Le squadre degli spareggi per Futsal EURO 2026: Belgio, Bosnia ed Erzegovina, Georgia, Ungheria, Italia, Kazakistan, Romania, Slovacchia

Gli spareggi per UEFA Futsal EURO 2026, in programma dal 15 al 24 settembre, mettono in palio i quattro posti ancora disponibili al torneo in Lettonia e Lituania.

Finora sono 12 le squadre già qualificate alla fase finale, in programma dal 20 gennaio al 7 febbraio a Riga e Kaunas: oltre ai padroni di casa della Lettonia e della Lituania ci saranno le vincitrici dei dieci gironi del turno principale, mentre le otto migliori seconde disputano gli spareggi (sorteggio il 21 maggio alle 14:15 CET).

Squadre agli spareggi di Futsal EURO 2026 Belgio, Bosnia ed Erzegovina, Georgia, Ungheria, Italia, Kazakistan, Romania, Slovacchia

Cammino qualificazione: secondo posto Gruppo 9 (0-3 t contro Cechia, 7-2 c contro Austria, 8-3 c contro Serbia, 2-1 t contro Serbia, 2-3 c contro Cechia, 2-0 t contro Austria)

Miglior marcatore: Omar Rahou 6

Miglior traguardo a EURO: terzo posto (1996)

Futsal EURO 2022: non qualificato

Mondiale 2024: non qualificato

Precedenti agli spareggi: primo spareggio per Futsal EURO

Cammino qualificazione: secondo posto Gruppo 8 (5-1 c contro Inghilterra, 1-6 t contro Spagna, 10-1 c contro Svizzera, 9-0 t contro Svizzera, 6-2 t contro Inghilterra, 2-3 c contro Spagna)

Miglior marcatore: Josip Sesar 5

Miglior traguardo a EURO: fase a gironi (2022)

Futsal EURO 2022: fase a gironi

Mondiale 2024: non qualificata

Precedenti agli spareggi: V0 S2

2016: 0-9 tot. contro Kazakistan (0-5 c, 0-4 t)

2014: 4-4 tot. eliminata ai gol in trasferta contro i Paesi Bassi (3-2 c, 1-2 t)

Highlights Futsal EURO 2022: Bosnia ed Erzegovina - Georgia 1-2

Cammino qualificazione: secondo posto Gruppo 10 (3-1 c contro Kosovo, 2-5 t contro Francia, 6-1 c contro Bulgaria, 5-1 t contro Bulgaria, 3-1 t contro Kosovo, 3-3 c contro Francia)

Miglior marcatore: Giorgi Ghavtadze 7

Miglior traguardo a EURO: quarti di finale (2022)

Futsal EURO 2022: quarti di finale

Mondiale 2024: non qualificata

Cammino qualificazione: secondo posto Gruppo 4 (5-0 c contro Montenegro, 4-5 t contro Slovenia, 4-0 c contro Norvegia, 2-4 t contro Norvegia, 3-2 t contro Montenegro, 3-3 c contro Slovenia)

Miglior marcatore: Patrik Pál 6

Miglior traguardo a EURO: fase a gironi (2025, 2010, 2016)

Futsal EURO 2022: non qualificata

Mondiale 2024: non qualificata

Precedenti agli spareggi: V1 S2

2018: 6-7 tot. contro Polonia (2-1 c, 4-6 t)

2016: 6-5 tot. contro Romania (2-2 t, 4-3 dts c)

2014: 6-6 tot., eliminata ai gol in trasferta contro Ucraina (1-2 t, 5-4 c)

Cammino qualificazione: secondo posto Gruppo 2 (2-2 c contro Bielorussia, 2-0 t contro Finlandia, 11-1 c contro Malta, 6-1 t contro Malta, 1-2 t contro Bielorussia, 4-3 c contro Finlandia)

Miglior marcatore: Gabriel Motta 7

Miglior traguardo a EURO: vincitrice x 2 (2003, 2014)

Futsal EURO 2022: fase a gironi

Mondiale 2024: non qualificata

Precedenti agli spareggi: primo spareggio per Futsal EURO

Curiosità: seconda classificata in Coppa del Mondo FIFA di futsal nel 2004, l'Italia è uscita alla fase a gironi degli ultimi due EURO. Non era mai accaduto in precedenza.

Highlights quarti di finale 2016: Kazakistan - Italia 5-2

Cammino qualificazione: secondo posto Gruppo 6 (2-0 t contro Albania, 4-4 c contro Armenia, 2-3 t contro Danimarca, 7-3 c contro Danimarca, 4-2 c contro Albania, 2-4 t contro Armenia)

Miglior marcatore: Douglas Junior 4

Miglior traguardo a EURO: terzo posto (2016)

Futsal EURO 2022: quarti di finale

Mondiale 2024: quarti di finale

Precedenti agli spareggi: V1 S0

2016: 9-0 tot. contro Bosnia ed Erzegovina (5-0 t, 4-0 c)

Cammino qualificazione: secondo posto Gruppo 1 (6-0 c contro Germania, 0-2 c contro Ucraina, 6-1 c contro Cipro, 4-3 t contro Cipro, 1-2 t contro Germania, 1-3 t contro Ucraina)

Miglior marcatore: István Hadnagy 5

Miglior traguardo a EURO: quarti di finale (2012, 2014)

Futsal EURO 2022: non qualificata

Mondiale 2024: non qualificata

Precedenti agli spareggi: V2 S1

2018: 9-6 tot. contro Georgia (2-2 c, 7-4 t)

2016: 5-6 tot. contro Ungheria (2-2 c, 3-4 dts t)

2014: 9-3 tot. contro Serbia (2-1 c, 7-2 t)

Highlights 2022: Slovacchia - Croazia 5-3

Cammino qualificazione: secondo posto Gruppo 3 (3-2 c contro Moldavia, 1-6 t contro Polonia, 7-2 c contro Turchia, 8-4 t contro Turchia, 3-5 t contro Moldavia, 1-0 c contro Polonia)

Miglior marcatore: Tomáš Drahovský 8

Miglior traguardo a EURO: quarti di finale (2022)

Futsal EURO 2022: quarti di finale

Mondiale 2024: non qualificata

Precedenti agli spareggi: V0 S2

2016: 2-4 tot. contro Azerbaigian (1-3 t, 1-1 c)

2014: 1-7 tot. contro Croazia (1-3 c, 0-4 t)