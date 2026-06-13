La Bosnia ed Erzegovina in Coppa del Mondo 2026: convocati, calendario girone e storia
sabato 13 giugno 2026
Intro articolo
Tutto quello che c'è da sapere sulla Bosnia ed Erzegovina ai Mondiali del 2026: calendario, convocati, qualificazioni e storia.
Contenuti top media
Corpo articolo
La Bosnia ed Erzegovina partecipa alla fase finale per la seconda volta. La squadra di Sergej Barbarez, guidata dal capitano Edin Džeko, affronterà Canada, Svizzera e Qatar nel Gruppo B. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla Bosnia ed Erzegovina ai Mondiali del 2026: calendario, convocati, qualificazioni e storia nel torneo.
La Bosnia ed Erzegovina in Coppa del Mondo 2026: in breve
Ct: Sergej Barbarez
Capitano: Edin Džeko
Partecipazioni alla Coppa del Mondo: 2
Miglior traguardo: fase a gironi (2014)
Calendario della Bosnia ed Erzegovina ai Mondiali
Gruppo B
12 giugno: Canada - Bosnia ed Erzegovina 1-1
18 giugno: Svizzera - Bosnia ed Erzegovina (Los Angeles, 21:00 CET)
24 giugno: Bosnia ed Erzegovina - Qatar (Seattle, 21:00 CET)
I convocati della Bosnia ed Erzegovina
Squadra con un sano mix di giovani campioni e veterani, la Bosnia ed Erzegovina può contare su promesse come Kerim Alajbegović ed Esmir Bajraktarević tra i 26 convocati, mentre il quarantenne Edin Džeko rimane il punto di riferimento per i gol.
Il cammino qualificazione della Bosnia ed Erzegovina
Secondo posto nel Gruppo H: V5 P2 S1 GF17 GS7
Romania - Bosnia ed Erzegovina 0-1
Bosnia ed Erzegovina - Cipro 2-1
Bosnia ed Erzegovina - San Marino 1-0
San Marino - Bosnia ed Erzegovina 0-6
Bosnia ed Erzegovina - Austria 1-2
Cipro - Bosnia ed Erzegovina 2-2
Bosnia ed Erzegovina - Romania 3-1
Austria - Bosnia ed Erzegovina 1-1
Semifinale spareggi
Galles - Bosnia ed Erzegovina 1-1 (Bosnia ed Erzegovina vince 4-2 dcr)
Finale spareggi
Bosnia ed Erzegovina - Italia 1-1 (Bosnia ed Erzegovina vince 4-1 dcr)
Miglior marcatore: Edin Džeko (6 gol)
Storia della Bosnia ed Erzegovina ai Mondiali
Maggior numero di presenze: Asmir Begović, Muhamed Bešić, Edin Džeko, Vedad Ibišević, Miralem Pjanić, Emir Spahić (3)
Miglior marcatore: Edin Džeko, Vedad Ibišević, Miralem Pjanić, Avdija Vršajević (1)
Miglior piazzamento: fase a gironi (2014)
Coppa del Mondo 2022: non qualificata
Calendario della Bosnia ed Erzegovina in UEFA Nations League: Gruppo B4
25 settembre: Polonia - Bosnia ed Erzegovina (20:45)
28 settembre: Romania - Bosnia ed Erzegovina (20:45)
2 ottobre: Bosnia ed Erzegovina - Svezia (20:45)
5 ottobre: Bosnia ed Erzegovina - Polonia (20:45)
14 novembre: Svezia - Bosnia ed Erzegovina (20:45)
17 novembre: Bosnia ed Erzegovina - Romania (20:45)
Orari CET.