Kosovo - Turchia, anteprima finale spareggi Coppa del Mondo: dove guardarla, probabili formazioni, orario e ultime notizie

La sfida decisiva tra Kosovo e Turchia per un posto alla Coppa del Mondo 2026 è in programma per martedì 31 marzo.

La partita in breve Quando: martedì 31 marzo (20:45 CET)

Dove: Stadiumi Fadil Vokrri, Pristina

Che cosa: finale degli spareggi Europei per la Coppa del Mondo FIFA 2026﻿

Come seguirla: avvicinamento e copertura live

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Temi e spunti dalla gara

﻿Col sogno di una storica prima partecipazione alla fase finale di un Mondiale, il Kosovo ha mostrato grande carattere vincendo la semifinale degli spareggi per 4-3 in Slovacchia, rimontando due volte lo svantaggio prima di portarsi sul 4-2. Una vittoria che dà grande fiducia, anche se il CT Franco Foda invita alla calma: "Siamo entusiasti in questo momento, ma dobbiamo affrontare l’ultima partita con lucidità".

Nel frattempo, un assist straordinario di Arda Güler e la conclusione precisa di Ferdi Kadıoğlu hanno fatto la differenza nella vittoria della Turchia contro la Romania in semifinale. Al termine della gara, il capitano Hakan Çalhanoğlu ha messo in guardia tutti: "Slovacchia e Kosovo sono entrambe grandi squadre. Chiunque affronteremo, dovremo dare il massimo e concentrarci sul nostro gioco".

Highlights: Slovacchia - Kosovo 3-4

Probabili formazioni

Kosovo: Muric; Gallapeni, Hajdari, Hajrizi, Dellova; Muslija, Rexhbecaj, Hodža, Vojvoda; Muriqi, Asllani



Turchia: Uğurcan Çakır; Zeki Çelik, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu; İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Barış Alper Yılmaz, Arda Güler, Kenan Yıldız; Kerem Aktürkoğlu

Qualificazioni Europee: tutti i gol della Turchia nella fase a gironi

Le parole degli allenatori

Franco Foda, Ct Kosovo: "Martedì giocheremo una partita storica contro la Turchia. In questo momento siamo euforici, ma dobbiamo affrontare l’ultima gara con calma. Il nostro stadio ha solo 13.000 posti, ma se fosse possibile ci sarebbero 100.000 spettatori, senza dubbio".

Vincenzo Montella, Ct Turchia: "Sono molto soddisfatto della nostra prestazione [contro la Romania]. I giocatori sono stati pazienti e non hanno perso la loro organizzazione. Abbiamo finalmente ottenuto la vittoria che volevamo e ora penso già al prossimo avversario. Non vedo l’ora di scendere in campo".