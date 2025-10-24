Conosciamo le squadre della fase finale di Futsal EURO 2026

UEFA Futsal EURO 2026 si giocherà dal 21 gennaio al 7 febbraio a Riga, Kaunas e Lubiana.

Inizialmente si sono qualificate 12 squadre su 16, ovvero due nazioni ospitanti (Lettonia e Lituania) e le dieci vincitrici dei gironi del turno principale di qualificazione. I restanti quattro posti sono stati assegnati con gli spareggi tra le otto migliori seconde dei gironi. Le quattro squadre che hanno superato questo turno sono Belgio, Georgia, Ungheria e Italia.

In totale, otto delle 16 contendenti sono diverse da quelle che hanno partecipato nel 2022, con tre esordienti assolute. Il sorteggio della fase finale è stato effettuato il 24 ottobre alla Žalgirio Arena di Kaunas, una delle quattro sedi del torneo insieme all'Arena Riga, all'Arena Stožice e alla Tivoli Arena.

Gironi fase finale Futsal EURO 2026 Gruppo A: Lettonia (co-organizzatrice), Croazia, Georgia, Francia Gruppo B: Lituania (co-organizzatrice), Armenia, Cechia, Ucraina Gruppo C: Slovenia (co-organizzatrice), Bielorussia, Spagna, Belgio Gruppo D: Italia, Ungheria, Portogallo (detentori), Polonia

Gruppo A

Come si è qualificata: nazione co-organizzatrice

Miglior piazzamento Futsal EURO: prima fase finale

Futsal EURO 2022: non qualificata

Mondiale 2024: non qualificata

Come si è qualificata: prima Gruppo 5 turno principale (9-2 c contro Azerbaigian, 3-2 t contro Svezia, 1-0 t contro Grecia, 6-2 c contro Svezia, 6-2 c contro Grecia, 4-1 t contro Azerbaigian)

Miglior marcatore: Kristian Čekol, Josip Jurlina, David Mataja, Luka Perić 4

Miglior piazzamento Futsal EURO: quarto posto (2012)

Futsal EURO 2022: fase a gironi

Mondiale 2024: ottavi di finale

Tutti i gol della Georgia nel cammino sino ai quarti

Come si è qualificata: seconda Gruppo 10 turno principale (3-1 c contro Kosovo, 2-5 t contro Francia, 6-1 c contro Bulgaria, 5-1 t contro Bulgaria, 3-1 t contro Kosovo, 3-3 c contro France); Spareggi 7-6 tot. contro Slovacchia (4-1 c, 3-5 t)

Miglior marcatore: Giorgi Ghavtadze 7

Miglior piazzamento Futsal EURO: quarti di finale (2022)

Futsal EURO 2022: quarti di finale

Mondiale 2024: non qualificata

Bilancio spareggi: V0 S1

2018: 6-9 tot contro Romania (2-2 t, 4-7 c)

Come si è qualificata: prima Gruppo 10 turno principale (11-0 t contro Bulgaria, 5-2 c contro Georgia, 5-0 t contro Kosovo, 9-4 c contro Kosovo, 8-0 c contro Bulgaria, 3-3 t contro Georgia)

Miglior marcatore: Souheil Mouhoudine 7

Miglior piazzamento Futsal EURO: fase a gironi (2018)

Futsal EURO 2022: non qualificata

Mondiale 2024: quarto posto

Group B

Come si è qualificata: nazione co-organizzatrice

Miglior piazzamento Futsal EURO: prima fase finale﻿

Futsal EURO 2022: non qualificata

Mondiale 2024: non qualificata

Come si è qualificata: prima Gruppo 6 turno principale (4-3 c contro Danimarca, 4-4 t contro Kazakistan, 4-0 c contro Albania, 5-1 t contro Albania, 3-1 t contro Danimarca, 4-2 c contro Kazakistan)

Miglior marcatore: Denis Nevedrov 6

Miglior piazzamento Futsal EURO: prima fase finale

Futsal EURO 2022: non qualificata

Mondiale 2024: non qualificata

Come si è qualificata: prima Gruppo 9 turno principale (3-0 c contro Belgio, 4-4 t contro Cechia, 5-2 c contro Austria, 6-0 t contro Austria, 3-2 t contro Belgio, 2-1 c contro Serbia)

Miglior marcatore: Radim Záruba 6

Miglior piazzamento Futsal EURO: terzo posto (2003, 2010)

Futsal EURO 2022: non qualificata

Mondiale 2024: non qualificata

Tutti i gol dell'Ucraina sino alla semifinale di Futsal EURO 2022

Come si è qualificata: prima Gruppo 1 turno principale (7-0 t contro Cipro, 2-0 t contro Romania, 6-3 t contro Germania, 9-0 c contro Germania, 11-1 c contro Cipro, 3-1 c contro Romania)

Miglior marcatore: Yevhenii Zhuk 9

Miglior piazzamento Futsal EURO: vice campione (2001, 2003)

Futsal EURO 2022: quarto posto

Mondiale 2024: terzo posto

Gruppo C

Come si è qualificata: prima Gruppo 4 turno principale (2-1 t contro Norvegia, 5-4 c contro Ungheria, 7-3 t contro Montenegro, 5-1 c contro Montenegro, 4-0 c contro Norvegia, 3-3 t contro Ungheria)

