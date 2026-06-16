La Francia in Coppa del Mondo 2026: convocati, calendario girone e storia
martedì 16 giugno 2026
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Tutto quello che c'è da sapere sulla Francia ai Mondiali del 2026: calendario, convocati, qualificazioni e storia.
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Seconda classificata nel 2022, la Francia prova a tornare sul tetto del mondo, raggiunto quattro anni prima. La squadra di Didier Deschamps, guidata dal capitano Kylian Mbappé, affronterà Senegal, Iraq e Norvegia nel Gruppo I. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla Francia ai Mondiali del 2026: calendario, convocati, qualificazioni e storia nel torneo.
La Francia in Coppa del Mondo 2026: in breve
Ct: Didier Deschamps
Capitano: Kylian Mbappé
Partecipazioni alla Coppa del Mondo: 17
Miglior traguardo: campione (1998, 2018)
Calendario della Francia ai Mondiali
Gruppo I
16 giugno: Francia - Senegal (New York, 21:00 CET)
22 giugno: Francia - Iraq (Philadelphia, 23:00 CET)
26 giugno: Norvegia - Francia (Boston, 21:00 CET)
I convocati della Francia
La Francia ha l'imbarazzo della scelta, con grandi giocatori in ogni reparto tra i 26 convocati. I tre attaccanti del Paris Saint-Germain campione d'Europa, ovvero Bradley Barcola, Ousmane Dembélé e Désiré Doué, sono in gran forma, mentre Kylian Mbappé (che può raggiungere quota 100 presenze durante il torneo) si avvicina al record di gol in nazionale di Olivier Giroud, fermo a 57.
Il cammino qualificazione della Francia
Primo posto nel Gruppo D: V5 P1 S0 GF16 GS4
Ucraina - Francia 0-2
Francia - Islanda 2-1
Francia - Azerbaigian 3-0
Islanda - Francia 2-2
Francia - Ucraina 4-0
Azerbaigian - Francia 1-3
Miglior marcatore: Kylian Mbappé (5 gol)
Storia della Francia ai Mondiali
Maggior numero di presenze: Hugo Lloris (20)
Miglior marcatore: Just Fontaine (13)
Miglior piazzamento: campione (1998, 2018)
Coppa del Mondo 2022: secondo posto
Calendario della Francia in UEFA Nations League: Gruppo A1
25 settembre: Turchia - Francia (20:45)
28 settembre: Belgio - Francia (20:45)
2 ottobre: Francia - Italia (20:45)
5 ottobre: Francia - Belgio (20:45)
12 novembre: Italia - Francia (20:45)
15 novembre: Francia - Turchia (20:45)
Orari CET.