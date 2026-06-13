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La Bosnia ed Erzegovina in Coppa del Mondo 2026: convocati, calendario girone e storia

sabato 13 giugno 2026

Tutto quello che c'è da sapere sulla Bosnia ed Erzegovina ai Mondiali del 2026: calendario, convocati, qualificazioni e storia.

Jovo Lukic ha segnato per la Bosnia ed Herzegovina alla prima giornata contro il Canada
Jovo Lukic ha segnato per la Bosnia ed Herzegovina alla prima giornata contro il Canada Getty Images

La Bosnia ed Erzegovina partecipa alla fase finale per la seconda volta. La squadra di Sergej Barbarez, guidata dal capitano Edin Džeko, affronterà Canada, Svizzera e Qatar nel Gruppo B. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla Bosnia ed Erzegovina ai Mondiali del 2026: calendario, convocati, qualificazioni e storia nel torneo.

La Bosnia ed Erzegovina in Coppa del Mondo 2026: in breve 

Ct: Sergej Barbarez
Capitano: Edin Džeko
Partecipazioni alla Coppa del Mondo: 2
Miglior traguardo: fase a gironi (2014)

Calendario della Bosnia ed Erzegovina ai Mondiali

Gruppo B

12 giugno: Canada - Bosnia ed Erzegovina 1-1
18 giugno: Svizzera - Bosnia ed Erzegovina (Los Angeles, 21:00 CET)
24 giugno: Bosnia ed Erzegovina - Qatar (Seattle, 21:00 CET)

I convocati della Bosnia ed Erzegovina

Squadra con un sano mix di giovani campioni e veterani, la Bosnia ed Erzegovina può contare su promesse come Kerim Alajbegović ed Esmir Bajraktarević tra i 26 convocati, mentre il quarantenne Edin Džeko rimane il punto di riferimento per i gol.

Il cammino qualificazione della Bosnia ed Erzegovina

Secondo posto nel Gruppo H: V5 P2 S1 GF17 GS7

Romania - Bosnia ed Erzegovina 0-1
Bosnia ed Erzegovina - Cipro 2-1
Bosnia ed Erzegovina - San Marino 1-0
San Marino - Bosnia ed Erzegovina 0-6
Bosnia ed Erzegovina - Austria 1-2
Cipro - Bosnia ed Erzegovina 2-2
Bosnia ed Erzegovina - Romania 3-1
Austria - Bosnia ed Erzegovina 1-1

Semifinale spareggi


Galles - Bosnia ed Erzegovina 1-1 (Bosnia ed Erzegovina vince 4-2 dcr)

Finale spareggi


Bosnia ed Erzegovina - Italia 1-1 (Bosnia ed Erzegovina vince 4-1 dcr)

Miglior marcatore: Edin Džeko (6 gol)

Il cammino della Bosnia ed Erzegovina verso i Mondiali del 2026: tutti i gol

Storia della Bosnia ed Erzegovina ai Mondiali 

Maggior numero di presenze: Asmir Begović, Muhamed Bešić, Edin Džeko, Vedad Ibišević, Miralem Pjanić, Emir Spahić (3)
Miglior marcatore: Edin Džeko, Vedad Ibišević, Miralem Pjanić, Avdija Vršajević (1)
Miglior piazzamento: fase a gironi (2014)
Coppa del Mondo 2022: non qualificata

Calendario della Bosnia ed Erzegovina in UEFA Nations League: Gruppo B4

25 settembre: Polonia - Bosnia ed Erzegovina (20:45)
28 settembre: Romania - Bosnia ed Erzegovina (20:45)
2 ottobre: Bosnia ed Erzegovina - Svezia (20:45)
5 ottobre: Bosnia ed Erzegovina - Polonia (20:45)
14 novembre: Svezia - Bosnia ed Erzegovina (20:45)
17 novembre: Bosnia ed Erzegovina - Romania (20:45)

Orari CET.

© 1998-2026 UEFA. All rights reserved. Ultimo aggiornamento: sabato 13 giugno 2026

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