Miglior marcatore: Matej Fideršek 6

Miglior piazzamento Futsal EURO: quarti di finale (﻿2014, 2018)

Futsal EURO 2022: fase a gironi

Mondiale 2024: non qualificata

Come si è qualificata: prima Gruppo 2 turno principale (2-2 t contro Italia, 5-0 c contro Malta, 3-0 c contro Finlandia, 3-1 t contro Finlandia, 2-1 c contro Italia, 4-0 t contro Malta)

Miglior marcatore: Sergei Krikun 5

Miglior piazzamento Futsal EURO: fase a gironi (2010)

Futsal EURO 2022: non qualificata

Mondiale 2024: non qualificata

Come si è qualificata: prima Gruppo 8 turno principale (9-0 t contro Svizzera, 6-1 c contro Bosnia-Erzegovina, 6-0 t contro Inghilterra, 7-0 c contro Inghilterra, 6-0 c contro Svizzera, 3-2 t contro Bosnia-Erzegovina)

Miglior marcatore: Daniel López, Adrián Rivera 4

Miglior piazzamento Futsal EURO: campione x 7 (1996, 2001, 2005, 2007, 2010, 2012, 2016)

Futsal EURO 2022: terzo posto

Mondiale 2024: ottavi di finale

Guarda i 7 gol nella vittoria della Spagna del 2016

Come si è qualificata: secondo posto Gruppo 9 (0-3 t contro Cechia, 7-2 c contro Austria, 8-3 c contro Serbia, 2-1 t contro Serbia, 2-3 c contro Cechia, 2-0 t contro Austria); spareggi 8-2 tot. contro Bosnia ed Erzegovina (7-2 c, 1-0 t)

Miglior marcatore: Omar Rahou 6

Miglior piazzamento Futsal EURO: terzo posto (1996)

Futsal EURO 2022: non qualificato﻿

Mondiale 2024: non qualificato

Gruppo D

L'Italia ha battuto l'Ungheria per 5-0 nella fase a gironi del 2005 e per 3-1 nella Coppa del Mondo del 1989.

L'Italia ha battuto il Portogallo 4-3 nella semifinale del 2014 e 3-1 nei quarti di finale del 2012. Hanno pareggiato 0-0 nella fase a gironi del 2007 e 3-3 nella fase a gironi del 1999, ma l'Italia ha vinto 8-3 nello stesso girone nel 2005. Si sono incontrate anche in due Coppe del Mondo, con l'Italia che ha vinto 4-3 nei quarti di finale del 2012 e 0-0 nella seconda fase a gironi del 2004.

Il Portogallo ha battuto l'Ungheria per 5-3 nella fase a gironi del 2005.

Come si è qualificata: seconda Gruppo 2 turno principale (2-2 c contro Bielorussia, 2-0 t contro Finlandia, 11-1 c contro Malta, 6-1 t contro Malta, 1-2 t contro Bielorussia, 4-3 c contro Finlandia); Spareggi 4-4 tot., 2-0 rig. contro Kazakistan (2-1 c, 2-3dts. t)

Miglior marcatore: Gabriel Motta 7

Miglior piazzamento Futsal EURO: campione x 2 (2003, 2014)

Futsal EURO 2022: fase a gironi

Mondiali 2024: non qualificata

Statistica chiave: prima squadra in assoluto a qualificarsi tramite uno spareggio deciso ai rigori, l’Italia, due volte campione, mantiene il record di partecipazioni a tutte le fasi finali di Futsal EURO. L'Italia è anche arrivata seconda nella Coppa del Mondo FIFA di Futsal 2004.

Come si è qualificata: secondo posto Gruppo 4 (5-0 c contro Montenegro, 4-5 t contro Slovenia, 4-0 c contro Norvegia, 2-4 t contro Norvegia, 3-2 t contro Montenegro, 3-3 c contro Slovenia); spareggi 5-4 tot. contro Romania (3-2 c, 2-2 t)

Miglior marcatore: Patrik Pál 6

Miglior piazzamento Futsal EURO: fase a gironi (2025, 2010, 2016)

Futsal EURO 2022: non qualificata

Mondiale 2024: non qualificata

Come si è qualificato: primo posto Gruppo 7 turno principale (7-2 t contro Andorra, 4-2 c contro Paesi Bassi, 5-1 t contro Macedonia del Nord, 3-0 c contro Macedonia del Nord, 5-0 c contro Andorra, 7-4 t contro Paesi Bassi)

Miglior marcatore: Lúcio Rocha 6

Miglior piazzamento Futsal EURO: campione x 2 (2018, 2022) ﻿

Futsal EURO 2022: campione

Mondiale 2024: ottavi di finale

Futsal EURO 2022: tutti i gol del Portogallo

Come si è qualificata: prima Gruppo 3 turno principale (4-1 t contro Turchia, 6-1 c contro Slovacchia, 3-1 t contro Moldavia, 3-0 c contro Moldavia, 6-0 c contro Turchia, 0-1 t contro Slovacchia)

Miglior marcatore: Sebastian Leszczak, Mikołaj Zastawnik 5

Miglior piazzamento Futsal EURO: fase a gironi (2001, 2018, 2022) ﻿

Futsal EURO 2022: fase a gironi

Mondiale 2024: non qualificata

Scarica l'app UEFA futsal coach