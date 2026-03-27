Cechia - Danimarca, anteprima finale spareggi Coppa del Mondo: dove guardarla, probabili formazioni, orario e ultime notizie

La sfida decisiva tra Cechia e Danimarca per un posto alla Coppa del Mondo è in programma martedì 31 marzo.

La partita in breve Quando: martedì 31 marzo (20:45 CET)﻿

Dove: EPET ARENA, Praga

Che cosa: finale degli spareggi europei per la Coppa del Mondo FIFA 2026﻿

Come seguirla: avvicinamento e copertura live

Dove guardare Cechia - Danimarca in TV

I tifosi possono trovare qui le emittenti locali che trasmettono le Qualificazioni Europee.

Temi e spunti sulla gara

"Sono passati 20 anni dalla nostra ultima partecipazione al Mondiale e faremo di tutto per tornarci", ha promesso il centrocampista della Cechia Tomáš Souček dopo il successo ai rigori contro l’Irlanda. Tuttavia, i cechi non battono la Danimarca da sette partite (5 pareggi, 2 sconfitte), dall’ultimo successo per 3-0 nei quarti di finale di UEFA EURO 2004. Le due squadre si sono affrontate più recentemente ai quarti di UEFA EURO 2020, quando la Danimarca si impose 2-1 a Baku.

La Danimarca di Brian Riemer si presenta in finale sulle ali dell'entusiasmo del netto 4-0 contro la Macedonia del Nord. A caccia della terza qualificazione consecutiva al Mondiale, il capitano Pierre-Emile Højbjerg non vuole perdere la concentrazione: "Questa vittoria è speciale per me, ma non abbiamo ancora finito".

Highlights: Cechia - Repubblica d'Irlanda 2-2dts (4-3 dcr)

Probabili formazioni

Czechia: Kovář; Chaloupek, Hranáč, Krejčí; Coufal, Provod, Souček, Sadílek; Schick, Šulc; Chorý



Denmark: Hermansen; Bah, Nørgaard, Nelsson, Mæhle; Højbjerg, Hjulmand, Froholdt; Isaksen, Højlund, Damsgaard

Highlights: Danimarca - Macedonia del Nord 4-0

Le parole degli allenatori

Miroslav Koubek, Ct Cechia: "Mi tolgo il cappello davanti alla squadra. Eravamo sotto 2-0 [contro l’Irlanda in semifinale], una situazione difficile da ribaltare a questi livelli, ma siamo riusciti a reagire e a qualificarci. La partita contro la Danimarca sarà completamente diversa perché hanno caratteristiche differenti. Abbiamo già analizzato tutte le loro gare durante le qualificazioni, ma dovremo studiare anche la loro ultima partita [contro la Macedonia del Nord] e la nostra prestazione".

Brian Riemer, Ct Danimarca: "Al momento non abbiamo ancora vinto nulla. Abbiamo giocato una partita e ottenuto il risultato necessario per guadagnarci il diritto di disputare la finale degli spareggi. Ora dobbiamo recuperare le energie e poi portare a termine il lavoro".