La Francia in Coppa del Mondo 2026: convocati, calendario girone e storia

Seconda classificata nel 2022, la Francia prova a tornare sul tetto del mondo, raggiunto quattro anni prima. La squadra di Didier Deschamps, guidata dal capitano Kylian Mbappé, affronterà Senegal, Iraq e Norvegia nel Gruppo I. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla Francia ai Mondiali del 2026: calendario, convocati, qualificazioni e storia nel torneo.

La Francia in Coppa del Mondo 2026: in breve

Ct: Didier Deschamps

Capitano: Kylian Mbappé﻿

Partecipazioni alla Coppa del Mondo: 17

Miglior traguardo: campione (1998, 2018)

Calendario della Francia ai Mondiali

Gruppo I

16 giugno: Francia - Senegal (New York, 21:00 CET)

22 giugno: Francia - Iraq (Philadelphia, 23:00 CET)

26 giugno: Norvegia - Francia (Boston, 21:00 CET)

I convocati della Francia

La Francia ha l'imbarazzo della scelta, con grandi giocatori in ogni reparto tra i 26 convocati. I tre attaccanti del Paris Saint-Germain campione d'Europa, ovvero Bradley Barcola, Ousmane Dembélé e Désiré Doué, sono in gran forma, mentre Kylian Mbappé (che può raggiungere quota 100 presenze durante il torneo) si avvicina al record di gol in nazionale di Olivier Giroud, fermo a 57.

Il cammino qualificazione della Francia

Primo posto nel Gruppo D: V5 P1 S0 GF16 GS4

Ucraina - Francia 0-2

Francia - Islanda 2-1

Francia - Azerbaigian 3-0

Islanda - Francia 2-2

Francia - Ucraina 4-0

Azerbaigian - Francia 1-3

Miglior marcatore: Kylian Mbappé (5 gol)

Il cammino della Francia verso i Mondiali: guarda tutti i gol

Storia della Francia ai Mondiali

Maggior numero di presenze: Hugo Lloris (20)

Miglior marcatore: Just Fontaine (13)

Miglior piazzamento: campione (1998, 2018)

Coppa del Mondo 2022: secondo posto

Calendario della Francia in UEFA Nations League: Gruppo A1

25 settembre: Turchia - Francia (20:45)

28 settembre: Belgio - Francia (20:45)

2 ottobre: Francia - Italia (20:45)

5 ottobre: Francia - Belgio (20:45)

12 novembre: Italia - Francia (20:45)

15 novembre: Francia - Turchia (20:45)

Orari CET.