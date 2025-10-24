UEFA.com funziona meglio su altri browser
Conosciamo le squadre della fase finale di Futsal EURO 2026

venerdì 24 ottobre 2025

Guida alle 16 contendenti che giocheranno la fase finale in Lettonia, Lituania e Slovenia.

Riuscirà il Portogallo a vincere il terzo titolo consecutivo?
FPF

UEFA Futsal EURO 2026 si giocherà dal 21 gennaio al 7 febbraio a Riga, Kaunas e Lubiana.

Inizialmente si sono qualificate 12 squadre su 16, ovvero due nazioni ospitanti (Lettonia e Lituania) e le dieci vincitrici dei gironi del turno principale di qualificazione. I restanti quattro posti sono stati assegnati con gli spareggi tra le otto migliori seconde dei gironi. Le quattro squadre che hanno superato questo turno sono Belgio, Georgia, Ungheria e Italia.

In totale, otto delle 16 contendenti sono diverse da quelle che hanno partecipato nel 2022, con tre esordienti assolute. Il sorteggio della fase finale è stato effettuato il 24 ottobre alla Žalgirio Arena di Kaunas, una delle quattro sedi del torneo insieme all'Arena Riga, all'Arena Stožice e alla Tivoli Arena.

Gironi fase finale Futsal EURO 2026

Gruppo A: Lettonia (co-organizzatrice), Croazia, Georgia, Francia

Gruppo B: Lituania (co-organizzatrice), Armenia, Cechia, Ucraina

Gruppo C: Slovenia (co-organizzatrice), Bielorussia, Spagna, Belgio

Gruppo D: Italia, Ungheria, Portogallo (detentori), Polonia

Gruppo A

Lettonia

Come si è qualificata: nazione co-organizzatrice

Miglior piazzamento Futsal EURO: prima fase finale
Futsal EURO 2022: non qualificata
Mondiale 2024: non qualificata

Croazia

Come si è qualificata: prima Gruppo 5 turno principale (9-2 c contro Azerbaigian, 3-2 t contro Svezia, 1-0 t contro Grecia, 6-2 c contro Svezia, 6-2 c contro Grecia, 4-1 t contro Azerbaigian)
Miglior marcatore: Kristian Čekol, Josip Jurlina, David Mataja, Luka Perić 4

Miglior piazzamento Futsal EURO: quarto posto (2012)
Futsal EURO 2022: fase a gironi
Mondiale 2024: ottavi di finale

Tutti i gol della Georgia nel cammino sino ai quarti

Georgia

Come si è qualificata: seconda Gruppo 10 turno principale (3-1 c contro Kosovo, 2-5 t contro Francia, 6-1 c contro Bulgaria, 5-1 t contro Bulgaria, 3-1 t contro Kosovo, 3-3 c contro France); Spareggi 7-6 tot. contro Slovacchia (4-1 c, 3-5 t)
Miglior marcatore: Giorgi Ghavtadze 7

Miglior piazzamento Futsal EURO: quarti di finale (2022)
Futsal EURO 2022: quarti di finale
Mondiale 2024: non qualificata

Bilancio spareggi: V0 S1
2018: 6-9 tot contro Romania (2-2 t, 4-7 c)

Francia

Come si è qualificata: prima Gruppo 10 turno principale (11-0 t contro Bulgaria, 5-2 c contro Georgia, 5-0 t contro Kosovo, 9-4 c contro Kosovo, 8-0 c contro Bulgaria, 3-3 t contro Georgia)
Miglior marcatore: Souheil Mouhoudine 7

Miglior piazzamento Futsal EURO: fase a gironi (2018)
Futsal EURO 2022: non qualificata
Mondiale 2024: quarto posto

Group B

Lituania

Come si è qualificata: nazione co-organizzatrice

Miglior piazzamento Futsal EURO: prima fase finale﻿
Futsal EURO 2022: non qualificata
Mondiale 2024: non qualificata

Armenia

Come si è qualificata: prima Gruppo 6 turno principale (4-3 c contro Danimarca, 4-4 t contro Kazakistan, 4-0 c contro Albania, 5-1 t contro Albania, 3-1 t contro Danimarca, 4-2 c contro Kazakistan)
Miglior marcatore: Denis Nevedrov 6

Miglior piazzamento Futsal EURO: prima fase finale
Futsal EURO 2022: non qualificata
Mondiale 2024: non qualificata

Cechia

Come si è qualificata: prima Gruppo 9 turno principale (3-0 c contro Belgio, 4-4 t contro Cechia, 5-2 c contro Austria, 6-0 t contro Austria, 3-2 t contro Belgio, 2-1 c contro Serbia)
Miglior marcatore: Radim Záruba 6

Miglior piazzamento Futsal EURO: terzo posto (2003, 2010)
Futsal EURO 2022: non qualificata
Mondiale 2024: non qualificata

Tutti i gol dell'Ucraina sino alla semifinale di Futsal EURO 2022

Ucraina

Come si è qualificata: prima Gruppo 1 turno principale (7-0 t contro Cipro, 2-0 t contro Romania, 6-3 t contro Germania, 9-0 c contro Germania, 11-1 c contro Cipro, 3-1 c contro Romania)
Miglior marcatore: Yevhenii Zhuk 9

Miglior piazzamento Futsal EURO: vice campione (2001, 2003)
Futsal EURO 2022: quarto posto
Mondiale 2024: terzo posto

