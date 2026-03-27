Cechia - Danimarca, anteprima finale spareggi Coppa del Mondo: dove guardarla, probabili formazioni, orario e ultime notizie
venerdì 27 marzo 2026
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Tutto quello che c'è da sapere sulla sfida tra Cechia e Danimarca per un posto alla Coppa del Mondo FIFA 2026.
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La sfida decisiva tra Cechia e Danimarca per un posto alla Coppa del Mondo è in programma martedì 31 marzo.
La partita in breve
Quando: martedì 31 marzo (20:45 CET)
Dove: EPET ARENA, Praga
Che cosa: finale degli spareggi europei per la Coppa del Mondo FIFA 2026
Come seguirla: avvicinamento e copertura live
Dove guardare Cechia - Danimarca in TV
I tifosi possono trovare qui le emittenti locali che trasmettono le Qualificazioni Europee.
Temi e spunti sulla gara
"Sono passati 20 anni dalla nostra ultima partecipazione al Mondiale e faremo di tutto per tornarci", ha promesso il centrocampista della Cechia Tomáš Souček dopo il successo ai rigori contro l’Irlanda. Tuttavia, i cechi non battono la Danimarca da sette partite (5 pareggi, 2 sconfitte), dall’ultimo successo per 3-0 nei quarti di finale di UEFA EURO 2004. Le due squadre si sono affrontate più recentemente ai quarti di UEFA EURO 2020, quando la Danimarca si impose 2-1 a Baku.
La Danimarca di Brian Riemer si presenta in finale sulle ali dell'entusiasmo del netto 4-0 contro la Macedonia del Nord. A caccia della terza qualificazione consecutiva al Mondiale, il capitano Pierre-Emile Højbjerg non vuole perdere la concentrazione: "Questa vittoria è speciale per me, ma non abbiamo ancora finito".
Probabili formazioni
Czechia: Kovář; Chaloupek, Hranáč, Krejčí; Coufal, Provod, Souček, Sadílek; Schick, Šulc; Chorý
Denmark: Hermansen; Bah, Nørgaard, Nelsson, Mæhle; Højbjerg, Hjulmand, Froholdt; Isaksen, Højlund, Damsgaard
Le parole degli allenatori
Miroslav Koubek, Ct Cechia: "Mi tolgo il cappello davanti alla squadra. Eravamo sotto 2-0 [contro l’Irlanda in semifinale], una situazione difficile da ribaltare a questi livelli, ma siamo riusciti a reagire e a qualificarci. La partita contro la Danimarca sarà completamente diversa perché hanno caratteristiche differenti. Abbiamo già analizzato tutte le loro gare durante le qualificazioni, ma dovremo studiare anche la loro ultima partita [contro la Macedonia del Nord] e la nostra prestazione".
Brian Riemer, Ct Danimarca: "Al momento non abbiamo ancora vinto nulla. Abbiamo giocato una partita e ottenuto il risultato necessario per guadagnarci il diritto di disputare la finale degli spareggi. Ora dobbiamo recuperare le energie e poi portare a termine il lavoro".
Cosa c'è il palio?
La squadra vincitrice della finale degli spareggi si aggiudica l'ultimo posto disponibile nel Gruppo A dei Mondiali FIFA 2026, insieme a Messico, Sud Africa e Corea del Sud