle qualificazioni. L’Ungheria ha un grande allenatore, uno spagnolo che conosco da tempo, ed è una squadra molto organizzata che sa come competere. Abbiamo vinto le ultime due edizioni, quindi tutti si aspettano il massimo da parte nostra".

Błażej Korczyński, Polonia coach: "﻿Sarà una sfida importante per noi. È un girone difficile con Portogallo e Italia. Tuttavia, se vogliamo ottenere qualcosa di grande in questo EURO dobbiamo giocare ogni partita per vincerla; per noi è importante crescere in questo torneo. Vogliamo arrivare ai quarti di finale, ma non sarà facile."