Cos'è il ? Guida per principianti

Gruppo C

Slovenia

Come si è qualificata: prima Gruppo 4 turno principale (2-1 t contro Norvegia, 5-4 c contro Ungheria, 7-3 t contro Montenegro, 5-1 c contro Montenegro, 4-0 c contro Norvegia, 3-3 t contro Ungheria)
Miglior marcatore: Matej Fideršek 6

Miglior piazzamento Futsal EURO: quarti di finale (﻿2014, 2018)
Futsal EURO 2022: fase a gironi
Mondiale 2024: non qualificata

Bielorussia

Come si è qualificata: prima Gruppo 2 turno principale (2-2 t contro Italia, 5-0 c contro Malta, 3-0 c contro Finlandia, 3-1 t contro Finlandia, 2-1 c contro Italia, 4-0 t contro Malta)
Miglior marcatore: Sergei Krikun 5

Miglior piazzamento Futsal EURO: fase a gironi (2010)
Futsal EURO 2022: non qualificata
Mondiale 2024: non qualificata

Spagna

Come si è qualificata: prima Gruppo 8 turno principale (9-0 t contro Svizzera, 6-1 c contro Bosnia-Erzegovina, 6-0 t contro Inghilterra, 7-0 c contro Inghilterra, 6-0 c contro Svizzera, 3-2 t contro Bosnia-Erzegovina)
Miglior marcatore: Daniel López, Adrián Rivera 4

Miglior piazzamento Futsal EURO: campione x 7 (1996, 2001, 2005, 2007, 2010, 2012, 2016)
Futsal EURO 2022: terzo posto
Mondiale 2024: ottavi di finale

Guarda i 7 gol nella vittoria della Spagna del 2016

Belgio

Come si è qualificata: secondo posto Gruppo 9 (0-3 t contro Cechia, 7-2 c contro Austria, 8-3 c contro Serbia, 2-1 t contro Serbia, 2-3 c contro Cechia, 2-0 t contro Austria); spareggi 8-2 tot. contro Bosnia ed Erzegovina (7-2 c, 1-0 t)
Miglior marcatore: Omar Rahou 6

Miglior piazzamento Futsal EURO: terzo posto (1996)
Futsal EURO 2022: non qualificato﻿
Mondiale 2024: non qualificato

Gruppo D

  • L'Italia ha battuto l'Ungheria per 5-0 nella fase a gironi del 2005 e per 3-1 nella Coppa del Mondo del 1989.
  • L'Italia ha battuto il Portogallo 4-3 nella semifinale del 2014 e 3-1 nei quarti di finale del 2012. Hanno pareggiato 0-0 nella fase a gironi del 2007 e 3-3 nella fase a gironi del 1999, ma l'Italia ha vinto 8-3 nello stesso girone nel 2005. Si sono incontrate anche in due Coppe del Mondo, con l'Italia che ha vinto 4-3 nei quarti di finale del 2012 e 0-0 nella seconda fase a gironi del 2004.
  • Il Portogallo ha battuto l'Ungheria per 5-3 nella fase a gironi del 2005.

Italia

Come si è qualificata: seconda Gruppo 2 turno principale (2-2 c contro Bielorussia, 2-0 t contro Finlandia, 11-1 c contro Malta, 6-1 t contro Malta, 1-2 t contro Bielorussia, 4-3 c contro Finlandia); Spareggi 4-4 tot., 2-0 rig. contro Kazakistan (2-1 c, 2-3dts. t)
Miglior marcatore: Gabriel Motta 7

Miglior piazzamento Futsal EURO: campione x 2 (2003, 2014)
Futsal EURO 2022: fase a gironi
Mondiali 2024: non qualificata

Statistica chiave: prima squadra in assoluto a qualificarsi tramite uno spareggio deciso ai rigori, l’Italia, due volte campione, mantiene il record di partecipazioni a tutte le fasi finali di Futsal EURO. L'Italia è anche arrivata seconda nella Coppa del Mondo FIFA di Futsal 2004.

Ungheria

Come si è qualificata: secondo posto Gruppo 4 (5-0 c contro Montenegro, 4-5 t contro Slovenia, 4-0 c contro Norvegia, 2-4 t contro Norvegia, 3-2 t contro Montenegro, 3-3 c contro Slovenia); spareggi 5-4 tot. contro Romania (3-2 c, 2-2 t)
Miglior marcatore: Patrik Pál 6

Miglior piazzamento Futsal EURO: fase a gironi (2025, 2010, 2016)
Futsal EURO 2022: non qualificata
Mondiale 2024: non qualificata

Portogallo

Come si è qualificato: primo posto Gruppo 7 turno principale (7-2 t contro Andorra, 4-2 c contro Paesi Bassi, 5-1 t contro Macedonia del Nord, 3-0 c contro Macedonia del Nord, 5-0 c contro Andorra, 7-4 t contro Paesi Bassi)
Miglior marcatore: Lúcio Rocha 6

Miglior piazzamento Futsal EURO: campione x 2 (2018, 2022) ﻿
Futsal EURO 2022: campione
Mondiale 2024: ottavi di finale

Futsal EURO 2022: tutti i gol del Portogallo

Polonia

Come si è qualificata: prima Gruppo 3 turno principale (4-1 t contro Turchia, 6-1 c contro Slovacchia, 3-1 t contro Moldavia, 3-0 c contro Moldavia, 6-0 c contro Turchia, 0-1 t contro Slovacchia)
Miglior marcatore: Sebastian Leszczak, Mikołaj Zastawnik 5

Miglior piazzamento Futsal EURO: fase a gironi (2001, 2018, 2022) ﻿
Futsal EURO 2022: fase a gironi
Mondiale 2024: non qualificata

Scarica l'app UEFA futsal coach

