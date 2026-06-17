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Il Portogallo in Coppa del Mondo 2026: convocati, calendario girone e storia

mercoledì 17 giugno 2026

Tutto quello che c'è da sapere sul Portogallo ai Mondiali del 2026: calendario, convocati, qualificazioni e storia.

Cristiano Ronaldo è alla ricerca del tassello mancante
Cristiano Ronaldo è alla ricerca del tassello mancante UEFA via Getty Images

Il Portogallo cercherà di realizzare il suo più grande sogno: vincere la Coppa del Mondo FIFA 2026. La squadra di Roberto Martínez, guidata dal capitano Cristiano Ronaldo, affronterà Repubblica Democratica del Congo, Uzbekistan e Colombia nel Gruppo K. Ecco tutto quello che c'è da sapere sul Portogallo ai Mondiali del 2026: calendario, convocati, qualificazioni e storia nel torneo.

Il Portogallo in Coppa del Mondo 2026: in breve

Ct: Roberto Martínez
Capitano: Cristiano Ronaldo
Partecipazioni alla Coppa del Mondo: 9
Miglior traguardo: terzo posto (1966)

Calendario del Portogallo ai Mondiali

Gruppo K

17 giugno: Portogallo - RD Congo (Houston, 19:00 CET)
23 giugno: Portogallo - Uzbekistan (Houston, 19:00 CET)
28 giugno: Colombia - Portogallo (Miami, 01:30 CET)

I convocati del Portogallo

Nuno Mendes, João Neves, Vitinha e Gonçalo Ramos arrivano alla fase finale dopo aver vinto la UEFA Champions League con il Paris, mentre Cristiano Ronaldo resta il giocatore più carismatico tra i 26 convocati del Portogallo.

Il cammino qualificazione del Portogallo

Primo posto nel Gruppo F: V4 P1 S1 GF20 GS7

Armenia - Portogallo 0-5
Ungheria - Portogallo 2-3
Portogallo - Repubblica d'Irlanda 1-0
Portogallo - Ungheria 2-2
Repubblica d'Irlanda - Portogallo 2-0
Portogallo - Armenia 9-1

Miglior marcatore: Cristiano Ronaldo (5 gol)

Il cammino dello Portogallo verso i Mondiali del 2026: tutti i gol

Storia del Portogallo ai Mondiali 

Maggior numero di presenze: Cristiano Ronaldo (22)
Miglior marcatore: Eusébio (9)
Miglior piazzamento: Third place (1966)
Coppa del Mondo 2022: Quarti di finale

Il miglior Mondiale del Portogallo è stato il primo in Inghilterra, con la qualificazione in semifinale contro i padroni di casa e la sconfitta contro l'Unione Sovietica nella finale per il terzo posto. La squadra ha raggiunto nuovamente le semifinali nel 2006, perdendo poi la finale per il terzo posto contro la Germania. Dopo aver vinto UEFA EURO 2016 e due UEFA Nations League, la Coppa del Mondo è l'unico torneo internazionale che manca ancora ai lusitani (e a Cristiano Ronaldo).

Calendario del Portogallo in UEFA Nations League: Gruppo A4

24 settembre: Portogallo - Galles (20:45)
27 settembre: Norvegia - Portogallo (20:45)
1 ottobre: Danimarca - Portogallo (20:45)
4 ottobre: Portogallo - Norvegia (20:45)
14 novembre: Portogallo - Danimarca (20:45)
17 novembre: Galles - Portogallo (20:45)

Orari CET.

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